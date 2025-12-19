Este sábado reabre la Línea 6 del Metro de Madrid: cuándo desaparecerán los autobuses de esta ruta

La Línea 6 del Metro de Madrid reabrirá todas sus puertas el 20 de diciembre (Montaje Infobae)

La línea 6 de Metro de Madrid reabrirá completamente este sábado tras la finalización de los trabajos de modernización y mejora que se han llevado a cabo durante los últimos meses, especialmente con el objetivo de automatizarla. Este sábado 20 de diciembre se reabrirá el arco entre Legazpi y Moncloa, que permanecía completamente cerrado. Así, los viajeros que hayan estado usando los autobuses sustitutorios de la EMT podrán volver a circular en metro, aunque estas rutas por carretera van a ir cerrando de forma escalonada, desde el 18 de diciembre hasta el día 23, para dejar unos días de adaptación.

El pasado 6 de septiembre, se cerraron las estaciones de este arco para adaptar las vías a la automatización. De la misma forma ocurrió en los meses de verano con las obras de las 11 paradas que hay en la otra dirección, entre Méndez Álvaro y Moncloa. Unas obras que duraron cinco meses. Según fuentes de Transportes de la Comunidad de Madrid, los trabajos se han ido desarrollando en turnos de 24 horas durante siete días a la semana, para así acortar plazos y “minimizar las afectaciones a los madrileños”. Esto ha permitido reactivar la circulación 11 días antes de lo previsto.

Obras de Metro de Madrid. (Comunidad de Madrid)

Con el reemplazo de la estructura del metro y la automatización, “se va a aumentar la velocidad un 27% y también van a tener una mayor capacidad y, por tanto, van a poder acoger a muchos más pasajeros de Metro de Madrid”, ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

En estos meses, los trabajos se han centrado en retirar las antiguas vías y se han renovado 86.057 metros lineales de carril, además de la instalación de plataformas de hormigón. Se han dispuesto casi 4.000 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Autobuses de sustitución

Este regreso del servicio del suburbano permitirá ir retirando los autobuses especiales de la EMT, aunque se hará progresivamente durante la próxima semana para así dejar unos días de adaptación a los viajeros habituales. Se calcula que, durante las obras de automatización de la línea 6 de Metro, unos 22,3 millones de viajeros han hecho uso de los autobuses gratuitos de la empresa municipal como alternativa al metro durante los meses de obra, que se han prolongado 200 días.

EMT Madrid ha habilitado hasta cinco servicios especiales (SE4, SE5, SE6, SE7 y SEN), además de las dos circulares nocturnas que operaron entre marzo y mayo de este año. La línea nocturna SEN dejó de funcionar este jueves. Por su parte, los servicios especiales SE5 y 180 van a seguir circulando todo el sábado 20 de diciembre. Con respecto a la SE7, este viernes 19 será su último día operativo.

En el caso de la SE6, va a seguir en funcionamiento hasta el martes 23 de diciembre con un servicio combinado con la vuelta a la actividad de metro. Esta ha sido la línea más frecuente y ha llegado a tener en circulación hasta 61 vehículos simultáneamente, con una asignación de 137 conductores. A su vez, el fin de la remodelación volverá a poner operativas las dos líneas nocturnas circulares SC1 y SC2.