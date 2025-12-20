España

Pocholo cambia las discotecas de Ibiza por la IA y los vehículos eléctricos: “Ha cambiado mucho la noche, la gente que va no es clase media”

El empresario ha contado en ‘¡De Viernes!’ cómo ha dejado su trabajo en la noche ibicenca por nuevos retos profesionales en Sevilla

Pocholo Martínez-Bordiu en '¡De Viernes!'
Pocholo Martínez-Bordiu en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

Tras su paso por MasterChef Celebrity en 2024, Pocholo Martínez-Bordiu ha vuelto a la televisión para sentarse en el plató de ¡De Viernes!. De esta manera, el empresario ha regresado a Telecinco, la cadena que lo vio alcanzar su punto álgido de fama con su paso por Hotel Glam. En el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta ha anunciado su decisión de dejar su trabajo en Ibiza.

El aristócrata, que actualmente ostenta el título nobiliario de barón de Gotor, comenzó su andadura por la noche ibicenca en los 80, cuando llegó a ser relaciones públicas de las discotecas más famosas, como Pachá. A sus 63, Pocholo asegura que su trabajo a lo largo de los años lo ha definido como persona, pero siente que el mundillo al que pertenecía ha cambiado.

“Ibiza ha cambiado un poco, empecé en los 80 en Pachá y seguí hasta ahora que lo he dejado. La identidad ya es diferente y me he cortado la coleta con el cambio de dueños”, ha explicado en el espacio de Telecinco. De hecho, ha afirmado que se trata de una decisión definitiva, por lo que en principio no retomará sus trabajos en la isla.

Carlo Costanzia Di Costigliole, en el avance de '¡De viernes!' del 19 de diciembre. (Mediaset España)

Pocholo se marcha de Ibiza

“Ha cambiado mucho la noche y ya no es lo que era. Antes ibas y todo se mezclaba, más divertido, ahora son todos privados”, se ha sincerado. “Ahora ya nadie se ve, ha cambiado mucho la noche y yo algo también, no mucho. Yo también antes alquilaba barras, ahora son los DJ, otra historia”, ha añadido sobre los motivos de su marcha de la isla.

Pocholo ya no se siente cómodo con el tipo de personas que frecuentan las discotecas de Ibiza: “La gente ahora que va no es la clase media, es el súper rico que va. Antes era muy bonito porque todos se mezclaban, ahora es todo seguridad, pulsera... Es un rollo y Pachá más”. Cuenta que los contactos ya no son importantes: “Ni a Tana Rivera le han dejado entrar. Nadie entra sin invitación, todo es a pagar”.

La nueva vida de Pocholo

Eso sí, el empresario no deja de trabajar y ya ha encontrado nuevos negocios en los que enfocarse ya dentro de la península: “Estoy en Sevilla con vehículos electrónicos que reparten por el carril bici. Estamos funcionando muy bien”. El madrileño es socio fundador de la startup Scoobic, dedicada a los vehículos electrónicos para empresas.

Pocholo Martínez-Bordiú durante la presentación
Pocholo Martínez-Bordiú durante la presentación de 'Masterchef Celebrity 9' (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

“También estoy estudiando la inteligencia artificial y aprendiendo de ellos y doy clases de esquí”, ha narrado Pocholo sobre su nueva vida. Además, aunque tiene su propia casa, está viviendo en un camión adaptado: “En el camión vivo porque a veces alquilo mi casa. Todavía no puedo pero voy a hacerlo”.

Actualmente, está soltero y abierto al amor, aunque recuerda con cariño su breve matrimonio: “Me da pena que mi matrimonio con Sonsoles Suárez se acabara. Pensaba que era para siempre”. Es más, Pocholo asegura que no contaría nada malo sobre ella: “Me parece que hay que tener honor en el amor y lo de hablar en unas memorias comentando eso estando su mujer viva, eso no se hace”.

