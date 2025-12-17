Telefónica reduce a 4.554 las salidas mínimas por el ERE en su oferta definitiva de las negociaciones con sindicatos

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

Telefónica ha rebajado a 4.554 el número de salidas mínimas en su propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) en la que será la última oferta que ponga sobre la mesa de negociación con sindicatos. Con esta nueva cifra, se reduce un 25% el volumen mínimo de recorte de personal desde las 6.088 salidas planteadas inicialmente en el proceso de despido colectivo, que afectará a siete sociedades subsidiarias del gigante de las telecomunicaciones.

Bajo esta nueva propuesta, la más afectada de las tres filiales vinculadas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) sería Telefónica de España, con 2.925 salidas que se correpsonden con casi el 33% de su plantilla de 8.892 trabajadores. Le siguen Telefónica Móviles, con 720 despidos (el 20% de sus 8.892 trabajadores) y Telefónica Soluciones, con 120 bajas entre sus 1.118 empleados (11% del total). En total, suman 3.765 bajas que componen el grueso de las salidas del ERE.

Así, el número total de salidas en estas tres sociedades se sitúa en una horquilla de entre 3.765 y 5.040, según la cantidad de trabajadores que decidan acogerse de manera voluntaria a la medida. Pese a los ajustes en el umbral mínimo, el límite superior establceido inicialmente sigue inalterado: aunque las solicitudes superan las 5.040, la empresa no superará esa cifra de despidos.

Edificio de Telefónica en Madrid. (Europa Press)

Teniendo en cuenta el grupo al completo, los 4.554 empleados afectados por el ERE representan alrededor del 26% de la fuerza laboral actual, compuesta por 17.248 trabajadores. La reducción planteada en el volumen total de despidos implica una rebaja de nueve puntos porcentuales respecto a la estimación inicial, en la que se preveía una disminución del 35% de empleados de las siete empresas afectadas por el ERE.

Las bajas caen hasta 599 en otras tres filiales

En el caso de las sociedades Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., la afectación también disminuyó sustancialmente en la propuesta definitiva. La suma prevista alcanza 599 bajas, un 20% menos que las 751 planteadas inicialmente. El desglose es el siguiente: 112 bajas para Telefónica Global Solutions (en torno al 18% de los 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (19% de 993 trabajadores), y 301 en Telefónica S.A. (casi el 26% de los 1.160 empleados).

A estas cifras se añaden las 190 salidas propuestas en Movistar+, que afectan al 22% de una plantilla de 860 personas. Durante la fase preliminar de negociación, el recorte previsto para esta filial era de 297 empleados, equivalente a cerca del 35% del total. Fuentes sindicales matizan que aún queda una última reunión de negociación sobre este caso y que las cifras podrían ajustarse ligeramente, aunque no anticipan cambios sustanciales.

(Noticia en ampliación)