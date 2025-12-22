España

Víctor Espuig, médico: “Tener VIH no significa que vayas a tener SIDA, puedes tener una vida sana y larga”

El mensaje central se reduce al concepto de “indetectable es igual a intransmisible”. Es decir, si la carga viral de una persona con VIH no se detecta en los análisis de sangre, el virus no puede ser transmitido a otras personas

Guardar
Víctor Espuig en su vídeo
Víctor Espuig en su vídeo sobre el VIH y el SIDA (Composición fotográfica)

Hace unos días, el actor y director Eduardo Casanova compartió con sus seguidores que tiene VIH. En este momento, se observó en redes sociales la confusión que hay sobre términos como VIH y SIDA.

Este malentendido común subraya la importancia de la educación sobre el VIH, tal como expresa en un vídeo Víctor García, médico de familia y divulgador. Este experto hace un llamado a la información para concienciar y para desmitificar el estigma que rodea a esta condición.

Además, el sanitario insiste en uno de los mensajes principales del vídeo: tener VIH no implica desarrollar SIDA. Gracias a los avances médicos, la mayoría de las personas con el virus mantienen la infección controlada y llevan una vida totalmente normal.

Diferencias entre VIH y SIDA

El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que afecta al sistema inmunológico y cuya principal vía de transmisión es el contacto sexual sin protección. Aunque no existe cura definitiva, tener VIH no significa estar enfermo. De hecho, muchas personas pueden vivir con el virus sin mostrar síntomas durante años, gracias a los avances en tratamientos médicos.

Pruebas de VIH. (Infobae España)
Pruebas de VIH. (Infobae España)

Por otro lado, el SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH, cuando el sistema inmunológico está gravemente debilitado, y pueden aparecer infecciones graves. Sin embargo, esta fase puede evitarse gracias a los tratamientos antirretrovirales que controlan el virus y permiten llevar una vida plena y saludable.

Indetectable e intransmisible

El mensaje central se reduce al concepto de “indetectable es igual a intransmisible”. Es decir, si la carga viral de una persona con VIH no se detecta en los análisis de sangre, el virus no puede ser transmitido a otras personas. Esto significa que, con el tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden tener un vida sexual segura y sin riesgo de contagiar a su pareja.

Una prueba para saber si
Una prueba para saber si se tiene el virus de inmunodeficiencia humana. (Agencias de Prensa)

Por ello, y gracias a la medicina actual, el VIH no es una lucha médica, sino una lucha social. El verdadero desafío sigue siendo el estigma que la sociedad asocia a este virus, lo cual provoca que muchas personas no busquen ayuda. Según el médico, esta situación tiene como resultado que lleguen al diagnóstico de forma tardía.

Tratamientos del VIH

Los avances médicos han transformado el VIH en una infección crónica controlable. Según el National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, el tratamiento estándar es la terapia antirretroviral (TAR). Se trata de una combinación de fármacos que impide que el virus se reproduzca en el organismo.

Aunque no elimina el VIH, este tratamiento permite reducir la carga viral hasta niveles indetectables. Se llega hasta el punto de proteger el sistema inmunitario y prevenir la progresión hacia el SIDA.

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una caja de medicina para el VIH. (REUTERS/Baz Ratner)

El NIH subraya que iniciar el tratamiento lo antes posible es clave para preservar la salud y reducir el riesgo de transmisión. Cuando la carga viral se mantiene indetectable de forma sostenida, el virus no se transmite por vía sexual.

Con una correcta adherencia al tratamiento, la mayoría de las personas con VIH puede llevar una vida larga, saludable y plenamente normal. Además, el sanitario aconseja utilizar “protección y si tienes conductas de riesgo, realízate las pruebas de forma rutinaria”.

Temas Relacionados

Eduardo CasanovaFamosos EspañaVIHSIDAEnfermedades y MedicamentosTiktokRedes SocialesEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así se ha vivido la Lotería de Navidad desde dentro del Teatro Real: una caída, disfraces y mucha celebración

La gala se ha emitido en directo desde RTVE y ha sido presentada por Blanca Belloch y Sandra Daviú

Así se ha vivido la

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Solo quedan por salir los dos últimos quintos premios, dotados de 6.000 euros por décimo, y el segundo cuarto premio, que asciende a 20.000 euros

Sorteo de la Lotería de

El precio de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio de la luz

Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026: si no has tenido suerte en el Sorteo de Navidad, esta es tu segunda oportunidad

Conoce todos los detalles importantes sobre del primer gran sorteo del año

Cuándo se celebra la Lotería

Una administración de La Bañeza reparte 468 millones del Gordo en la Lotería de Navidad y una parte salpica a la peña de UD Las Palmas: “Me están entrando los temblores”

La fortuna ha llegado a la localidad leonesa en un contexto de crisis, repartiendo esperanza entre trabajadores, familias y deportistas locales

Una administración de La Bañeza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo avisa que la victoria

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

Una camionera que perdió el antebrazo izquierdo en un accidente de tráfico en Alemania consigue la incapacidad permanente absoluta tras la negativa de la mutua

El Gobierno acuerda con Bildu la prohibición de desahuciar por impago de alquiler a las familias vulnerables en 2026

Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

El precio de la luz en España para este martes

Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026: si no has tenido suerte en el Sorteo de Navidad, esta es tu segunda oportunidad

Una administración de La Bañeza reparte 468 millones del Gordo en la Lotería de Navidad y una parte salpica a la peña de UD Las Palmas: “Me están entrando los temblores”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento