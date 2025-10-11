España

Una empresa española se suma a la defensa de Europa de los ciberataques: el nuevo proyecto de la UE ante las perturbaciones y amenazas digitales

GMV pasa a formar parte de la ciberreserva europea, que busca fomentar la cooperación

Miguel Moreno Mena

Ciberdefensa de Europa (GMV)
Una compañía española consigue entrar en los nuevos planes de defensa de los ciberataques de Europa. La Comisión Europea y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) han elegido a la empresa GMV como nuevo integrante de la nueva ciberreserva europea.

Esta decisión sitúa a GMV entre el grupo reducido de proveedores que podrán ofrecer capacidad de respuesta inmediata ante ciberataques de gran escala e impacto dirigidos a la Unión Europea (UE). La reciente aprobación de la Cyber Solidarity Act ha establecido un marco común para la detección, preparación y respuesta coordinada frente a incidentes críticos en el ciberespacio.

Entre sus ejes principales se encuentra la creación de la Reserva de Ciberseguridad de la UE. Se trata de un mecanismo avanzado de colaboración público-privada que contará únicamente con empresas líderes en ciberseguridad, seleccionadas mediante criterios técnicos y experiencia acumulada en el sector.

Von der Leyen Sanciones contra Rusia

Entrada de GMV en la defensa europea

GMV es un grupo tecnológico español fundado en 1984, de capital privado y presencia internacional. Su actividad abarca los sectores de espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, ciberseguridad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la información para administraciones públicas y grandes empresas.

“Formar parte de la ciberreserva europea supone un reconocimiento a nuestra trayectoria de décadas en los sectores de ciberseguridad y de defensa, y refuerza nuestro compromiso con la seguridad digital de Europa”, remarcó Mariano Benito, Cibersecurity & Privacy Ambassador de Secure e-Solutions en GMV.

El ejecutivo añadió que la empresa está preparada “para actuar cuando se nos necesite, aportando tecnología, experiencia y capacidad de respuesta inmediata frente a ciberamenazas críticas”. La presencia de GMV en este nuevo esquema de respuesta coloca su tecnología y personal al servicio de la protección de infraestructuras críticas en sectores clave como la energía, el transporte, la sanidad o las telecomunicaciones.

Según la compañía, la selección pone de manifiesto no solo la competitividad de la ingeniería nacional, sino la confianza de los organismos europeos en la capacidad de respuesta de sus expertos y sistemas. Con más de 30 años de trayectoria, GMV tiene un equipo multidisciplinar, centros de operaciones de seguridad de última generación y experiencia en la gestión de incidentes de alto impacto.

El Ejército de Israel ha asegurado haber atacado este viernes "el centro de gravedad industrial del Ministerio de Defensa iraní" en la capital del país centroasiático, Teherán, y la sede de un organismo vinculado a esta cartera dedicado a investigación y desarrollo del programa nuclear de Irán. (Fuente: EUROPAPRESS)

La ciberreserva europea

La ciberreserva europea es una iniciativa impulsada por la UE para fortalecer la defensa colectiva frente a amenazas cibernéticas. Consiste en la creación de una red de equipos de expertos en ciberseguridad que pueden movilizarse rápidamente ante incidentes graves que afecten a alguno de los países miembros.

Esta fuerza de respuesta actúa bajo un marco de cooperación estructurada, con protocolos comunes y mecanismos de coordinación definidos. El objetivo es reforzar la fuerza digital del continente, compartir información crítica y proporcionar asistencia técnica inmediata en caso de ataques cibernéticos de gran escala.

La ciberreserva es parte fundamental de la estrategia europea para proteger infraestructuras esenciales, sistemas gubernamentales y servicios clave, y promover la colaboración transnacional frente a una amenaza que no reconoce fronteras. Su despliegue busca complementar los recursos nacionales, optimizar la reacción ante crisis y contribuir a la seguridad digital europea.

