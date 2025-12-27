Los del Río confiesan el impulso artístico que le dio el rey Juan Carlos I: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”

Los del Río visitan el plató de '¡De Viernes!' para hablar de sus más de 60 años en los escenarios (Mediaset)

Los del Río, uno de los dúos más emblemáticos de la música española, han visitado el plató de ¡De Viernes! la noche de este viernes, 26 de diciembre, para repasar una trayectoria que se extiende ya durante seis décadas. Una carrera marcada por el éxito internacional, los escenarios de medio mundo y una colección de anécdotas que forman parte de la memoria popular del país. Durante la entrevista, Antonio Romero y Rafael Ruiz han hecho balance de su historia profesional y personal, recordando encuentros decisivos con algunas de las figuras más relevantes de la historia reciente de España, entre ellas el rey emérito Juan Carlos I.

La conversación arrancó con un repaso a los momentos más significativos vividos a lo largo de este 2025, un año que el propio dúo ha definido como especialmente simbólico. Entre los recuerdos compartidos, hubo uno que destacó por encima del resto por su carácter inesperado y emocional. “Lo más emocionante ha sido la presencia de nuestro rey Juan Carlos en Abu Dabi, que no esperábamos que estuviera allí dos horas y media en el espectáculo de Andrés Río, que nos invitó para cerrar el concierto”, relataron en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, subrayando la sorpresa que supuso para ellos.

Los del Río en una imagen de archivo recuperada por '¡De Viernes!' (Mediaset)

Según explicaron, el padre de Felipe VI no se limitó a acudir como espectador, sino que participó activamente del ambiente festivo, algo que, aseguran, ha sido habitual en los encuentros que han mantenido con él a lo largo de los años. “El rey también bailó La Macarena. Con nosotros siempre baila”, afirmaron con orgullo, recordando cómo su tema más universal ha conseguido hacer bailar a públicos de todo el mundo, incluidos jefes de Estado.

La gran ayuda del rey Juan Carlos I

Más allá de este reciente episodio en Abu Dabi, Los del Río aprovecharon su paso por el programa para viajar varias décadas atrás y rememorar el primer contacto que tuvieron con Juan Carlos I, cuando aún ostentaba el título de príncipe. Un encuentro que, aunque en aquel momento no parecía especialmente trascendente, acabaría teniendo un peso decisivo en su proyección mediática. “Nosotros lo conocimos en el hotel Alfonso XIII cuando era príncipe, con doña Sofía. Al día siguiente tenían una boda y también estuvimos nosotros”, explicaron, situando el contexto de aquella coincidencia.

El rey Juan Carlos I de joven

Sin embargo, uno de los pasajes más reveladores de la entrevista llegó cuando Los del Río explicaron cómo una conversación aparentemente intrascendente terminó por cambiar el rumbo de su carrera. En aquel entonces, el dúo encontraba serias dificultades para acceder a la televisión, un medio clave para consolidar cualquier proyecto musical en España. El escenario fue el 41 cumpleaños de la reina Sofía, una celebración en la que coincidieron con destacadas personalidades políticas y sociales del momento. “En aquella celebración estaba Adolfo Suárez, y también estuvimos nosotros. El rey quería chistes y más chistes”, recordaron, describiendo el ambiente distendido que se vivía durante el acto.

Fue en ese contexto cuando, en tono de broma, decidieron formular una pregunta que acabaría siendo determinante para su futuro profesional. “Le dijimos: ‘Bueno, ya que estamos aquí con personas tan importantes, ¿qué es lo que hay que hacer para que nos lleven a la televisión?’”. La reacción inicial no hizo presagiar lo que estaba por venir. “Todos empezaron a reírse”, explicaron, convencidos en ese momento de que el comentario quedaría en una simple ocurrencia. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado al día siguiente. Tal y como confesaron en el programa, la respuesta fue tan rápida como efectiva: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”.

El relato de Los del Río evidencia el papel clave que desempeñaron tanto Juan Carlos I como Adolfo Suárez en el despegue mediático del dúo, que con el paso de los años acabaría alcanzando un éxito mundial sin precedentes gracias a temas convertidos ya en himnos intergeneracionales.