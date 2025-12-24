Karlos Arguiñano cierra su restaurante para celebrar la Navidad con sus siete hijos: su felicitación navideña para sus clientes

Karlos Arguiñano en una imagen de archivo (Editorial Planeta)

Karlos Arguiñano es uno más de muchas familias por su gran exposición en televisión. De hecho, a más de uno le habrá salvado la cena de Navidad con sus recetas. En estas fechas navideñas ha saltado de la tele a las redes sociales para enviar un mensaje de felicitación en euskera y castellano a sus seguidores, tras cerrar su restaurante hasta febrero.

En el vídeo que ha compartido en redes sociales, el chef expresa su deseo de “unas felices fiestas, en familia y alrededor de una buena mesa” y agradece el apoyo recibido, en concreto a los comensales que a lo largo del año han pasado por su restaurante: “Gracias por acompañarnos”.

La pausa anual del restaurante gestionado por Arguiñano tiene como finalidad permitir que todos los empleados, incluidos varios de sus hijos, celebren la Navidad con sus familias. El reconocido chef, que este año ha cumplido 77 años, destaca por su energía y vitalidad, que lo han llevado a tener una larga trayectoria cocinando y comunicando. El cocinero mantiene un vínculo cercano tanto con los clientes como con su numerosa familia.

Karlos Arguiñano felicita la Navidad (Instagram)

Cerrado por vacaciones

Durante diciembre y enero, el establecimiento permanece cerrado, una costumbre que busca favorecer la vida familiar de los trabajadores: “Volvemos el 27 de enero en el bar y el 5 de febrero en el bar y restaurante”. De sus siete hijos, la mayoría colabora activamente en las operaciones diarias, ya sea en la cocina, en sala, en la bodega o en la administración del local.

El mensaje navideño de Karlos Arguiñano refuerza sus valores familiares y su proximidad con el público: “Brindaremos por lo vivido y por lo que viene”. La felicitación proyecta su tradicional celebración junto a sus siete hijos y catorce nietos, consolidando la imagen del chef como referente de la convivencia familiar en estas fechas.

En el vídeo, Arguiñano se muestra con un atuendo cómodo, muy diferente a su apariencia habitual en su programa, y junto a un árbol de Navidad clásico en el restaurante, subrayando la importancia de la calidez y la sencillez en la celebración. Dirige su gratitud tanto a los clientes presenciales como a quienes lo siguen a través de las redes sociales, recordando la identidad familiar del restaurante y su compromiso con quienes lo acompañan cada año.

Karlos Arguiñano es padre de siete. Seis de ellos han seguido sus pasos y de alguna manera están implicados en el mundo culinario

Los siete hijos de Karlos Arguiñano

La gestión del local permanece en manos de la familia, aunque es cierto que alguno de los hijos de Arguiñano ha optado por otros caminos profesionales y han dejado a un lado la cocina, por lo menos a nivel laboral. El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano, apodado como ‘Ka’, mantiene su carácter familiar desde hace años, reflejando el espíritu del chef y su apuesta por la celebración en torno a la mesa durante las fiestas.

Entre sus hijos, Eneko es el responsable de la gestión de la sala, Zigor es el jefe de cocina, Amaia es la gerente de bodega, Martín lleva la parte empresarial, María trabaja en la cocina y Joseba lo acompaña en su programa, mientras que el más pequeño, Txarlie, es operador de cámara lejos de las cocinas.