La apertura de Librería Lasai confirma el auge del libro entre los más jóvenes

El sueño compartido por tres creadores de contenido se hace realidad para dar vida a la nueva librería de moda en pleno corazón madrileño

Ariane Hoyos abre con sus
Ariane Hoyos abre con sus amigos un negocio en Madrid. (Instagram)

El pasado jueves 11 de diciembre en la calle Magdalena, a pocos pasos del Rastro madrileño, una larga fila de personas esperaba desde media hora antes de la apertura. Esta vez, la expectativa no rodeaba a una nueva tienda de ropa ni a un concierto, sino a la inauguración de Librería Lasai. Tres jóvenes creadores de contenido Ariane Hoyos, Beñat Azurmendi y Carla Lurqui dieron vida a este proyecto que fusiona el entusiasmo literario, el espíritu emprendedor y la cultura digital, demostrando que apostar por el libro en 2025 sigue resultando unitario y rentable.

“Beñat y yo empezamos el año pasado con un club de lectura porque nos apetecía. Lo compartíamos en redes y la acogida fue increíble. Estábamos tan contentos que decíamos en broma: ‘verás cuando abramos una librería’. Lo repetimos tanto que un día nos preguntamos por qué no hacerlo de verdad”. Así nació una historia que avanza a contracorriente de los tópicos sobre las nuevas generaciones y los hábitos culturales.

Ninguno de los tres fundadores es originario de Madrid, pero la ciudad los acogió y motivó a transformar una broma compartida en una apuesta firme. Lo que empezó como el club de lectura ‘Aquí no hay quien lea’ adquirió un camino inesperado. Beñat y Ariane, ambos vascos y reconocidos en redes por su trabajo de divulgación literaria y cultural, encontraron junto a Carla, catalana y fundadora de la agencia B3hind el concepto ideal entre creatividad, gestión y comunicación para abrir un espacio propio.

El proceso: de la idea casual a la librería de moda

Desde agosto hasta la semana de apertura, el proceso de creación fue intenso. Durante meses, se dedicaron a la reforma integral del local, la instalación eléctrica y la iluminación, cuidando cada detalle del interiorismo y la selección del catálogo. Clasificaron a mano cerca de 3.000 libros, gestionaron acuerdos con editoriales y distribuidoras y diseñaron una librería en la que cada elemento refleja las prioridades de su equipo. “El fin de semana antes de abrir fue una locura. Doce horas al día ahí metidos, el suelo lleno de libros, amigos ayudando, momentos de estrés… pero no hemos perdido los papeles. Lo hemos conseguido", recuerda Carla. El local de La Latina está pensado también para eventos: presentaciones, talleres, cursos y encuentros de clubes de lectura de géneros variados.

Lasai abrió sus puertas el
Lasai abrió sus puertas el 11 de diciembre. (Instagram)

Para Beñat y Ariane, el cambio del entorno digital al mundo empresarial supuso un reto: “Esto es un negocio de verdad, y hemos aprendido muchísimo. Nosotros venimos de crear contenido en redes sociales y esto es otra cosa”, explican para La Razón. El nombre elegido para la librería es Lasai, una palabra en euskera que refleja aquello que quieren transmitir a su público: tranquilidad. El negocio aspira a diferenciarse de las propuestas convencionales, no sólo en su oferta editorial sino en la manera de habitar el espacio y relacionarse con los lectores.

La selección de libros da especial protagonismo a la narrativa, la poesía tiene un lugar preferente al acceder y se vislumbran apuestas claras por editoriales independientes y por obras difíciles de encasillar. Buscan títulos y sellos “que sientas que solo puedes encontrar aquí“, según explicó Beñat, y han integrado editoriales de prestigio como Anagrama o Letrasversal junto con marcas emergentes y “pequeños sellos poco conocidos a los que quieren dar voz”.

La creadora de contenido comparte
La creadora de contenido comparte el proceso de apertura en su librería. (Instagram)

Antes de subir la persiana, Lasai ya contaba con una potente base de seguidores en redes sociales. Superó los 10.000 en TikTok y ronda los 38.000 en Instagram apenas días después de abrir. Todo esto gracias a Ariane y Beñat ya que son referentes en el panorama de creación de contenido literario digital. Los dos amigos han creado una comunidad que ha migrado con ellos a este nuevo espacio físico.

La apertura de Lasai es, para sus fundadores, mucho más que una empresa. Simboliza la resiliencia de la cultura impresa y el dinamismo de una generación que sigue creando comunidad a través de la palabra escrita, demostrando que los jóvenes sí leen y que hay espacio para nuevas narrativas, tanto en el mundo digital como en el físico.

