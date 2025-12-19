España

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 20 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 20 de diciembre

Tarifa media: 70.72 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 92.98 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 49.87 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este sábado 20 de diciembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.98 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.51 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.63 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 68.25 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 67.59 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 67.06 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 74.09 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 76.54 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 80.97 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 79.69 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 72.71 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.14 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 57.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 49.87 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 52.09 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 55.35 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 67.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.66 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 78.42 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 72.91 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 69.41 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.66 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.78 euros por megavatio hora.

