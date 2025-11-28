España

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por el desfalco de 25 millones) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El CNIO ha declarado desierto un contrato para realizar obras “inaplazables” en esta zona del organismo, aunque sí ha conseguido adjudicar a un laboratorio externo la gestión de los animales. La Fiscalía ya investiga al centro por denuncias sobre irregularidades en contratos

Guardar
Una rata del animalario del
Una rata del animalario del CNIO

El CNIO, el mayor centro de investigación del cáncer en España, no pasa por su mejor momento. La Fiscalía Anticorrupción acaba de abrir diligencias tras la denuncia de varios ex trabajadores que acusan al exgerente Juan Arroyo de desfalcar “entre 20 y 25 millones de euros” de la lucha contra esta enfermedad a través de contratos irregulares. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dependiente del ministerio de Ciencia, ha tomado medidas y ha despedido esta misma semana al propio Arroyo, que seguía como vicedirector de asuntos económicos; a Laura Muñoz, secretaria general; y a José Ignacio Fernández Vera, adjunto a la gerencia. El Patronato del centro acaba de presentar un informe a la Fiscalía sobre la situación del organismo.

El centro, creado en 1988 y citado con frecuencia como el mejor centro de investigación del cáncer en España, lleva tiempo en una profunda crisis que se gestó por el enfrentamiento entre su directora científica, María Blasco, y su gerente, Juan Arroyo. Empezaron las denuncias por contratos amañados, otras por acoso laboral, despidos disciplinarios, disminución en la producción de investigaciones y deficiencias en las instalaciones. Una de ellas es el animalario, una zona de 3.000 metros cuadrados con una capacidad para albergar hasta 60.000 ratones en condiciones de contención bajo barrera SPF (libre de gérmenes patógenos).

El CNIO acaba de dejar desierto un contrato para reparar y sanear el pavimento de la zona de estabulación ubicada en el área limpia del animalario, situada en la planta sótano segunda. El área de estabulación es un espacio con condiciones estériles para la cría de animales libres de patógenos. El centro señala que estas obras son “inaplazables” debido a que esta zona, de uso “intensivo”, se encuentra sometida a “condiciones especialmente exigentes” por el tránsito constante de materiales, carritos y equipos, “como por la exposición continua a un ambiente de elevada exigencia en cuanto a humedad, limpieza y temperatura”.

Sede del CNIO en Madrid
Sede del CNIO en Madrid

El estado actual de ese suelo “presenta zonas visiblemente deterioradas, con fisuras, levantamientos y desgaste del acabado superficial, lo que pudiera comprometer tanto la seguridad del personal como la funcionalidad higiénico-sanitaria del espacio”. El CNIO no ha encontrado ninguna empresa que, por 43.000 euros, le haga estas obras. El contrato ha quedado desierto. El propio centro reconoce en su página web que “los avances de la biomedicina moderna no habrían sido posibles sin el uso de modelos animales. En el CNIO investigamos para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Para alcanzar estos objetivos, empleamos de manera responsable modelos animales, concretamente ratones y ratas”.

Un animalario con dos zonas

Por eso, el pasado 2 de octubre el organismo sí pudo adjudicar otro contrato valorado en 2,6 millones de euros para que la empresa Vivotecnia Research siga gestionando su animalario, un espacio que cuenta con dos zonas: Barrera I, con capacidad para más de 16.000 cubetas y diseñada para la cría, estabulación y experimentación con líneas de ratones modificados genéticamente. Representa cerca del 90% de la superficie total del animalario. Y luego Barrera II, con capacidad para 2.000 cubetas que se utiliza para la experimentación con vectores virales y modelos de xenoinjertos con ratones procedentes de proveedores comerciales.

“Del correcto cuidado y manejo diario de los animales dependen en gran medida los resultados de las investigaciones llevadas a cabo con ratones de laboratorio. La generación y mantenimiento de decenas de miles de ratones modificados genéticamente, en barrera SPF, requiere unos estrictos protocolos de manejo por parte del personal del animalario, que tiene que estar familiarizado con los procedimientos estandarizados de desinfección y esterilización, además de poseer habilidades para el manejo de los roedores de laboratorio y actitudes positivas para el trabajo en equipo”, reza el pliego de condiciones de este contrato.

Una investigadora del CNIO
Una investigadora del CNIO

En abril de 2021, la ONG Cruelty Free International (CFI) difundió vídeos y fotos donde se observaban “escenas de maltrato animal” en Vivotecnia, un laboratorio dedicado a la investigación toxicológica y farmacéutica. A pesar de ello, ha conseguido renovar la prestación de este servicio, cuyo objetivo es garantizar la vigilancia, el cuidado diario, el mantenimiento del bienestar animal, asistencia veterinaria y apoyo técnico a los grupos de investigación”. Mientras algunos contratos se adjudican y otros quedan desiertos, el futuro del CNIO parece que también pasa por sus problemas judiciales. Un ex trabajador ha aportado a la Fiscalía detalles nuevos sobre una presunta operativa de contratos administrativos, logísticos e informáticos que, según él, se amañaron o se inflaron hasta un 400%. Denuncia que se suma a las que ya hizo Ana Hernández, expresidenta del comité de empresa entre 2018 y 2023.

Temas Relacionados

CNIOMinisterio de Ciencia en EspañaCáncerContratos PúblicosObras y reformasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los técnicos auxiliares de enfermería aún cobran como graduados de la ESO: la promesa incumplida de Hacienda les hace perder más de 7.000 euros

Las TCAE se ponen en huelga para reclamar el reconocimiento salarial de su Formación Profesional

Los técnicos auxiliares de enfermería

Del restaurante de Papín a un nuevo proyecto inmobiliario: los negocios del imperio de los Pombo

María Pombo, coronada como una de las influencers más famosas de nuestro país, ha sabido crear a su alrededor una red de éxito para todos sus seres queridos: desde sus hermanas hasta sus cuñados

Del restaurante de Papín a

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

El índice cierra noviembre en torno al 2,2% y deja a miles de familias pendientes del próximo movimiento del Banco Central Europeo

Vuelven los sustos para los

El restaurante de Granada que pierde su estrella Michelin tras haberse ‘declarado’ malagueño

Aunque la provincia granadina ha perdido una estrella Michelin en esta nueva edición de la Guía, ha ganado otra con la entrada de Faralá, una propuesta de la chef Cristina Jiménez

El restaurante de Granada que

Una experta en reputación analiza la entrevista del rey emérito en Francia: “En España, Juan Carlos no tendría la libertad y neutralidad de la televisión francesa”

La también experta en imagen cuenta a ‘Infobae España’ los motivos por los que el padre de Felipe VI concedió una entrevista en una cadena pública del país vecino, ‘France 3′

Una experta en reputación analiza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino Isaac Peral vuelve

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

Un muerto y un herido crítico tras un incendio en un edificio de A Coruña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la expulsión de una guardia civil en prácticas que padecía diabetes

La caída de Ábalos borra la mínima ventaja del Gobierno en el Congreso y abre un escenario donde Junts tiene la última palabra para desempatar

ECONOMÍA

Vuelven los sustos para los

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

El Congreso tumba la senda de estabilidad 2026-2028: ¿qué significa y cómo afectará a los Presupuestos y a las autonomías?

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Los trabajadores de Inditex se movilizan este viernes de Black Friday por un reparto “justo” de beneficios que reconozca el esfuerzo de la plantilla

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions