Muere una mujer apuñalada en su vivienda en Madrid: la policía detiene a su hijo como presunto autor

Policía y personal de Emergencias en el lugar de la muerte por heridas de arma blanca de una mujer en Madrid. (Emergencias Madrid)

Una mujer de 49 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en Madrid por múltiples heridas de arma blanca. Según han informado desde SAMUR - Protección Civil y Emergencias Madrid, la víctima presentaba varias puñaladas en el cuello y la espalda.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 0:45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán. Según han informado fuentes de la Policía Nacional a Infobae España, los agentes recibieron un aviso por los gritos de auxilio de una mujer. La policía local fue la primera en personarse en el domicilio, donde encontraron a la víctima en el suelo y casi sin señales de vida.

Emergencias Madrid certifica la muerte de una mujer de 49 años en Madrid. (Emergencias Madrid)

El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de los servicios de emergencia la víctima “se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria” a causa de las heridas sufridas, siendo la más lesiva una recibida en el costado izquierdo. Los agentes comenzaron maniobras de reanimación en un intento de salvar a la mujer, sin éxito. Con todo, estaba “prácticamente exsanguinada” y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.

La policía ha detenido por el momento al hijo de la víctima como presunto autor del crimen. El varón, de 23 años y origen español, era la única persona en el domicilio aparte de la mujer, de 49 años y origen boliviano.