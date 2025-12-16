España

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

El Ayuntamiento de Madrid “busca posicionar Madrid como gran capital mundial, referente nacional e internacional en la atracción de talento, negocio e inversión”. Cree que para ello es clave estar en estos índices

El alcalde de Madrid, José
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la presentación del circuito de Fórmula 1 Madring, en IFEMA Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

El Ayuntamiento de la capital, que dirige José Luis Martínez-Almeida, quiere mejorar la ‘marca Madrid’. Para eso, el Gobierno local cree que la ciudad debe mejorar su posición en los rankings internacionales y ha contratado a una consultora para que identifique los índices “más relevantes”, mantenga encuentros con sus gestores, y proponga acciones para la mejora del posicionamiento de Madrid. La consultora es ‘Effectia Innovation Solutions’, especializada en prestar sus servicios a universidades, centros de investigación, institutos sanitarios y administraciones con competencias en I+D+I. La dirige Lorena Muñoz Vivas, que también asesora a la Comisión Europea y del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Esta consultora cobrará 72.600 euros por su trabajo durante dos años.

Llama la atención que el contrato se lo haya llevado una consultora experta en temas científicos. El Gobierno de Almeida “busca posicionar Madrid como gran capital mundial, referente nacional e internacional en la atracción de talento, negocio e inversión. La alta competitividad entre las ciudades ha contribuido a la proliferación de herramientas que permitan clasificar a las ciudades en el contexto internacional. Los rankings se han convertido así en instrumentos para la toma de decisiones y para que los gestores públicos o privados y los propios ciudadanos conozcan cómo su ciudad es percibida dentro y fuera de sus fronteras", señala la memoria justificativa del contrato.

El Ayuntamiento capitalino cree que el estudio de los rankings internacionales se configura como una herramienta de “altísima utilidad para la determinación de las fortalezas y áreas de mejora por parte de los diferentes actores que participan activamente en el desarrollo de la ciudad, mejorando no solo la gestión y resultados clave, sino también la visibilidad externa de estas actuaciones”. El análisis y seguimiento de estos rankings constituye, además, un elemento relevante de información sobre otras ciudades con las que Madrid compite.

Conocer qué posición ocupa Madrid entre las grandes ciudades globales es esencial para formular con éxito iniciativas estratégicas que permitan a Madrid escalar posiciones en esos rankings y mejorar la posición competitiva de la ciudad, explican desde el Consistorio.

Foto aérea de la Gran
Foto aérea de la Gran Vía, una de las principales arterias de la capital

El mes pasado, el Ayuntamiento ya informó que Madrid aparecía en los cinco primeros puestos del informe ‘World’s Best Cities 2026’, elaborado por la consultora internacional ‘Resonance’ en colaboración con la compañía de investigación de mercado ‘Ipsos’, mejorando dos posiciones respecto al informe del año pasado. Con este resultado, la capital española se coloca entre las cinco primeras junto con Londres, Nueva York, París y Tokio y por delante de Singapur, Roma, Dubai, Berlín y Barcelona. Madrid también se ha situado como el segundo destino urbano más atractivo del planeta, según el ranking ‘Euromonitor’, y la octava mejor ciudad en el ‘Barómetro de Ciudades Destino 2025’ de Saffron. Madrid también es la tercera ciudad con mayor influencia internacional en Europa (de 158), superada solo por Londres y París, según el ranking ‘Global Cities Index 2025′ elaborado por la consultora estadounidense Kearney. La semana pasada el alcalde Almeida recibía el galardón de ‘World Travel Awards’, que sitúa a Madrid como el mejor destino de reuniones y congresos del mundo por séptimo año consecutivo.

Obsesión por los rankings

¿Sirven para algo estos rankings? Según el equipo de Almeida, “se han convertido en instrumentos para la toma de decisiones y para que los gestores públicos o privados, y los propios ciudadanos, conozcan cómo sus ciudades son percibidas dentro y fuera de sus fronteras”. ¿En qué rankings quiere aparecer el Ayuntamiento? Es lo que tiene que valorar esta consultora contratada. En principio interesan los europeos y otros internacionales, sobre todo aquellos que “influyen directamente en la imagen y reputación de las ciudades, como es el caso de los aeropuertos, las universidades o las escuelas de negocio”. Dos personas estarán dedicadas a esta labor, una con un perfil más senior, que ejercería de director de proyectos, y otra de tipo junior. Este contrato tiene su antecedente en otro que fue adjudicado y formalizado en 2021 con la empresa Innovación y Desarrollo Local, S.L. (IDEL) y prorrogado dos años más, hasta el 28 de febrero de 2025.

