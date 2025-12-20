Luis Fernández y Maggie García (’Los protegidos’): “Esta temporada hemos retomado una ilusión que no estaba tan a flor de piel”

Los actores que dan vida a Culebra y Lucía en 'Los protegidos' cuentan los detalles del regreso de la ficción con 'Los protegidos: un nuevo poder'

Los protegidos: un nuevo poder estrena este domingo 21 de diciembre un nuevo episodio en atresplayer. La exitosa ficción de Atresmedia acaba de regresar a la plataforma con una nueva secuela que demuestra el éxito que sigue cosechando la marca. Dos de sus protagonistas, Luis Fernández y Maggie García, atendieron a Infobae durante el atresplayer Day en Gran Canaria para hablar de su experiencia en esta franquicia de superhéroes ‘made in Spain’.

El actor que da vida al mítico Culebra destaca el mensaje central de la serie, que trasciende los poderes sobrenaturales de sus personajes. “Al final, la serie habla de la gente diferente. Eso es superhumano, porque a pesar de que los personajes tengan poderes, el trasfondo poético es que hay hueco para todo el mundo”.

Por su parte, la intérprete de Lucía Castillo coincide con su compañero y alaba la universalidad de los conflictos que se abordan en la trama: “Todo el mundo puede empatizar con lo que contamos a través de los poderes”, expresa.

La ilusión recuperada

Fernández, que lleva formando parte de Los protegidos desde su primera etapa en Antena 3, se sincera al reconocer que este regreso ha supuesto recuperar una emoción que se había diluido: “Hemos retomado una ilusión que no estaba perdida, pero sí había momentos en los que no estaba tan a flor de piel. Creo que Oriol [Ferrer], que es sénior en esto, y Roberto Montalbo, que es novel, le han dado un toque de ilusión distinto”, explica a este medio.

'Los protegidos: un nuevo poder'. (Atresmedia)

Los actores se muestran agradecidos por la confianza que Atresmedia ha depositado en la serie, que para Lucho ya se ha convertido en “un emblema” de la televisión.

‘Los protegidos’, fenómeno intergeneracional

A lo largo de estos años vinculado a Los protegidos, y especialmente después de que atresplayer retomase la marca, Lucho Fernández ha podido comprobar cómo la ficción no solo hace felices a los más nostálgicos, sino que también ha atraído a nuevos espectadores con sus secuelas.

“Esa madre que le ha puesto ‘Los protegidos’ es probable que lo viera en su día. Hay mucha gente que nos escribe poniéndonos que habían visto ‘Los protegidos’ de pequeños o de mediana edad y que ahora se lo ponen a sus hijos. Y para mí es un orgullo, me siento muy feliz, porque al final es una serie que no pasa de época, está envejeciendo muy bien”, ha aseverado el actor.

Sobre lo que los espectadores van a encontrar en esta temporada, Fernández y García se turnan para enumerar cualidades como la humanidad, la fuerza, la comprensión o el amor. Además, adelantan con humor algunas de las novedades de esta secuela, como la introducción de personajes, la ambientación navideña o los “pantalones de pana”.

'Los protegidos: un nuevo poder'. (Atresmedia)

Por último, Lucho y Maggie confiesan entre bromas qué superpoderes les gustaría tener en la vida real: “A mí me encantaría tener el poder que tiene Maggie, que es el poder de ser perfecta”, asegura el actor. Su compañera, por su parte, ha confesado cuál sería su don ideal: “A mí me gustaría teletransportarme. Antes decía volar, pero creo que teletransportarme es mejor, porque así llego antes”.

Así es el capítulo 2

Las celebraciones navideñas se convierten en un delicado telón de fondo para la familia Castillo en el segundo capítulo de esta tercera temporada del regreso de Los Protegidos. Aunque intentan mantener el espíritu festivo, la tensión crece en el hogar cuando la investigación policial comienza a acercarse peligrosamente a su verdadera identidad, amenazando con exponer el secreto que les permite vivir con normalidad.

La inquietud se multiplica ante la sospecha de que ADN, la organización que controla a quienes tienen habilidades especiales, pudiera intervenir de manera severa si descubren a la familia. Esta presión añade un nuevo nivel de urgencia a los desafíos que viven los protagonistas, quienes ya enfrentan conflictos internos y la amenaza persistente de Max, el joven dotado de un poder nunca antes visto en la serie. Utilizando un muñeco embrujado, Max logra esparcir el caos en la ciudad, empujando a la familia Castillo a ingeniar soluciones que mantengan intacta su unidad frente al peligro.

A pesar de las advertencias y el constante acecho, los Castillo se proponen defender su anonimato y proteger su vínculo durante la Nochebuena, decididos a que ninguna amenaza les prive de disfrutar de la festividad juntos.