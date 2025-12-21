Muere a los 78 años el actor gallego Celso Bugallo, que conquistó el Goya por ‘Mar adentro’

El actor Celso Bugallo. (Alberto Ortega/Europa Press)

El actor Celso Bugallo falleció en Pontevedra a los 78 años y será incinerado este domingo en la más estricta intimidad. Reconocido por su papel en ‘Mar adentro’, película dirigida por Alejandro Amenábar, Bugallo recibió el Premio Goya en 2005 como mejor actor de reparto.

Por ello, su nombre siempre quedará ligado al de esta película que narra la vida (y la muerte) de Ramón Sampedro, una de las figuras emblemáticas en España en defensa de la eutanasia. “‘Mar adentro’ no es triste, sino que transmite esperanza. Hay mucho humor dentro. Aunque el final, con la muerte, pueda resultar triste, no lo es, porque se cumple con la voluntad de Sampedro”, dijo Bugallo en el momento de su estreno a La Voz de Galicia.

A lo largo de su carrera, Bugallo participó en producciones como ‘La noche de los girasoles’ (2006), donde interpretó al cabo de la Guardia Civil y obtuvo el premio al mejor actor secundario del Círculo de Escritores Cinematográficos de España. También fue nominado nuevamente al Goya por su trabajo en ‘El buen patrón’ (2021).

Nacido en Sanxenxo, Pontevedra, en 1947, Bugallo inició su trayectoria artística en el teatro durante los años 70, integrando los grupos independientes Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda. Más tarde, fundó y dirigió el grupo JUBY (Juventud Unida del Barrio de Yagüe), que en 1976 ganó el Premio Nacional de Comedias de Teatro con la obra ‘El retablo del flautista’, y fue cofundador en Galicia del grupo de teatro Olimpo. “Trato de encontrar los estímulos que llevan a un personaje a actuar de esa manera. Cada uno de nosotros encierra la forma entera de la condición humana y los actores podemos, desde el mendigo hasta el rey, ser toda una rama de arquetipos y hacer una exposición más o menos fidedigna de los personajes que nos tocan”, dijo en una entrevista reciente con la revista Teatros.

Debut en el cine

Después de una carrera en los escenarios teatrales, llegó su debut en el cine cuando ya tenía 52 años. Fue en 1999, bajo la dirección de José Luis Cuerda en la película ‘La lengua de las mariposas’. Posteriormente, hizo carrera en el séptimo arte en películas que han pasado a la historia del cine español: formó parte de títulos destacados como ‘Los lunes al sol’ (2002), ‘El lápiz del carpintero’ (2003), ‘La vida que te espera’ (2004), ‘La isla interior’ (2009), ‘Palmeras en la nieve’ (2015) y ‘La playa de los ahogados’ (2015).

En televisión, Bugallo participó en series como ‘Mareas vivas’, ‘Rías Baixas’, ‘Periodistas’, ‘Los hombres de Paco’, ‘El incidente’ y ‘Fariña’. Y eso que, como confesó en 2022 en una entrevista en ‘La Voz de Galicia’, ni siquiera tenía televisión. “No me gusta lo que dan”, dijo. “Creo que me perjudicaría más de lo que me podría enseñar. Los que trabajamos como creadores tenemos que vigilar nuestra limpieza mental”.

Bugallo, que dijo en numerosas ocasiones que siempre quiso ser James Dean después de ver ‘Rebelde sin causa’, trabajó hasta el final. Como dijo en el periódico gallego: “Los actores de verdad no se retiran nunca, ¿para qué, si pueden trabajar hasta el final de su vida?”