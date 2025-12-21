Una cajera de Carrefour se hace famosa a través de TikTok y la empresa debe ponerle guardias de seguridad por la afluencia de curiosos que van a conocerla

Léonie, en el centro. (Composición fotográfica)

Tras varios videos virales, una joven empleada del Carrefour de Laval ha ganado popularidad en Tiktok y ahora la empresa debe contratar guardias por su seguridad, según el medio francés de LeFigaro.

En la ciudad francesa de Laval, en el barrio de Grenoux, el Carrefour local se ha convertido en un lugar concurrido por los seguidores de esta nueva influencer. Desde febrero de este año, varios jóvenes cajeros publican con regularidad vídeos que combinan coreografías, sketches y escenas del día a día en el supermercado.

Bajo la asistencia de su community manager, estos contenidos, que en un principio parecían ser modestos, explotaron en diciembre. Algunas de sus publicaciones con más repercusión superan los siete millones de visualizaciones.

Quién es la joven tan famosa

Entre todos los jóvenes creadores de la tienda, hay una estudiante que trabaja los fines de semana y que se ha convertido en la figura central de este éxito viral. El nombre de esta chica es Léonie y el entusiasmo, generado en torno a ella, ha forzado la contratación de un agente de seguridad.

Un agente de seguridad.

A menudo, muchos de los visitantes, normalmente adolescentes, no entraban en el supermercado para comprar productos, sino para ver a esta muchacha. La directora del establecimiento, Angélique Durchon, explica que “se trata de un público joven que, a la salida del colegio, va al hipermercado. No estábamos preparados".

Riesgo y oportunidades

La comunidad de vecinos de Laval se encuentra dividida entre una inquietud por la seguridad de Leónie y una celebración por la proyección mediática de la ciudad. De hecho, la cuenta del Carrefour, seguida por cerca de 100.000 suscriptores, fue suspendida temporalmente tras una llegada masiva de cuentas falsas creadas. Se trataba de internautas que intentaban imitar o usurpar la identidad de los jóvenes cajeros.

Los jóvenes influencers se han visto atrapados en tesituras como grabaciones de imágenes sin su consentimiento en los pasillos del supermercado e, incluso, comentarios ofensivos. Otros creadores de contenido como Agathe, estudiante de la EFAP de Rennes, viven esta creciente popularidad con precaución.

Cuentas falsas. (Infobae México/Jesus Aviles)

Ante este éxito, Carrefour Francia publicó, junto con el equipo de Laval en su cuenta de Tiktok, un vídeo oficial. Así, se persigue una estrategia digital local que combine proximidad y visibilidad nacional, todo ello con la voluntad de continuar.

Supermercados en redes sociales

Los supermercados han encontrado en las redes sociales una herramienta clave para conectar con sus consumidores. Según el Barómetro de Redes Sociales elaborado por Rebold, Carrefour, Alcampo y Lidl lideran el ranking de marcas con mayor comunidad.

Lideran Carrefour y Alcampo que reúnen el 61% de las comunidades en redes sociales. Estas marcas han sabido aprovechar plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para fortalecer su presencia digital y crear una interacción directa con sus clientes.

El ícono de la aplicación TikTok en un teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic)

En cuanto a Lidl, esta entidad supera a las anteriores en Instagram, donde destaca por su enfoque más dinámico y orientado a la generación de contenido visual atractivo. Por otro lado, TikTok se ha convertido en un espacio fundamental para la fidelización de clientes. Muchas marcas están dirigiendo sus esfuerzos hacia la audiencia joven, un segmento cada vez más activo en estas plataformas.

El caso de Leónie ilustra cómo la creciente presencia de los supermercados en redes sociales puede tener consecuencias que trascienden el ámbito digital. Lo que comenzó como una estrategia de comunicación cercana y lúdica terminó trasladando la viralidad al espacio físico del supermercado. De esta forma, la empresa fue obligada a reforzar las medidas de seguridad.