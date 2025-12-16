España

Detenido en Sevilla por hacerse pasar por fisioterapeuta, realizar tocamientos sin consentimiento y chantajear a mujeres con fotos íntimas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Isla Mayor, está acusado de captar mujeres en plataformas digitales haciéndose pasar por un profesional a pesar de no tener titulación alguna

Detenido en Sevilla por hacerse pasar por fisioterapeuta, realizar tocamientos sin consentimiento y chantajear a mujeres con fotos íntimas (Colprensa)

La Guardia Civil ha detenido en Isla Mayor, Sevilla, a un hombre acusado de varios delitos tras una investigación iniciada por denuncias de víctimas que acudieron a sus servicios de masajes y fisioterapia. El detenido contactaba con mujeres a través de plataformas digitales y redes sociales, donde se publicitaba como masajista y fisioterapeuta profesional sin contar con la titulación ni la acreditación necesaria para ejercer en el ámbito sanitario. Según la información facilitada por la Guardia Civil, ofrecía masajes y tratamientos terapéuticos por encargo, presentándose como un profesional cualificado.

Aprovechando el contacto cercano con las víctimas, el hombre realizaba tocamientos sin consentimiento y, mediante engaños, obtenía imágenes de carácter íntimo. Los hechos descritos en la investigación detallan que, una vez en posesión de estas fotografías, el individuo llegaba a coaccionar a las mujeres para mantener relaciones, amenazándolas con difundir las imágenes a sus familiares o círculo cercano en caso de negarse.

Hasta el momento, se conoce la existencia de dos víctimas, aunque los agentes no descartan que puedan aparecer más casos conforme avance el análisis del material informático y de telefonía móvil incautado durante el registro en el domicilio del detenido.

La Guardia Civil ha detenido en Isla Mayor, Sevilla, a un hombre acusado de varios delitos: se hacía pasar por fisioterapeuta, realizaba tocamientos sin consentimiento y chantajeaba con imágenes comprometidas (Europa Press)

Intrusismo laboral, agresión sexual y ‘sextorsion’

La actividad del detenido consistía en ofertar masajes y servicios de fisioterapia a través de internet y redes sociales. Las afectadas acudían a las sesiones creyendo que serían atendidas por un verdadero profesional sanitario. Sin embargo, según recoge la investigación, este hombre carecía de toda cualificación académica y colegiación oficial.

Tras otorgar una falsa apariencia de profesionalidad y tras ganar la confianza de las clientas, procedía al contacto físico sin el consentimiento de las mujeres y organizaba situaciones en las que realizaba fotografías en las que aparecían las víctimas en situaciones comprometidas, las cuales después amenazaba con compartir si las víctimas no mantenían relaciones sexuales con él, informa EFE.

La Guardia Civil ha podido certificar que, al menos en dos ocasiones, el arrestado difundió imágenes íntimas de las mujeres a terceras personas sin su consentimiento. El proceso de registro realizado en su domicilio permitió requisar material informático y teléfonos móviles, cuyos contenidos están siendo analizados para determinar el alcance total de la actividad y buscar si existen otras víctimas que no han denunciado por miedo o desconocimiento de los hechos. La detención ha sido coordinada desde el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa y la investigación sigue abierta.

Los precedentes sobre intrusismo en el sector no son aislados. El Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia dictó sentencia a comienzos de año contra otro falso fisioterapeuta que ejerció en la provincia de Cáceres pese a carecer de titulación universitaria. El condenado en esa instancia falsificó su título académico y la documentación de colegiación para poder trabajar en una residencia geriátrica y en dos balnearios. Durante más de dos años trató a decenas de pacientes como si fuera profesional habilitado, exponiendo a los usuarios a los riesgos propios de recibir atención sanitaria sin los requisitos legales obligatorios.

El intrusismo laboral es lo más leve de lo que se acusa al detenido en Sevilla. A esto se suman las acusaciones de haber realizado tocamientos sin consentimiento a sus víctimas - lo que supone un delito de agresión sexual tipificado en el artículo 178.1 del Código Penal y asociado a condenas de prisión de uno a cuatro años - de las cuales además obtenía imágenes comprometidas con las que las chantajeaba, amenazando con enviarlas a familiares o conocidos si estas no mantenían relaciones sexuales con él. A este fenómeno se le llama sextorsión, y constituye un delito penal grave, castigado por el Código Penal español con penas que pueden alcanzar hasta los 5 años de prisión.

