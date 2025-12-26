España

El youtuber Willyrex revela cómo se prepara para el carné de conducir con un famoso videojuego: “Puedes ir por 20 dólares y hacer el examen de pie”

La celebridad de internet aprende a conducir en la ciudad de Los Santos, donde transcurre el videojuego GTA V

Guardar
Willyrex (Instagram/@Willyrex)
Willyrex (Instagram/@Willyrex)

El youtuber español Willyrex vuelve a convertirse en protagonista tras revelar una de las anécdotas más curiosas de su vida personal. El creador de contenido español, uno de los más conocidos internacionalmente, confesó que utilizó el videojuego de acción GTA V (Grand Theft Auto V) para sacarse el carné de conducir en Miami, una declaración que no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

La historia salió a la luz durante una conversación con más creadores. Nil Ojeda, otro youtuber de éxito en España, le preguntó dónde se sacó el carné. Willyrex le respondió que en Los Ángeles, dejando a todos alucinando: “Puedes ir por 20 dólares y hacerte el examen tipo test de pie, como si fuese una quiniela. Si fallas, que son seis fallos, te dicen, no pasa nada, vuelves a pagarlos y puedes volver a intentarlo, hasta tres veces más”.

Lejos de la normativa española y de los métodos tradicionales, el youtuber optó por practicar con algo que le resultase familiar y visual. Utilizó el popular videojuego que recrea las calles y carreteras estadounidenses. La ciudad de Los Santos es una representación casi exacta de Los Ángeles y Willyrex, también llamado Willy por sus seguidores más acérrimos, practicó así durante semanas.

Su salto a la fama con ‘Call of Duty’

Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido como Willyrex, es un youtuber y empresario madrileño que se dio a conocer hace 15 años gracias a las redes sociales. Su primer canal de YouTube lo abrió en 2009 y saltó a la fama retransmitiendo partidas del famoso videojuego Call of Duty, en el que era considerado uno de los jugadores más habilidosos de todo el mundo.

En 2014 se mudó a Estados Unidos con otros creadores de contenido y creó una gran comunidad y amistad con el youtuber español Vegetta777. Según ha explicado en varias entrevistas, creó su nombre, Willyrex, como un nombre de usuario de messenger cuando tenía solo once años, muchos años antes de comenzar su carrera en YouTube. Eligió “Willy” porque es un diminutivo en inglés de su propio nombre (William), y eligió “rex” porque en latín significa rey.

Los youtubers Vegeta777 y Willyrex
Los youtubers Vegeta777 y Willyrex (Composición Infobae)

Actualmente, cuenta con dos canales donde acumula más de 35 millones de seguidores, convirtiéndose así en uno de los creadores de contenido con más suscriptores del mundo. Hoy en día, ha dejado un poco de lado su perfil gamer (persona que juega habitualmente a videojuegos), para participar en proyectos como pódcast sobre inversiones económicas y noticias de actualidad política.

Su perfil como empresario

Más allá de las redes, Willyrex tiene varias empresas y proyectos, destacando WILLYREX SL, una sociedad limitada dedicada a la edición de videojuegos. Además, cuenta con inversiones en startups como la inmobiliaria Inversiva, colaboraciones y lanzamientos de productos de merchandising, con incursión en el mundo de los NFTs.

Esta última le trajo varias polémicas. En 2021, decidió cambiar el contenido de su canal, pasando de videojuegos a temas relacionados con Metaversos y NFTs. Este movimiento generó mucho rechazo, ya que su audiencia en general no pasa de los 20 años, y el público consideró que no era apropiado mostrar ese contenido de compras y especulación a niños y preadolescentes.

El CEO de Meta no abandona este ambicioso proyecto y muestra interesantes avances durante una entrevista con Lex Fridman completamente en realidad virtual.

Aunque el creador es muy querido en España, no se queda exento de críticas, en 2016 se mudó a Andorra, donde vive con su mujer e hijos. Andorra es conocido como el destino perfecto para aquellos millonarios que quieren pagar menos impuestos. Por esta misma razón y por diferentes movimientos fiscales, está siendo investigado por la Hacienda pública, junto a su fiel compañero Vegetta777.

Temas Relacionados

Hacienda EspañaDGTAndorraNFTYoutuberEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Felipe VI hace historia en televisión: hace su mejor audiencia desde 2020 con su mensaje navideño más rompedor

El duodécimo mensaje navideño del rey Felipe VI se convierte en el más visto desde hace un lustro, con casi 6 millones de espectadores

Felipe VI hace historia en

Silvia Severino, psicóloga: “Por qué todavía sigues pensando y extrañando a tu ex aunque ya no esté en tu vida”

Las memorias intensas, la falta de respuestas y los hábitos compartidos dificultan el olvido tras una ruptura

Silvia Severino, psicóloga: “Por qué

Qué efectos tiene en el cerebro comer mucho durante Navidad

Investigaciones recientes muestran cómo el exceso de alimentos en fechas festivas altera temporalmente señales metabólicas y funciones cerebrales

Qué efectos tiene en el

Milagro de Navidad en Reino Unido: un gato negro perdido vuelve a casa tras cinco años sin saber dónde estaba

La mascota que desapareció durante la pandemia vuelve a casa por Navidad tras un lustro

Milagro de Navidad en Reino

El exclusivo Mercedes valorado en 13 millones de euros en el que han ‘pillado’ a Alonso paseando por Mónaco

Fernando Alonso recorre las calles del principado al volante de un Mercedes CLK GTR

El exclusivo Mercedes valorado en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

La presidenta de Casa 47

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”