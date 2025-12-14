España

Valencia suspende las clases este lunes en varias pedanías y zonas inundables ante la alerta naranja por lluvias

Según la Aemet, la alerta roja en el norte de Valencia se reduce a naranja a partir de las 6.00 horas del lunes, mientras que el sur pasa directamente a amarilla

El Ayuntamiento de Valencia ha
El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender la actividad docente para este lunes 15 de diciembre en determinados centros educativos de la ciudad ante la previsión de lluvias intensas. (Europa Press)

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender la actividad docente para este lunes 15 de diciembre en determinados centros educativos de la ciudad ante la previsión de lluvias intensas por la borrasca Emilia, temporal que mantiene activa la alerta naranja en varias zonas de la provincia. La medida, adoptada por el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), afecta a escuelas, institutos y centros de educación musical y social ubicados en pedanías y áreas consideradas de riesgo por inundaciones.

La decisión se ha tomado tras la reunión de coordinación celebrada el domingo por la tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de L’Eliana, en la que han participado diferentes organismos y agencias implicadas en la gestión de emergencias. Durante el encuentro se ha evaluado la evolución meteorológica de las últimas horas y se revisó el protocolo de Protección Civil para situaciones de alerta naranja por lluvias.

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja que afectaba a parte del litoral y del interior norte de la provincia de Valencia bajará a naranja a partir de las 6.00 horas de este lunes. Por su parte, el litoral sur y el interior sur pasarán directamente a alerta amarilla, con menor riesgo de precipitaciones intensas.

Suspensión parcial de clases y refuerzo de recursos sociales ante la alerta

La suspensión de las clases afecta a varios centros situados en pedanías que ya se vieron afectadas por la DANA que asoló la zona en octubre de 2024, como Castellar-Oliveral, Forn d’Alcedo y Faitanar. Entre los centros educativos que cancelarán este lunes las clases, se encuentran el CEIP Forn d’Alcedo, CEIP Padre Manjón, IES Ravatxol, la Escola Privada de Música Santa Cecilia y el Centro Privado de Educación Sambori, entre otros. La lista incluye también centros ubicados en zonas históricamente inundables, como Benimàmet-Beniferri, Massarrojos y El Palmar.

En las pedanías de El Saler y Pinedo, los centros educativos permanecerán abiertos, pero no habrá actividad docente, siguiendo un protocolo consensuado entre las direcciones de los colegios y el Ayuntamiento. Esta medida busca evitar desplazamientos de alumnos que tendrían que cruzar zonas inundables para llegar a los centros, y garantizar la seguridad de los estudiantes sin interrumpir por completo la apertura de las instalaciones. Los centros afectados en estas pedanías incluyen el CEIP Luis Santangel, el IES El Saler, el CEIP Pinedo, la Escuela Infantil Municipal Pinedo y la Universidad Popular Pinedo.

El Ayuntamiento ha reforzado, además, los recursos sociales disponibles durante el episodio de lluvias. Los tres Centros de Atención de Emergencias Sociales (CAES) permanecerán abiertos durante la noche del domingo al lunes, y, dado que todas las plazas están completas, se habilitarán también el polideportivo de Benimaclet para acoger a personas sin hogar.

Emilia provoca lluvias intensas en el este de España

La borrasca Emilia está dejando lluvias intensas en el este de España, con especial incidencia en Valencia y Almería, donde la Aemet mantiene la alerta roja por riesgo extremo de precipitaciones. El momento más crítico se prevé para la tarde y la noche de este domingo, así como durante la madrugada del lunes, cuando se esperan tormentas sobre el interior y la costa.

El avance de la borrasca hacia el noroeste y los vientos húmedos de levante en capas bajas incrementan la inestabilidad en el este peninsular y en la zona de Alborán. Según la Aemet, en Valencia, los registros locales podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado, y el episodio podría prolongarse hasta las primeras horas del lunes.

Los expertos advierten que pequeñas variaciones en la posición de la borrasca o en la dirección de los vientos pueden cambiar la intensidad y el lugar exacto de las precipitaciones. Para el lunes, se espera que las lluvias muy intensas se extiendan al Alborán occidental, Cataluña y Castellón, donde los acumulados podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

*Con información de Europa Press.

