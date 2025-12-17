La OCU alerta de una subida del 3,9% en los precios de la cesta de la compra de Navidad en lo que va de diciembre

Varias personas brindan durante una cena de Navidad. (TIMOLINA / EUROPA PRESS)

En lo que va de diciembre, la cesta de productos típicos navideños acumula un encarecimeinto del 3,9%, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Aunque la asociación alerta del sobrecoste que implica para el presupuesto familiar la subida de precios en varios alimentos clave durante las útlimas dos semanas, la OCU matiza que el incremento ha sido más moderado este año que el anterior, cuando el repunte observado en el mismo periodo fue del 6,1%

El estudio, que la organización elabora cada temporada navideña en mercados municipales, supermercados y grandes superficies de toda España, muestra un comportamiento dispar dentro de la cesta de la compra, aunque la tendencia general es al alza y once alimentos registran subidas notables. Además, la subida registrada en la primera quincena de diciembre se suma a la detectada en un primer análisis, que ya reflejaba un aumento del 5% previo a Navidad.

Entre ellos, el percebe encabeza la lista con un incremento del 29,9%, seguido por la pularda entera que subió un 15,3%, mientras que las angulas y el pavo entero experimentaron aumentos del 11,5% y 4,8%, respectivamente. El redondo de ternera subió un 3%, la merluza al corte un 2,8%, la lubina un 2%, las almejas un 2,1%, los langostinos un 1,7%, el besugo un 0,8% y el jamón ibérico de cebo un 0,4%.

Sube el precio de la carne de ave

Frente a estas subidas, algunos productos han mostrado estabilidad o incluso descensos. El precio del cordero y de la lombarda se mantuvo sin variaciones, mientras que las ostras bajaron un 8,2%, la granada un 3,1% y la piña un 1,5%.

Una compradora selecciona productos navideños en una tienda minorista. (Getty)

En el caso de los vegetales, predominan pequeñas variaciones o incluso bajadas, lo que supone un alivio para el bolsillo de los compradores, que deben enfrentarse a fuertes subidas en otros segmentos. En el grupo de las aves, en cambio, la tendencia alcista es la dominante. La OCU atribuye este comportamiento principalmente al impacto de la gripe aviar, que ha reducido la oferta y presionado los precios al alza.

El ibérico y el lechal marcan máximos

Las cifras de esta segunda oleada del año confirman que siete productos han llegado a precios nunca antes vistos en los supermercados de España: el jamón ibérico de cebo al corte alcanzó los 67,79 euros por kilo, el cordero lechal se situó en 23,18 euros por kilo, el redondo de ternera en 20,83 euros por kilo, la lubina en 11,79 euros por kilo, el pavo entero en 6,97 euros por kilo, la granada en 3,08 euros por kilo y la piña en 2,15 euros por kilo.

Ante este escenario, la OCU recomienda a los consumidores anticipar la planificación de las cenas festivas y aprovechar las promociones, insistiendo en la conveniencia de congelar productos frescos o recurrir directamente a los congelados, cuya diferencia de precio puede resultar significativa. Además, la organización aconseja priorizar la compra de carne de ave como una alternativa más asequible respecto a otras carnes, a pesar del alza reciente en este segmento, y afirma que “es posible ajustar el presupuesto sin renunciar a la variedad en la mesa navideña”.