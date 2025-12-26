España

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, reaparece en redes tras su ingreso hospitalario: su llamativa imagen y el ‘selfie’ con su madre, Lourdes Arnelas

La hija del mítico cantante tuvo que ser ingresada en un hospital de Madrid tras sufrir un ataque de ansiedad

Sheila Devil reaparece en sus redes sociales tras su ingreso hospitalario (Instagram / @sheila.devil)

Tras varias semanas de incertidumbre y preocupación, Sheila Devil ha reaparecido en sus redes sociales, donde ha posteado diferentes imágenes fuera del centro de salud en el que fue asistida. La hija de Camilo Sesto fue ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Puerta del Hierro el pasado 4 de diciembre tras sufrir varios ataques de ansiedad. Desde entonces, nada se sabía de la joven... hasta ahora.

Acostumbrada a postear diferentes fotografías y vídeos sobre su día a día en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 20 mil seguidores, la joven ha vuelto a emplear este canal para comenzar a mostrar su recuperación. La primera imagen posteada en la red social data del pasado 20 de diciembre. Se trata de un selfie en el que se ve su rostro y que, en cuestión de minutos, generó un sinfín de reacciones entre sus fans, quienes han estado pendiente a cualquier actualización sobre su estado.

Sheila Devil en una imagen de sus redes sociales (Instagram / @sheila.devil)

Las fotografías posteriores han seguido un patrón similar. En ellas, se puede ver a Sheila Devil sonriendo, con un cigarro en la boca o, incluso, posando de manera sensual y mordiéndose los labios. Sin embargo, de todas las instantáneas, hubo dos que llamaron sorprendentemente la atención. La primera de ellas la imagen en la que aparece acompañada de su madre, Lourdes Ornelas.

El impactante posado de Sheila Devil

En la fotografía, compartida el 21 de diciembre, madre e hija posan sonrientes para la cámara. Y es que, durante su paso por el hospital, Lourdes Arnelas fue su gran apoyo. Ahora, con esta imagen, ponen de manifiesto que su relación materno-filial, marcada por altibajos, distanciamientos y diferencias públicas en los últimos años, podría dar un giro de 180 grados.

Sheila Devil junto a su madre, Lourdes Arnelas (Instagram / @sheila.devil)

Desde la muerte del mítico cantante Camilo Sesto, la vida de Sheila ha estado situada en el centro de los focos, especialmente por los problemas de adicción. Una dura realidad que ha causado, y sigue causando, una gran preocupación en su entorno familiar. Por si fuera poco, esta situación también ha tensado su vínculo con Lourdes.

En este sentido, la segunda que ha llamado en gran medida la atención ha sido la fotografía en la que se ve a Sheila posando con ropa interior de color negro y descalza. La joven aparece mirando hacia un lado y, detrás de ella, se ve lo que parece ser el salón de su hogar, pues en el fondo se puede observar una mesa y algunas sillas, aunque con dificultad, puesto que no están enfocadas.

Sheila Devil (Instagram / @sheila.devil)

La imagen ha causado un gran revuelo porque en ella se observa el deteriorado estado físico de la joven, algo que no ha hecho más que avivar la preocupación por su estado. Aunque sus seguidores aseguran que se trata de una fotografía tomada hace tiempo y que no se corresponde con el momento vital en el que se encuentra ahora, lo cierto es que los comentarios reflejan una gran incertidumbre. “Nos entierra a todos esta chica... Cada año pienso que no llegará a Navidad. Y ahí está. Es increíble la fortaleza del cuerpo humano” o “No sé cómo se puede decir que está espectacular... Me da pena, sinceramente. Se está haciendo mucho daño”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

