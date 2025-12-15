España

La nueva tendencia para cuidar la piel: lo que dice la ciencia sobre la baba de caracol

Si bien el mundo cosmético exalta los beneficios de la baba de caracol, la investigación médica actual subraya las limitaciones y recomienda cautela

Guardar
La ciencia estudia los beneficios
La ciencia estudia los beneficios de la baba del caracol(Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la última década, la baba de caracol ha pasado de ser una rareza en el universo de la belleza a consolidarse como uno de los ingredientes estrella en la industria cosmética global. Productos basados en este molusco han ido ganando popularidad, impulsados por campañas de ‘influencers’ y el auge de la cosmética coreana. El atractivo reside en sus supuestas propiedades regenerativas e hidratantes. Lo curioso de esta nueva moda está en que mucho antes de las redes sociales, civilizaciones antiguas ya usaban el moco de caracol para tratar heridas y mejorar la apariencia de la piel.

En la actualidad, su presencia es común en cremas, sueros y mascarillas de todas las gamas, aunque lo que realmente hace única a la baba de caracol es su composición. El mucílago que generan los caracoles mientras se desplazan contiene una mezcla compleja de moléculas con potencial biológico: vitaminas, glicoproteínas, péptidos antimicrobianos y polisacáridos capaces de retener agua. Esa combinación ofrece efectos positivos sobre la hidratación, la reparación cutánea y la inflamación.

A pesar de la tendencia y las expectativas la pregunta sobre su eficacia real sigue vigente. Para responderla, la ciencia ha producido trabajos tanto en modelos animales como en humanos que han conseguido demostrar si estamos ante una moda sin utilidad más o un hábito que puede beneficiar la salud cutánea.

La evidencia científica sobre la baba de caracol

Diversas investigaciones han explorado el potencial de la baba de caracol en el ámbito dermatológico y reconstrucción cutánea. Estudios in vitro y experimentos en animales han señalado que ciertos componentes, como la alantoína y las glicoproteínas, participan en la estimulación de la síntesis de colágeno y en la mejora de la migración celular. Estos procesos se relacionan con una mejoría en la cicatrización de heridas y la recuperación de la textura de la piel. El resto de compuestos presentes, como los proteoglicanos, colaboran en la hidratación al atraer y retener agua, lo que se traduce en una apariencia más firme y elástica.

En el terreno de la evidencia clínica sobre personas, la situación resulta más matizada. Algunas revisiones científicas han encontrado que el uso constante de formulaciones que contienen baba de caracol puede mejorar la elasticidad, hidratación y textura de la piel. Pese a ello, la mayoría de los ensayos controlados presentan limitaciones. El consenso actual en la comunidad científica indica que, aunque la biología básica respalda el potencial, todavía se carece de suficientes ensayos clínicos a gran escala para confirmar los beneficios que promete la industria cosmética.

¿Cómo se realiza la extracción?

El éxito internacional de la baba de caracol se ha traducido en una expansión comercial en la que la transparencia y las prácticas responsables no siempre marchan al mismo ritmo que el crecimiento de ventas. La obtención de la baba se realiza a través de distintos métodos y no todos garantizan el bienestar animal. En las formas más cuidadosas, los criadores estimulan voluntariamente la secreción del caracol con métodos leves, como gotas de solución salina o manipulación manual, y tras la recolección permiten que los moluscos se recuperen antes de devolverlos a su hábitat.

La baba se extrae de
La baba se extrae de manera extrema del animal en mucha ocasiones. REUTERS/Ardee Napolitano

No obstante, han salido a la luz prácticas mucho más agresivas, especialmente en contextos donde la regulación es escasa o inexistente. Informes de organizaciones de derechos animales como PETA denuncian métodos que incluyen la ruptura de la concha o lavados en agua fría para maximizar la producción de baba, provocando estrés severo y sufrimiento en los animales. La demanda global pone presión en los productores para obtener mayores volúmenes, lo que puede llevar a descuidar los procesos “cruelty free” en favor del rendimiento económico.

Temas Relacionados

PielCuidado de la pielCienciaCiencia EspañaHigiendaAnimalesEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los populares podrían duplicar el resultado de los socialistas andaluces, liderados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero

El PP de Juanma Moreno

Por qué compartimos los décimos de la Lotería de Navidad: “La gracia está en tener el número con alguien que quieres e imaginar qué haríamos con el dinero”

La costumbre que lleva a comprar participaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo está motivada por impulsos que van desde la ilusión hasta el miedo

Por qué compartimos los décimos

Esto es lo que sucederá en el capítulo 5 de ‘ENA’: la muerte de María Cristina y la crisis matrimonial de Ena y Alfonso XII

La ficción de TVE inspirada en la novela de Pilar Eyre ha superado el millón de espectadores y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena pública

Esto es lo que sucederá

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España

Iker Casillas sorprende leyendo el libro de esta cómica: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Una fotografía publicada por el exfutbolista en su cuenta de Instagram pone el foco en el último libro de Victoria Martín

Iker Casillas sorprende leyendo el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”