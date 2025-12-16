España

Una esquiadora de 19 años encontrada muerta después del cierre del área de esquí

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por la vida de la joven francesa, que no residía en la zona y tampoco era asistente habitual de la pista

Una chica de 19 años
Una chica de 19 años fallece sola en una pista de esquí. (Rafael Bastante / Europa Press)

El lunes 15 de diciembre de 2025, la población de Vars, en la región francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul, se vio sacudida por la trágica muerte de una joven esquiadora de tan solo 19 años. El hallazgo de su cuerpo, sin vida y apenas una hora después del cierre de las pistas en la estación de esquí generó conmoción tanto a nivel local como en el ámbito nacional.

Todo sucedió alrededor de las 17:30, en una pista de la estación de Vars, un agente del complejo acudió al sector tras detectar la presencia de una persona inconsciente. La joven francesa, que hasta ese momento disfrutaba de una jornada de esquí, fue localizada sola al pie de la pendiente, sin acompañantes ni testigos aparentes. Este detalle resultó relevante para las autoridades, ya que la víctima no era residente ni visitante habitual de Vars y era la primera vez que iba allí a esquiar.

Según información difundida, el hallazgo tuvo lugar casi una hora después del cierre oficial del área de esquí. De inmediato se priorizó la activación de los servicios de emergencia de la estación para tratar de resolver lo más rápido posible lo sucedido. Al lugar acudió un equipo de rescate especializado compuesto por personal de la policía antidisturbios de Briançon, un médico de urgencias y una enfermera. La víctima fue atendida inmediatamente al ser encontrada en una situación crítica de paro cardiorrespiratorio, pero pese a los esfuerzos médicos desplegados, no fue posible reanimarla.

Investigación abierta y operativo en desarrollo

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades locales dieron inicio a una investigación para esclarecer el origen y las circunstancias exactas de la tragedia. El operativo incluyó la presencia continuada de efectivos policiales y la intervención directa de la fiscal de Gap, Marion Lozac’hmeur. Además, se solicitó la realización de una autopsia para aportar datos médicos determinantes en la investigación, con la esperanza de aclarar si la joven sufrió un accidente, una emergencia médica repentina o alguna otra causa inesperada.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

La noticia de la muerte de la joven esquiadora, en temporada alta y en condiciones que inicialmente parecían normales, generó preocupación entre residentes, turistas y responsables de la estación. Las pistas del Domaine de la Forêt Blanche reciben cada invierno a miles de visitantes de toda Francia y Europa, por lo que un incidente como este se sintió con especial gravedad.

Según medios locales como Le Dauphiné Libéré, la atención de la opinión pública se centró en la seguridad en las pistas y la calidad del protocolo de cierre de áreas esquiables, así como en la rapidez de respuesta de los equipos de rescate. El escenario en que se produjo el hallazgo, una pista azul catalogada entre las de menor dificultad técnica dentro de la estación de Vars, alimentó la preocupación entre los responsables, quienes tienden a considerar estos tramos como seguros para visitantes con experiencia mediana.

Mientras se espera el resultado de la autopsia y el avance de la investigación policial, la estación de Vars permanece bajo revisión, con el objetivo de esclarecer completamente el hecho inesperado que ha dejado a una familia y a una comunidad pidiendo respuestas concretas.

