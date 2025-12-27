España

Los del Río confiesan el impulso artístico que le dio el rey Juan Carlos I: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”

El dúo formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz revelaron en ‘¡De Viernes!’ que el Emérito bailó ‘La Macarena’ durante su espectáculo en Abu Dabi

Guardar
Los del Río visitan el
Los del Río visitan el plató de '¡De Viernes!' para hablar de sus más de 60 años en los escenarios (Mediaset)

Los del Río, uno de los dúos más emblemáticos de la música española, han visitado el plató de ¡De Viernes! la noche de este viernes, 26 de diciembre, para repasar una trayectoria que se extiende ya durante seis décadas. Una carrera marcada por el éxito internacional, los escenarios de medio mundo y una colección de anécdotas que forman parte de la memoria popular del país. Durante la entrevista, Antonio Romero y Rafael Ruiz han hecho balance de su historia profesional y personal, recordando encuentros decisivos con algunas de las figuras más relevantes de la historia reciente de España, entre ellas el rey emérito Juan Carlos I.

La conversación arrancó con un repaso a los momentos más significativos vividos a lo largo de este 2025, un año que el propio dúo ha definido como especialmente simbólico. Entre los recuerdos compartidos, hubo uno que destacó por encima del resto por su carácter inesperado y emocional. “Lo más emocionante ha sido la presencia de nuestro rey Juan Carlos en Abu Dabi, que no esperábamos que estuviera allí dos horas y media en el espectáculo de Andrés Río, que nos invitó para cerrar el concierto”, relataron en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, subrayando la sorpresa que supuso para ellos.

Los del Río en una
Los del Río en una imagen de archivo recuperada por '¡De Viernes!' (Mediaset)

Según explicaron, el padre de Felipe VI no se limitó a acudir como espectador, sino que participó activamente del ambiente festivo, algo que, aseguran, ha sido habitual en los encuentros que han mantenido con él a lo largo de los años. “El rey también bailó La Macarena. Con nosotros siempre baila”, afirmaron con orgullo, recordando cómo su tema más universal ha conseguido hacer bailar a públicos de todo el mundo, incluidos jefes de Estado.

La gran ayuda del rey Juan Carlos I

Más allá de este reciente episodio en Abu Dabi, Los del Río aprovecharon su paso por el programa para viajar varias décadas atrás y rememorar el primer contacto que tuvieron con Juan Carlos I, cuando aún ostentaba el título de príncipe. Un encuentro que, aunque en aquel momento no parecía especialmente trascendente, acabaría teniendo un peso decisivo en su proyección mediática. “Nosotros lo conocimos en el hotel Alfonso XIII cuando era príncipe, con doña Sofía. Al día siguiente tenían una boda y también estuvimos nosotros”, explicaron, situando el contexto de aquella coincidencia.

El rey Juan Carlos I
El rey Juan Carlos I de joven

Sin embargo, uno de los pasajes más reveladores de la entrevista llegó cuando Los del Río explicaron cómo una conversación aparentemente intrascendente terminó por cambiar el rumbo de su carrera. En aquel entonces, el dúo encontraba serias dificultades para acceder a la televisión, un medio clave para consolidar cualquier proyecto musical en España. El escenario fue el 41 cumpleaños de la reina Sofía, una celebración en la que coincidieron con destacadas personalidades políticas y sociales del momento. “En aquella celebración estaba Adolfo Suárez, y también estuvimos nosotros. El rey quería chistes y más chistes”, recordaron, describiendo el ambiente distendido que se vivía durante el acto.

Fue en ese contexto cuando, en tono de broma, decidieron formular una pregunta que acabaría siendo determinante para su futuro profesional. “Le dijimos: ‘Bueno, ya que estamos aquí con personas tan importantes, ¿qué es lo que hay que hacer para que nos lleven a la televisión?’”. La reacción inicial no hizo presagiar lo que estaba por venir. “Todos empezaron a reírse”, explicaron, convencidos en ese momento de que el comentario quedaría en una simple ocurrencia. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado al día siguiente. Tal y como confesaron en el programa, la respuesta fue tan rápida como efectiva: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”.

El relato de Los del Río evidencia el papel clave que desempeñaron tanto Juan Carlos I como Adolfo Suárez en el despegue mediático del dúo, que con el paso de los años acabaría alcanzando un éxito mundial sin precedentes gracias a temas convertidos ya en himnos intergeneracionales.

Temas Relacionados

De ViernesJuan Carlos ILos del RíoGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

Las formaciones no han conseguido conformar un frente común: María Goicoechea será la candidata de Podemos-Alianza Verde, y el resto de partidos no han anunciado todavía los propios

Aragón se queda sin frente

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

La Navidad, un factor de riesgo para las fracturas de pene: los casos se multiplican en estas fiestas

El aumento de la ingesta de alcohol y la práctica de ciertas posturas sexuales provocan un desgarro interno en el miembro

La Navidad, un factor de

La zona del naufragio donde desaparecieron los cuatro turistas españoles en Indonesia llevaba días en alerta por fuertes lluvias y oleaje

La agencia de meteorología del país ya había avisado al inicio de la semana de las condiciones potencialmente extremas, recomendando a la población mantener las precauciones en sus viajes por tierra, mar y aire

La zona del naufragio donde

Lamine Yamal se une a un partido en una playa de Dubái antes de la gala de los Globe Soccer Awards

El joven azulgrana se encuentra en la ciudad de los Emiratos Árabes junto a su familia y el presidente del club, Joan Laporta, con motivo de la entrega de premios: está nominado tanto a mejor jugador como a mejor delantero

Lamine Yamal se une a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aragón se queda sin frente

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”