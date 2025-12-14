España

Dan Brown destaca las tres cosas que más le gustan de España: “Esperaban que dijera Cervantes, Picasso, García Lorca... Y dije Mecano, Butragueño y los churros”

El escritor estadounidense ha sido galardonado con el Icono Global del Año en los Premios Esquire Hombre del año 2025, celebrados en el Casino de Madrid

El escritor Dan Brown, autor
El escritor Dan Brown, autor de 'El Código Da Vinci, presenta en rueda de prensa 'El último secreto', en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes, a 7 de octubre de 2025, en Madrid. / Europa Press

El escritor estadounidense Dan Brown, conocido internacionalmente por obras como El código Da Vinci (2003), Ángeles y demonios e Inferno (2000), ha sido distinguido este jueves 10 de diciembre con el galardón Icono Global del Año en los Premios Esquire Hombre del año 2025. El acto, que ha tenido lugar en el Real Casino de Madrid, ha reconocido la trayectoria y la influencia del autor, quien ha pronunciado su discurso de agradecimiento en castellano.

Durante su intervención, Brown ha optado por un tono irónico para iniciar su discurso, relatando una anécdota ocurrida instantes antes de la ceremonia: “Un compañero me acaba de decir: Daniel, no he leído tu libro, ¿cuál es el último secreto? (en referencia al título de su última novela) Y le he dicho que el mayor secreto es cómo un país de tanto talento, la revista Esquire quiere dar un premio a un tipo poco moderno, viejo, calvo, y además de los EE. UU.”. Tras esta introducción, el escritor ha manifestado su agradecimiento por el reconocimiento recibido en una velada en la que, según sus palabras, se ha reunido con “numerosos líderes en sus respectivos campos: grandes chefs, músicos, artistas, deportistas...”.

El autor ha compartido su visión sobre el éxito profesional, señalando que alcanzar la excelencia en cualquier disciplina exige “imaginación, creatividad y autoconocimiento”. En este sentido, ha subrayado la importancia de la lectura como motor para desarrollar estas capacidades, afirmando que “leer es un impulso poderoso para desarrollar a esas cualidades”, tal y como ha recogido Huffpost.

Influencias españolas y recuerdos personales

Brown ha rememorado el inicio de su vocación literaria, situándolo en su adolescencia, cuando con quince años residió en Gijón como estudiante de intercambio. Ha explicado que fue en esa etapa cuando comenzó a escribir un diario y se enamoró de España, destacando su aprecio por la gastronomía, el paisaje, la cultura, la gente y la música del país. El escritor ha recordado con humor su paso por una banda de rock local: “Incluso canté en una banda de rock llamada Piropo, tocábamos fatal, sí... Ricky Martin no tenía nada de lo que preocuparse”.

A lo largo de los años, Brown ha regresado a España cada verano y ha llegado a pasar un año completo estudiando Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Esta experiencia, según ha explicado, ha dejado huella en su acento, que él mismo describe como “un poco asturiano, andaluz y de Boston”. Una mezcla curiosa que ha dejado ver en la ceremonia.

Durante la mañana previa a la gala, un periodista ha preguntado a Brown por su relación con España y por los elementos de la cultura española que más le han influido. El escritor ha relatado que, aunque el entrevistador esperaba referencias a figuras como Cervantes, Picasso o García Lorca, su respuesta ha sido diferente: “Le dije que las tres cosas que más me gustaban en aquellos años eran Mecano, Emilio Butragueño y los churros con chocolate”, ha declarado Brown, según ha recogido Huffpost.

Además del escritor, también han sido galardonados durante la gala de los Premios Esquiere Hombre del Año 2025 otras personalidades de distintos campos. Dani Martín ha recibido el premio Hombre del Año de la Música, Luis de la Fuente el del Deporte, David Uclés el de Literatura, Antonio y Alba Flores por el Año Honorífico, Gordon Ramsay por la Gastronomía, Julio Peña del Cine, Hernán Zin del Periodismo, Eduardo Guerrero por las Artes Escénicas e Unai Barta por la Moda.

