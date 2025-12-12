España

Yolanda Díaz le exige a Sánchez “un cambio profundo” en el Gobierno: “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”

Los socios del Gobierno se plantan. “No se puede continuar así”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

“No se puede más”. Yolanda Díaz se planta. La líder al frente de los socios del Gobierno de coalición han reaccionado duramente a los casos de corrupción y los casos de acoso que salpican al PSOE y que se han conocido en las últimas horas y le ha pedido a Pedro Sánchez un “cambio profundo” en el Ejecutivo.

El Gobierno, según Díaz, tiene que ser “reformulado de forma radical” porque la situación es “insoportable”. Así de tajante lo ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar en una entrevista en La Sexta en la que también ha admitido que ha estado hablando personalmente con el presidente esta semana. También lo ha hecho esta misma mañana para trasladarle que ahora “toca actuar”.

En el espacio Al rojo vivo de la cadena le preguntaban a Díaz si podía aguantar así el Gobierno y ella decía claramente que “así no”.

Pedro Sánchez lleva toda la semana sin comparecer frente a la prensa para dar explicaciones -solo una rueda de prensa sin preguntas con el líder palestino Mahmud Abás- mientras se suceden las noticias de escándalos de acoso entre sus propias filas y los informes de la UCO que dibujan un panorama de corrupción en diferentes ámbitos en los que están involucrados, al menos, dos ex secretarios de Organización del partido, hombres fuertes del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Pide a Sánchez explicaciones

“Es insoportable lo que estamos viviendo, es la corrupción, son los puteros, el machismo, el hastío, no se puede más", ha continuado Díaz, que ha elevado el tono contra sus socios de Gobierno y contra la inacción de Sánchez, al que le pide dar explicaciones a la ciudadanía lo antes posible: “Se acabaron las reflexiones, los cambios y reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar”.

Yolanda Díaz. (Carlos Luján - Europa Press)

“No me compete a mí, pero nuestra opinión es que así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. No estamos en junio. El deterioro es mayúsculo”, ha seguido.

También ha admitido que desde Sumar están evaluando lo que tienen que hacer en este momento y que la línea roja clara es que “así no se puede seguir”. La ”regeneración democrática" y el “giro social” que pedía Díaz cuando compareció el día de la muerte de su padre después de que saltara el escándalo de Santos Cerdán ahora son lo que ella cree que debería guiar al Gobierno.

También ha aprovechado en la entrevista para mandar todo su cariño a las feministas y a las mujeres del PSOE.

“La situación es muy complicada, quien tenga las cosas claras tiene fortuna. No tengo las recetas de lo que tengo que hacer, escuchando a mucha gente, pero hay que tomar medidas ya inmediatas, severas, que tengan que ser consensuadas para prevenir la corrupción venga de donde vengan.

Yolanda Díaz, en referencia al lema que ha hecho famoso a Sánchez, apunta que “gobernar no es resistir. Toca actuar, reaccionar, defender nuestro país y dar muestras limpieza absoluta”.

