Sánchez pide usar los activos rusos para financiar la ayuda en Ucrania: “Europa debe caminar unida, hay que tomar una decisión”

El líder socialista exige también la ratificación del acuerdo con el Mercosur para “ganar peso geopolítico” frente a “adversarios claros”, como Putin, y “aliados tradicionales”, como Trump

El primer ministro español, Pedro
El primer ministro español, Pedro Sánchez, llega a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, a 18 de diciembre de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

Europa debe tomar grandes decisiones en el último Consejo Europeo del año. Los líderes de los Veintisiete se reúnen este viernes en Bruselas para sellar algún tipo de acuerdo para financiar a Ucrania y ratificar el acuerdo con el Mercosur, dos asuntos urgentes, que llegan con retraso y que todavía no tienen un consenso. A su llegada a la reunión de los líderes de los Veintisiete, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido “actuar” con “unidad y coherencia” y ha hecho un llamamiento a sus homólogos para apoyar la propuesta de utilizar los activos congelados rusos como garantía para financiar la ayuda a Kiev durante 2026 y 2027.

“Hemos hablado mucho de la necesidad de que Europa camine unida. En relación a la crisis energética al inicio de la invasión, y ahora también en la decisión de utilizar los activos congelados rusos. Hay que tomar una decisión, sea una u otra”, ha afirmado.

Sobre la ratificación del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, Sánchez ha señalado que “es el primero de otros tantos” que debe venir para que Europa “gane peso geopolítico frente a los adversarios claros, como Putin, y aliados tradicionales, como la administración estadounidense”. “Europa debe abrirse con una zona que es muy próxima a España como es el Mercosur. Sería muy frustrante que no se lograse la firma”, ha añadido.

