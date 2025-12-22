España

El precio de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Guardar
El precio de la luz
El precio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer los precios de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este martes 23 de diciembre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 23 de diciembre

Precio medio: 77.95 euros por megavatio hora

Precio más alto: 90.03 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 56.65 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 23 de diciembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.89 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.35 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 59.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 56.65 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.85 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.13 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.65 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.13 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.49 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 83.41 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 83.06 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 79.93 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.29 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 82.86 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 87.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 87.38 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.77 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.03 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 87.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 67.49 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Así se ha vivido la Lotería de Navidad desde dentro del Teatro Real: una caída, disfraces y mucha celebración

La gala se ha emitido en directo desde RTVE y ha sido presentada por Blanca Belloch y Sandra Daviú

Así se ha vivido la

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Solo quedan por salir los dos últimos quintos premios, dotados de 6.000 euros por décimo, y el segundo cuarto premio, que asciende a 20.000 euros

Sorteo de la Lotería de

Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026: si no has tenido suerte en el Sorteo de Navidad, esta es tu segunda oportunidad

Conoce todos los detalles importantes sobre del primer gran sorteo del año

Cuándo se celebra la Lotería

Una administración de La Bañeza reparte 468 millones del Gordo en la Lotería de Navidad y una parte salpica a la peña de UD Las Palmas: “Me están entrando los temblores”

La fortuna ha llegado a la localidad leonesa en un contexto de crisis, repartiendo esperanza entre trabajadores, familias y deportistas locales

Una administración de La Bañeza

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo avisa que la victoria

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

Isabel Díaz Ayuso llama ‘loser’ a Pedro Sánchez tras el batacazo del PSOE en las elecciones de Extremadura: “Es un perdedor profesional”

Una camionera que perdió el antebrazo izquierdo en un accidente de tráfico en Alemania consigue la incapacidad permanente absoluta tras la negativa de la mutua

El Gobierno acuerda con Bildu la prohibición de desahuciar por impago de alquiler a las familias vulnerables en 2026

Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: los niños del San Ildefonso cantan el 79432, el Gordo con 4 millones de euros a la serie, en vivo

Cuándo se celebra la Lotería del Niño 2026: si no has tenido suerte en el Sorteo de Navidad, esta es tu segunda oportunidad

Una administración de La Bañeza reparte 468 millones del Gordo en la Lotería de Navidad y una parte salpica a la peña de UD Las Palmas: “Me están entrando los temblores”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los empleados de Bimba y Lola entre los ganadores del segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento