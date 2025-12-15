GeSIDA apunta que el VIH ha pasado de ser un reto clínico a un reto social por el estigma que persiste

El acceso al tratamiento para el VIH en España presenta diferencias territoriales y obstáculos administrativos que afectan especialmente a personas migrantes y a colectivos vulnerables, según reportó Europa Press durante el acto de conmemoración del 30 aniversario de GeSIDA en el Congreso de los Diputados. El evento reunió a profesionales sanitarios, representantes del activismo y organizaciones de pacientes para analizar el impacto del estigma social que rodea al VIH, subrayando que, a pesar de los avances científicos y terapéuticos, la principal barrera que enfrentan las personas que conviven con el virus es de naturaleza social y no médica.

Europa Press recogió las declaraciones de María Velasco, presidenta del Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), quien destacó que el problema central relacionado con el VIH ha dejado de ser, en gran medida, un reto médico para convertirse en un reto social. Velasco subrayó que los logros en el ámbito terapéutico, especialmente el acceso a la medicación antirretroviral, han transformado la infección en una condición crónica compatible con una larga esperanza de vida y buena calidad, aunque persisten el miedo y la discriminación en la esfera social.

Durante el encuentro, se resaltó la importancia de la prevención combinada y la disponibilidad de tratamientos prolongados y eficaces, pero también se insistió en que las actitudes sociales constituyen un impedimento persistente para la completa integración de las personas que viven con el VIH. En este sentido, GeSIDA inauguró la exposición “Ternura, besos y abrazos contra el estigma”, una iniciativa orientada a promover la reflexión y el debate público en torno a los prejuicios que afectan a este colectivo, según consignó Europa Press.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, repasó los progresos registrados tras más de tres décadas desde la aparición del virus y subrayó que la erradicación de la pandemia de VIH no dependerá de una proclamación institucional o una fecha concreta, sino de un proceso de transformación social caracterizado por la reducción del temor y la eliminación de las conductas discriminatorias. Padilla agregó que el control efectivo del virus requerirá que los tratamientos y avances alcanzados sean accesibles tanto para países del norte global como del sur, evitando desigualdades de acceso a escala internacional.

En relación a la trascendencia del tratamiento antirretroviral, Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal y primer presidente de GeSIDA, recordó que la aparición de estos medicamentos modificó radicalmente el pronóstico para quienes tienen VIH. Moreno explicó que el tratamiento permitió pasar de una enfermedad mortal a muy corto plazo a una patología crónica, y subrayó que las personas que logran carga viral indetectable no transmiten el virus, lo que ha impactado en la vida cotidiana y en la percepción pública, incrementando la esperanza y calidad de vida de los pacientes.

Europa Press reportó que voces provenientes de la sociedad civil y el activismo también jugaron un papel destacado en la jornada. José Emilio Martín Herrero, director médico de ViiV HealthCare para España, valoró la influencia decisiva del activismo, que impulsó la articulación de recursos, aceleró los procedimientos regulatorios y contribuyó a transformar la agenda de investigación clínica. Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo, vinculó de manera directa los progresos sanitarios con la conquista de derechos y la recuperación de la dignidad para las personas con VIH. Garrido recordó que durante años muchos afectados se vieron forzados a ocultar su condición y carecían de acceso a derechos sociales y laborales, mientras que los avances en visibilidad y organización social favorecieron el acceso universal al tratamiento y a nuevos derechos.

No obstante, persisten obstáculos para el acceso a la atención en España, particularmente en el caso de personas migrantes. Según difundió Europa Press, las barreras administrativas varían según la comunidad autónoma e impiden la homogeneización en el acceso a la medicación. Las organizaciones y expertos participantes en el evento reclamaron que el proceso de obtención de los tratamientos sea equitativo en todo el territorio nacional, independientemente de la localización geográfica y la situación administrativa de los pacientes.

Rosario Palacios, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, identificó la equidad territorial en el acceso a la terapia antirretroviral como uno de los principales retos actuales, señalando a los migrantes, mujeres y adultos mayores como grupos particularmente expuestos a las desigualdades. Palacios subrayó la necesidad de fortalecer la formación y la información tanto a nivel social como sanitario para reducir la desinformación y los prejuicios que persisten incluso dentro del entorno médico, según recogió Europa Press.

Reyes Velayos, vocal de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) y presidenta de Apoyo Positivo, introdujo la discusión sobre la gestión integral de la cronicidad en los pacientes con VIH. Velayos remarcó la importancia de acompañar el logro de carga viral indetectable con el control y seguimiento de las comorbilidades derivadas tanto del propio virus como del envejecimiento, haciendo énfasis en el cuidado de la salud mental, consignó Europa Press.

La intervención de Cristina de Álvaro, directora de Asuntos Médicos de Gilead en España, se centró en la detección precoz, subrayando que más de la mitad de los casos diagnosticados corresponde a diagnósticos tardíos, lo que dificulta el éxito terapéutico y la contención del virus. De Álvaro resaltó que garantizar el acceso y la permanencia de los usuarios en el sistema constituye una prioridad, junto con la adecuación de los modelos de atención sanitaria hacia enfoques centrados en la persona y no exclusivamente en el tratamiento médico, según informó Europa Press.

Por su parte, Manuel Cotarelo, director médico de VIH de MSD, subrayó la urgencia de asegurar un acceso igualitario y ágil a la innovación terapéutica. Cotarelo apuntó que la eliminación de barreras administrativas que potencian desigualdades es fundamental e insistió en la necesidad de poner atención a los determinantes sociales de la salud en las futuras estrategias contra el VIH, en palabras recogidas por Europa Press.

Durante el acto organizado en el Congreso de los Diputados, GeSIDA remarcó que el VIH constituye actualmente un problema de carácter social, donde la discriminación y el miedo impiden avances sostenidos en la calidad de vida de quienes viven con el virus. El reporte de Europa Press insistió en la urgencia de enfocar las políticas públicas en el reconocimiento efectivo de los derechos, la erradicación de los prejuicios y la consolidación de los logros médicos, para así posibilitar una integración y participación plenas de las personas afectadas en la sociedad.