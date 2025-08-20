España

Una empresa de correos bloquea temporalmente los paquetes a EEUU por los aranceles de Trump: “Hasta que no haya claridad, no podemos correr el riesgo”

Los paquetes cuyo valor no superaba los 800 dólares estaban exentos de impuestos, pero a partir del 29 de agosto, todos los envíos, sin excepción, estarán sujetos a gravámenes y tarifas adicionales

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Un almacén del operador de correos, Bpost, en Bruselas. (REUTERS/Yves Herman)

El principal servicio postal de Bélgica, Bpost, ha decidido suspender hasta nuevo aviso los envíos de paquetes hacia Estados Unido debido a la falta de información precisa sobre cómo se aplicarán las nuevas tasas y cargos a los envíos internacionales decretados por Donald Trump el pasado mes de julio.

Según una información del diario belga Het Laatste Nieuws, la empresa comenzará a aplicar el bloqueo a partir de este mismo viernes. Hasta ahora, los paquetes cuyo valor no superaba los 800 dólares estaban exentos de impuestos, pero a partir del 29 de agosto, todos los envíos, sin excepción, estarán sujetos a gravámenes y tarifas adicionales. La empresa señala que el objetivo es evitar que los clientes enfrenten costes inesperados o que los envíos queden retenidos en la aduana estadounidense.

La Administración Trump justificó esta medida argumentando que la paquetería de bajo coste estaba sujeta a menos controles que las importaciones tradicionales y que la excepción se trataba de un “vacío legal” que se había prolongado desde los años 30.

La raíz del problema se encuentra en la ausencia de directrices claras por parte de las autoridades estadounidenses sobre el cálculo y la recaudación de los nuevos impuestos. Esta falta de transparencia ha llevado a Bpost a adoptar lo que califica como una “medida excepcional”: “Lamentamos esta situación, pero hasta que se aclare, no podemos correr este riesgo”, ha señalado un portavoz a los medios locales.

Conflicto laboral entre la empresa y los sindicatos

El contexto en el que se produce esta decisión es especialmente relevante para Bpost, que atraviesa un periodo de volatilidad interna y externa. Por un lado, las acciones de Bpost han experimentado un repunte en bolsa después de registrar resultados operativos superiores a las previsiones, aunque la actividad de correo tradicional continúa en descenso.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

Pero los aranceles podrían amenazar ahora su modelo de negocio. Según el medio belga La Libre, la dirección de la empresa ha manifestado su intención de transformarse en un “experto regional de la logística de paquetes” de cara a 2029, por lo que cobra especial importancia la incertidumbre arancelaria en los envíos internacionales.

Las tensiones laborales también preocupan en el panorama interno del servicio de correos, que a comienzos de año vivió un conflicto laboral que se prolongó durante dos semanas. Después de alcanzar un preacuerdo entre empresas y sindicatos el pasado mes de febrero, los sindicatos han advertido esta semana que esta tregua podría romperse si en dos semanas no se producen avances significativos, señalando que “el 40 % del trayecto” hacia la resolución de los conflictos ha sido recorrido, pero que no descartan nuevas acciones si la situación no evoluciona. Bpost cuenta actualmente con una plantilla de unos 26.000 trabajadores en Bélgica.

