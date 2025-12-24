España

Karlos Arguiñano cierra su restaurante para celebrar la Navidad con sus siete hijos: su felicitación navideña para sus clientes

El cocinero ha felicitado la Navidad en castellano y en euskera a través de su cuenta de Instagram

Guardar
Karlos Arguiñano en una imagen
Karlos Arguiñano en una imagen de archivo (Editorial Planeta)

Karlos Arguiñano es uno más de muchas familias por su gran exposición en televisión. De hecho, a más de uno le habrá salvado la cena de Navidad con sus recetas. En estas fechas navideñas ha saltado de la tele a las redes sociales para enviar un mensaje de felicitación en euskera y castellano a sus seguidores, tras cerrar su restaurante hasta febrero.

En el vídeo que ha compartido en redes sociales, el chef expresa su deseo de “unas felices fiestas, en familia y alrededor de una buena mesa” y agradece el apoyo recibido, en concreto a los comensales que a lo largo del año han pasado por su restaurante: “Gracias por acompañarnos”.

La pausa anual del restaurante gestionado por Arguiñano tiene como finalidad permitir que todos los empleados, incluidos varios de sus hijos, celebren la Navidad con sus familias. El reconocido chef, que este año ha cumplido 77 años, destaca por su energía y vitalidad, que lo han llevado a tener una larga trayectoria cocinando y comunicando. El cocinero mantiene un vínculo cercano tanto con los clientes como con su numerosa familia.

Karlos Arguiñano felicita la Navidad
Karlos Arguiñano felicita la Navidad (Instagram)

Cerrado por vacaciones

Durante diciembre y enero, el establecimiento permanece cerrado, una costumbre que busca favorecer la vida familiar de los trabajadores: “Volvemos el 27 de enero en el bar y el 5 de febrero en el bar y restaurante”. De sus siete hijos, la mayoría colabora activamente en las operaciones diarias, ya sea en la cocina, en sala, en la bodega o en la administración del local.

El mensaje navideño de Karlos Arguiñano refuerza sus valores familiares y su proximidad con el público: “Brindaremos por lo vivido y por lo que viene”. La felicitación proyecta su tradicional celebración junto a sus siete hijos y catorce nietos, consolidando la imagen del chef como referente de la convivencia familiar en estas fechas.

En el vídeo, Arguiñano se muestra con un atuendo cómodo, muy diferente a su apariencia habitual en su programa, y junto a un árbol de Navidad clásico en el restaurante, subrayando la importancia de la calidez y la sencillez en la celebración. Dirige su gratitud tanto a los clientes presenciales como a quienes lo siguen a través de las redes sociales, recordando la identidad familiar del restaurante y su compromiso con quienes lo acompañan cada año.

Karlos Arguiñano es padre de siete. Seis de ellos han seguido sus pasos y de alguna manera están implicados en el mundo culinario

Los siete hijos de Karlos Arguiñano

La gestión del local permanece en manos de la familia, aunque es cierto que alguno de los hijos de Arguiñano ha optado por otros caminos profesionales y han dejado a un lado la cocina, por lo menos a nivel laboral. El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano, apodado como ‘Ka’, mantiene su carácter familiar desde hace años, reflejando el espíritu del chef y su apuesta por la celebración en torno a la mesa durante las fiestas.

Entre sus hijos, Eneko es el responsable de la gestión de la sala, Zigor es el jefe de cocina, Amaia es la gerente de bodega, Martín lleva la parte empresarial, María trabaja en la cocina y Joseba lo acompaña en su programa, mientras que el más pequeño, Txarlie, es operador de cámara lejos de las cocinas.

Temas Relacionados

Karlos ArguiñanoNavidadGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 25 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

La medida, recogida en el último Real Decreto-ley de medidas económicas, entrará en vigor en el ejercicio fiscal de 2025 y busca reducir la carga administrativa

El Gobierno elimina la obligación

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

La diversidad y la convivencia marcan el mensaje del jefe del Ejecutivo frente al relato de vencedores y vencidos del PP

Pedro Sánchez deja a un

Alerta sanitaria: detectan un brote de gripe aviar en una granja de Lleida

El conseller de Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, ha confirmado el sacrificio de todos los animales

Alerta sanitaria: detectan un brote
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno elimina la obligación

El Gobierno elimina la obligación de que los desempleados presenten la declaración de la renta

Pedro Sánchez deja a un lado la confrontación política en su felicitación navideña mientras que Feijóo desliza que “los malos siempre acaban perdiendo”

El PP pide la comparecencia de Cuerpo en el Senado ante “la Navidad más cara de la historia”: “Sánchez hace caja con la inflación”

La jueza inadmite la denuncia de Manos Limpias sobre la gestión policial durante las protestas por Palestina en la Vuelta Ciclista en Madrid

Ábalos niega tener pruebas de delitos que comprometan a Pedro Sánchez, pero advierte al PSOE: “No seré recordado solo yo”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 25 de diciembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio