El precio de la luz en España para este martes

El precio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer los precios de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este martes 23 de diciembre.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 23 de diciembre

Precio medio: 77.95 euros por megavatio hora

Precio más alto: 90.03 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 56.65 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 23 de diciembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.89 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.35 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 59.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 56.65 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.85 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.93 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.13 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.65 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.13 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.49 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 83.41 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 83.06 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 79.93 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.29 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 82.86 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 87.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 87.38 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.77 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.03 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 87.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 79.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 67.49 euros por megavatio hora.