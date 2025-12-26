El youtuber Willyrex revela cómo se prepara para el carné de conducir con un famoso videojuego: “Puedes ir por 20 dólares y hacer el examen de pie”

Willyrex (Instagram/@Willyrex)

El youtuber español Willyrex vuelve a convertirse en protagonista tras revelar una de las anécdotas más curiosas de su vida personal. El creador de contenido español, uno de los más conocidos internacionalmente, confesó que utilizó el videojuego de acción GTA V (Grand Theft Auto V) para sacarse el carné de conducir en Miami, una declaración que no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

La historia salió a la luz durante una conversación con más creadores. Nil Ojeda, otro youtuber de éxito en España, le preguntó dónde se sacó el carné. Willyrex le respondió que en Los Ángeles, dejando a todos alucinando: “Puedes ir por 20 dólares y hacerte el examen tipo test de pie, como si fuese una quiniela. Si fallas, que son seis fallos, te dicen, no pasa nada, vuelves a pagarlos y puedes volver a intentarlo, hasta tres veces más”.

Lejos de la normativa española y de los métodos tradicionales, el youtuber optó por practicar con algo que le resultase familiar y visual. Utilizó el popular videojuego que recrea las calles y carreteras estadounidenses. La ciudad de Los Santos es una representación casi exacta de Los Ángeles y Willyrex, también llamado Willy por sus seguidores más acérrimos, practicó así durante semanas.

Su salto a la fama con ‘Call of Duty’

Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido como Willyrex, es un youtuber y empresario madrileño que se dio a conocer hace 15 años gracias a las redes sociales. Su primer canal de YouTube lo abrió en 2009 y saltó a la fama retransmitiendo partidas del famoso videojuego Call of Duty, en el que era considerado uno de los jugadores más habilidosos de todo el mundo.

En 2014 se mudó a Estados Unidos con otros creadores de contenido y creó una gran comunidad y amistad con el youtuber español Vegetta777. Según ha explicado en varias entrevistas, creó su nombre, Willyrex, como un nombre de usuario de messenger cuando tenía solo once años, muchos años antes de comenzar su carrera en YouTube. Eligió “Willy” porque es un diminutivo en inglés de su propio nombre (William), y eligió “rex” porque en latín significa rey.

Actualmente, cuenta con dos canales donde acumula más de 35 millones de seguidores, convirtiéndose así en uno de los creadores de contenido con más suscriptores del mundo. Hoy en día, ha dejado un poco de lado su perfil gamer (persona que juega habitualmente a videojuegos), para participar en proyectos como pódcast sobre inversiones económicas y noticias de actualidad política.

Su perfil como empresario

Más allá de las redes, Willyrex tiene varias empresas y proyectos, destacando WILLYREX SL, una sociedad limitada dedicada a la edición de videojuegos. Además, cuenta con inversiones en startups como la inmobiliaria Inversiva, colaboraciones y lanzamientos de productos de merchandising, con incursión en el mundo de los NFTs.

Esta última le trajo varias polémicas. En 2021, decidió cambiar el contenido de su canal, pasando de videojuegos a temas relacionados con Metaversos y NFTs. Este movimiento generó mucho rechazo, ya que su audiencia en general no pasa de los 20 años, y el público consideró que no era apropiado mostrar ese contenido de compras y especulación a niños y preadolescentes.

Aunque el creador es muy querido en España, no se queda exento de críticas, en 2016 se mudó a Andorra, donde vive con su mujer e hijos. Andorra es conocido como el destino perfecto para aquellos millonarios que quieren pagar menos impuestos. Por esta misma razón y por diferentes movimientos fiscales, está siendo investigado por la Hacienda pública, junto a su fiel compañero Vegetta777.