Lotería de Navidad 2025: hasta qué día y a qué hora se podrán comprar los décimos

El horario de cierre varía de un local a otro, pero suele estar en torno a las 20:00 horas. (Europa Press)

El inicio del verano marca la salida del sorteo de la Lotería de Navidad, con el arranque de la venta de los décimos del sorteo. Sin embargo, no es raro que algunos jugadores despistados lleguen a la víspera del sorteo sin haber comprado ningún décimo, o sin poder hacerse con el número que comparten sus compañeros de trabajo.

Para ello, una de las preguntas que más repetidas los días previos es cuándo se cierra la venta de décimos. Es importante tener en cuenta que la fecha depende de varios aspectos, como por ejemplo el formato de compra, pero también otros factores.

Además, no nos tenemos que olvidar de que el sorteo de la Lotería de Navidad no sigue las normas típicas de las de cualquier sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. Para los sorteos de la Lotería Nacional es posible comprar números hasta media hora antes del sorteo.

En la Lotería de Navidad, por otro lado, se cierra la compra la noche antes del sorteo, en torno a las 22:00 horas. Se trata de la última oportunidad para adquirir las papeletas a tiempo, porque se dejan de vender unas horas antes. El horario de cierre varía de un local a otro, pero suele estar en torno a las 20:00 horas.

Algunas claves a tener en cuenta en 2025

Este año es importante saber que el día previo al sorteo, el 21 de diciembre, se celebran las elecciones en Extremadura, además de ser domingo. Y a pesar de que algunas administraciones de Lotería abren en domingos o festivos, como es el caso de Madrid, la mayoría suelen cerrar, por lo que se recomienda acudir, como tarde, el sábado 20 de diciembre. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

Consultar si se puede comprar online

El internet se está haciendo cada vez más presente en todos los aspectos de la vida, y la Lotería de Navidad no es una excepción: el número también se podrá adquirir por internet, aunque no es lo habitual.

La mayoría de décimos no están disponibles en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Un ejemplo son los décimos que terminan en las dos últimas cifras del año actual, en este caso, los décimos que terminan en 25. Estos no se podrán comprar por internet.

Consultar la administración en la que se vende

Si el número deseado no está disponible para comprarlo online, se puede intentar localizar en qué administración se vende y, a partir de ahí, comprobar si todavía quedan décimos disponibles.

Hay que recordar que la web de Loterías y Apuestas del Estado no ofrece la opción de verificar en tiempo real la disponibilidad de un número concreto en una administración específica. Por ello, la única alternativa es llamar por teléfono o acudir personalmente para asegurarte de que todavía puedes conseguirlo.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

¿Qué sucede si un décimo es agotado?

Si en la administración no quedan décimos del número que se busca, las opciones de conseguirlo se reducen. Aun así, todavía existe una alternativa: comprobar si algún comercio cercano a esa administración tiene disponibles esas terminaciones. En ocasiones, reservan ciertos números para sus clientes habituales.

Aunque conseguir el número exacto pueda resultar complicado, siempre existen alternativas: desde consultar otras administraciones o comercios cercanos hasta elegir otra terminación. Lo importante es recordar que todas las terminaciones tienen la misma probabilidad de resultar premiadas, por lo que cualquier opción puede convertirse en la ganadora. La clave está en planificar con tiempo y no dejar la compra para el último momento.