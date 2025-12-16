Kiko Hernández regresa a ‘La casa de los gemelos 2’ tras su huelga de hambre: la fecha de su reaparición

Kiko Hernández, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Kiko Hernández anunció que ponía punto y final a su paso por La casa de los gemelos 2 para sumarse a la huelga de hambre que inició su pareja, Fran Antón, en Melilla después de que le cerrasen su negocio El cielo de Melilla en la comunidad autónoma. Los dos se encadenaron a las puertas del local después de que la Policía Local lo clausurase, “sin previo aviso” y pese a tener la licencia hasta 2036 y todos los papeles en orden.

Tras varios días encadenados en el inmueble, los dos sufrieron una agresión la madrugada del 13 de diciembre, lo que provocó que el colaborador de televisión tomase la decisión de cerrar el negocio en Melilla y trasladarlo a Madrid. Tal y como contó en sus redes sociales, Hernández y su pareja fueron víctimas de una “paliza” por parte de cinco personas, siendo una de ellas un hombre con antecedentes delictivos. Afortunadamente, la Guardia Civil intervino y detuvo al presunto agresor y sus acompañantes.

Kiko Hernández y Fran Antón, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Y, mientras siguen haciendo frente a esta dura realidad, lo cierto es que el comunicador ha vuelto a retomar su agenda profesional. La noche de este lunes, 15 de diciembre, Kiko Hernández ha anunciado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, que regresa a La casa de los gemelos 2. Todo apunta a que el que fuera colaborador de Sálvame retomará su papel como maestro de ceremonias en una gala decisiva. Y es que la noche de este martes se conocerá el nombre del primer expulsado de la temporada.

“Nada será como lo esperas”

“Estaré en directo desde la casa después de todo el Escándalo Melilla. Mañana. Nada será como lo esperas. Una gala. Un momento. Algo que nadie ha visto jamás. A las 22:00 horas”, ha dicho el ex gran hermano, sobre su presencia en el canal de YouTube. Kiko Hernández volverá a estar presente en el concurso de los gemelos Daniel y Carlos Ramos, nueve días después de que el formato empezase su andadura. Esto, a su vez, significa que La casa de los gemelos 2 retoma la agenda prometida con la emisión de galas semanales.

Kiko Hernández anuncia su regreso a 'La casa de los gemelos 2' (Instagram)

En lo que va de temporada, el espacio ya ha superado en audiencia a su primera edición, que tuvo una corta vida por el canal de YouTube. Tanto es así que el pasado domingo, 14 de diciembre, superó su récord de audiencias. Un hito que coincidió con la expulsión disciplinaria de José Labrador tras su agresión a la recién incorporada Cherylin Divine.

La controvertida salida de Labrador ha provocado un giro inesperado en el concurso, que incorporará en las próximas horas a un nuevo concursante para suplir el hueco del exconcursante de Gandía Shore. Mientras se conoce qué rostro formará parte del elenco del formato, los seguidores del programa tendrán que decidir a quién dejarán fuera. Por el momento, la Marrash, La Falete, Patica, Misha, Cherylin Divine, Zaira, Eros, Sweet Flow, Ruth y Nissy continúan compitiendo por los 100.000 euros de premio. Sin embargo, esta noche, uno de ellos tendrá que decir adiós a la experiencia.