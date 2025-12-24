España

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Mientras la digitalización avanza en el país, PostNord anuncia que, tras más de 400 años de servicio, los daneses deberán recurrir a la empresa privada Dao para enviar cartas

Una joven deposita una carta en un buzón rojo de correos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de que PostNord, el servicio postal estatal de Dinamarca, dejará de repartir cartas a finales de 2025, marca el cierre de más de cuatro siglos de correspondencia física en el país. La decisión, comunicada tras constatar una caída del 90% en el volumen de cartas desde el comienzo del siglo, refleja la profunda transformación tecnológica que atraviesa la sociedad danesa. Según datos difundidos por BBC, el número de cartas enviadas se redujo de 1.400 millones hace 25 años a solo 110 millones en el último año, evidenciando un cambio de hábitos sin precedentes.

El avance de la digitalización ha sido especialmente acelerado en Dinamarca. El 97% de la población mayor de 15 años está inscrita en la plataforma digital MitID, utilizada para gestionar desde la banca en línea hasta la firma electrónica de documentos y la reserva de citas médicas. The Guardian detalla que incluso documentos oficiales como licencias de conducir o tarjetas sanitarias suelen utilizarse en los teléfonos móviles. La correspondencia de bancos, empresas y organismos públicos se envía casi exclusivamente a través de sistemas digitales, y solo el 5% de los daneses ha optado por mantener el correo físico.

Varios buzones de correos.

PostNord, que en 2009 surgió de la fusión entre las compañías postales de Suecia y Dinamarca, ha señalado que la demanda de cartas ha caído tanto que el mercado ha dejado de ser rentable. “Los daneses se han vuelto cada vez más digitales y eso significa que hoy quedan muy pocas cartas, y el descenso continúa de tal forma que el mercado de cartas ya no es rentable”, explicó Kim Pedersen, director gerente de la filial danesa, al anunciar la decisión.

El reparto de cartas se traslada al sector privado

El Ministerio de Transporte ha recordado que la empresa privada Dao ampliará sus operaciones a partir de enero de 2026, aumentando su volumen de entrega de cartas de 30 a 80 millones anuales. Los usuarios deberán acudir personalmente a las tiendas de Dao o abonar un coste adicional para la recogida a domicilio, y el pago del franqueo se gestionará por internet o mediante una aplicación. La legislación danesa exige que siempre exista la opción de enviar cartas físicas, por lo que, si Dao dejara de operar, el gobierno tendría que designar a otra empresa.

Las asociaciones denuncian pérdida de empleo y perjuicio a los más mayores

El cierre supondrá el despido de 1.500 empleados sobre una plantilla de 4.600, y la retirada de las 1.500 buzones rojos distribuidos por todo el país. Según The Guardian, la venta de estos buzones, algunos con precios de hasta 2.000 coronas danesas (unos 268 euros), atrajo la atención de coleccionistas y ciudadanos nostálgicos.

Mientras las autoridades aseguran que la transición no supondrá una “diferencia práctica” en la vida cotidiana de la mayoría de ciudadanos, organizaciones de personas mayores y representantes políticos advierten sobre el impacto en los colectivos más vulnerables y en zonas rurales. “Hay muchos que dependen de que las cartas lleguen regularmente”, señaló Marlene Rishoj Cordes de la asociación de mayores Aeldre Sagen a la televisión danesa, según recoge por BBC.

