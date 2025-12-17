España

La reina Letizia, contra las faltas de ortografía: “Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis algo con errores gramaticales”

La monarca ha asistido al vigésimo aniversario de la FundéuRAE: “Quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje”

La reina Letizia en el
La reina Letizia en el vigésimo aniversario de la FundéuRAE (Europa Press)

La reina Letizia ha acudido este miércoles 17 de diciembre a la sede de la Real Academia Española (RAE) para estar presente en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Fundación de Español Urgente (FundéuRAE). La monarca es desde 2021 la presidenta de honor del patronato de FundéuRAE y ha dedicado unas palabras al correcto uso del español.

“Quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje”, ha arrancado doña Letizia con su discurso. De hecho, ha asegurado que tiene muy en cuenta las faltas ortográficas, como “una coma mal puesta”, “un gerundio repetitivo” o “unas mayúsculas inventadas”, lo que ha definido como “una prosodia confusa”.

La reina también ha felicitado a FundéuRAE por su labor “de éxito” al “hacer un mejor uso del idioma”, “hacer la realidad más transitable” y solucionar “problemas lingüísticos”. “Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea”, ha bromeado.

El humor de la reina Letizia

Enseguida, Letizia ha notado las sonrisas que ha provocado con sus comentarios: “Me estáis mirando, algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada y por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras, la corrección flexible, esas voces hispanohablantes que son tan diversas”.

La reina Letizia ha destacado el “cariño” que muestra la organización por “las palabras”: “Una materia que, por cierto, se hace más densa, más rica, más útil cuanto más se lee, sobre todo libros”. Ha mantenido esa mezcla de rigor con algún toque de humor durante todo su discurso: “Dedicar mucho tiempo a la página web de Fundéu RAE y estar deslizándome, desplazándome, iba a decir hacer scroll, pero Fundéu no lo recomienda, por esas consultas de los usuarios, las recomendaciones, las conclusiones que sacan los especiales”.

Eso sí, no ha querido acaparar el foco, por lo que no ha dudado en mencionar al equipo de la entidad: “Enseguida vamos a escuchar a los protagonistas, a los fundadores, a los responsables. Y para que este servicio necesario y excelente, que es Fundéu RAE, se sostenga, hay un grupo de personas, son muy poquitas: son cuatro mujeres y dos hombres que están ahí para atender a todo el que lo solicita”.

El 'look' de la reina
El 'look' de la reina Letizia en el vigésimo aniversario de la FundéuRAE (Europa Press)

El ‘look’ de doña Letizia

Para la ocasión, doña Letizia ha optado por un vestido gris de lana que ya había lucido en otras ocasiones. La prenda tiene un escote en V de estilo cruzado que formaba un ligero drapeado. Lo ha combinado con unas botas negras de ante y tacón bajo. Como ya hizo anteriormente, ha completado el look con un cinturón negro ancho con el que ha definido su silueta.

Por otro lado, también ha sumado al atuendo otros accesorios como unos elegantes pendientes de oro rosa y diamantes compuestos por tres aros pequeños cada uno. El habitual anillo de Coreterno también ha tenido su espacio. De esta manera, la monarca ha vuelto a cumplir con éxito otro reto estilístico sin miedo alguno a reutilizar prendas, pero dándole una vuelta para crear un resultado diferente.

