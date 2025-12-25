España

¿Tienes ojos hundidos? Este es el truco de maquillaje con el que lograrás una mirada profunda

Pasos prácticos y técnicas de maquillaje logran aportar brillo y volumen natural al contorno ocular

Guardar
Una propuesta paso a paso
Una propuesta paso a paso muestra cómo transformar este rasgo facial usando colores vivos y delineado estratégico para conseguir un efecto más abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con ojos hundidos a menudo buscan alternativas para lograr una mirada más luminosa y profunda, superando las sombras naturales que pueden sugerir fatiga.

Ante esta necesidad estética, Maybelline España ha difundido en su sitio web una guía paso a paso de maquillaje específico para ojos hundidos.

El objetivo es transformar dicho rasgo en un punto destacado del rostro a través de técnicas adaptadas y productos concretos.

Las sombras oscuras con matices
Las sombras oscuras con matices vivos como morado, marrón o granate destacan la cuenca de los ojos hundidos y suavizan el contraste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para transformar los ojos hundidos

  • Preparar el párpado

Alistar el párpado y el contorno ocular con un corrector, esto contribuye a fijar las sombras durante más tiempo y neutralizar, facilitando una base idónea para el resto del maquillaje.

  • Evitar tonos negros o grises

Se recomienda elegir sombras oscuras con matices vivos, como morado, marrón o granate, que deben limitarse a la cuenca y el ángulo externo del ojo. La técnica de difuminado, llevada hacia la sien, suaviza el contraste y genera una transición natural.

  • Colores brillantes para el párpado móvil

Es importante priorizar sombras en tonos claros y brillantes para aportar luz y conseguir el efecto de un “ojo más abierto”. Es importante limitar los colores oscuros a la cuenca, evitando cubrir la totalidad del párpado con estos matices.

El maquillaje para ojos hundidos
El maquillaje para ojos hundidos prioriza tonos claros y brillantes en el párpado móvil para aportar luz y un efecto de ojo más abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel que juegan las cejas para conseguir mejores resultados

La guía de Maybelline España señala que esculpir las cejas con precisión permite intensificar la apertura de la mirada. Para ello, propone peinar las cejas hacia arriba y hacia afuera, lo que aporta definición y amplía el encuadre ocular.

En relación con el delineado, la técnica aconsejada consiste en realizar un trazo fino y alargado con un delineador líquido. El trazo debe partir desde el nacimiento de las pestañas, cubrir los espacios intermedios y finalizar con un discreto cat eye ascendente, que realza la expresión del ojo sin sobrecargar el contorno.

La aplicación de lápiz blanco
La aplicación de lápiz blanco o nude en la línea de agua y puntos de luz en el lagrimal y bajo la ceja amplifica la mirada y aporta frescura.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lapiz blanco o nude para aportar luminosidad

La rutina también incluye la aplicación de un lápiz blanco o nude en la línea de agua. Además, se aconseja añadir pequeños puntos de luz en el lagrimal y bajo el arco de la ceja, difuminándolos con la yema de los dedos, para ampliar ópticamente la mirada y aportar frescura inmediata.

La rutina concluye con la máscara de pestañas. Se debe usar un productor que tenga la capacidad de separar, elevar y densificar las pestañas por completo, lo cual incrementa el volumen y la longitud percibidos.

De acuerdo con el sitio, la incorporación sistemática de estos pasos permite que quienes tienen ojos hundidos obtengan una mirada revitalizada y con mayor dimensión, donde la luz cobra un papel protagonista.

Temas Relacionados

Ojos hundidosMaquillajeSombras de ojosTécnicas de maquillajeTips de bellezamexico-noticias

Últimas Noticias

Las reacciones al mensaje de Felipe VI evidencian respaldo en el Partido Popular y críticas desde la izquierda

El tradicional discurso del monarca enfrenta a partidos republicanos, que rechazan la ausencia de menciones a Palestina, y a distintos líderes de derechas

Las reacciones al mensaje de

Las mejores películas en Netflix en España hoy

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores películas en Netflix

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del 24 de diciembre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los números ganadores del

La Audiencia Nacional ratifica extraditar a EEUU a un exdirectivo de la ONU reclamado por soborno y blanqueo

Estados Unidos juzgará a Vitaly Vanshelboim, antiguo alto cargo de Naciones Unidas, por aceptar sobornos millonarios y desviar fondos a empresas vinculadas a un empresario, según la decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Infobae

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 24 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El discurso del rey Felipe

El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

La referencia del rey Felipe a los altos precios de la vivienda, a la inteligencia artificial y a la dignidad humana

El rey Felipe recuerda que la convivencia “no es un legado imperecedero” y alerta de una “inquietante crisis de confianza” en su discurso de Navidad

La Justicia corrige el testamento de unos padres que sostenían que su hija ya había heredado en vida y no le correspondía la legítima: no existe prueba de ello

Un policía consigue que la Justicia reconozca su baja por ansiedad y depresión como accidente laboral: sitúa el origen de su enfermedad en el conflicto en el trabajo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 24 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La batalla judicial entre Italia y Ryanair costará a la aerolínea 225 millones de euros: qué pasa con las agencias de viajes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio