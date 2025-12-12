Las comunidades se arriesgan a perder 86 millones de euros para la atención primaria si no contratan enfermeras especialistas antes de 2026

86 millones de euros en el aire

El pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó la distribución de 172 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar la atención primaria. El presupuesto se mantenía idéntico al del año 2024, pero esta vez incluía condiciones. El Ministerio de Sanidad marcó a las consejerías regionales cuatro objetivos que, de no cumplirse antes del 31 de diciembre, les impediría acceder a la mitad del presupuesto.

La fecha se acerca y, según las asociaciones de enfermería, todavía hay comunidades autónomas que no han hecho su trabajo. En concreto, algunos servicios sanitarios han evitado promover el nombramiento de especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, uno de los cuatro requisitos marcados por el ministerio y que supondrían, en cómputo, la pérdida de 85,9 millones de euros.

La contratación de enfermera especialistas es uno de los puntos que recoge el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que pide a las autonomías garantizar que los puestos en atención primaria se cubran “de forma preferente” por profesionales con la especialidad, así como a incrementar su número “al menos en un 20% anual” hasta el 2027. “Todas las comunidades autónomas tienen la categoría profesional creada, pero no todas tienen realmente plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria”, explica Esther Nieto, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (Faecap) a Infobae España.

Una “dejadez completa” desde el 2012

Nombramiento de enfermeras especialistas en atención primaria entre 2022 y 2023. (Ministerio de Sanidad)

La primera convocatoria de formación para enfermeras especialistas se remonta al año 2012, recuerda Nieto. Desde entonces, unas 19.000 profesionales han conseguido el título de Enfermería Familiar y Comunitaria, tanto a través del EIR como mediante la vía excepcional. Pero conseguir una vacante que reconozca esta titulación es aún un trabajo imposible, fruto de una “dejadez completa” de las gestoras públicas, dice Nieto.

“Las administraciones piensan que no van a tener enfermeras porque, lógicamente, estamos en formación, pero llevamos 15 años de evolución”, recuerda la profesional. Actualmente, el escenario es “muy variable” entre regiones: “Tenemos comunidades que sí han implementado la especialidad, como Galicia o Aragón, donde la apuesta es real y los especialistas están ocupando el 100% de las plazas. Pero otras, como Canarias, ni siquiera cuentan con puestos específicos, pese a que la categoría profesional está creada”, indica.

Los datos del Ministerio de Sanidad, relativos a los años 2022-2023, reflejan esa implantación desigual de la Enfermería Familiar y Comunitaria al cierre del último Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, tan solo 6 regiones daban prioridad a las enfermeras especialistas en las OPE. El nombramiento de especialistas en 2023 llegaba a las 9.000 en Castilla-La Mancha o a las 5.000 en la Comunidad Valenciana, pero Andalucía, Cataluña, Cantabria, Canarias y las dos ciudades autónomas no habían hecho un solo nombramiento.

En dos años, las cosas no han cambiado demasiado. Según detalla Nieto, todavía Canarias, La Rioja, País Vasco y Castilla y León no tienen plazas de enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria, mientras que algunas como Cantabria no tiene más que cinco. En otras, como Murcia, la categoría está creada y sí tiene puestos funcionales, pero se admite a profesionales generalistas, que no han obtenido la especialidad. En Andalucía ya habrían contratado algunas de estas sanitarias, pero “para unas determinadas competencias exclusivamente”, dice Nieto, como dar charlas en colegios. “Es como si tuviésemos una enfermera solo para sacar analíticas”, valora.

86 millones en el aire

Presupuesto condicionado que pueden perder las comunidades autónomas. (Infobae España)

El Ministerio de Sanidad espera al final del año para hacer su balance y comprobar si las comunidades han cumplido los compromisos adquiridos en el mes de junio o si, por lo menos, han comenzado a dar los pasos para ello. Andalucía (15,4 millones), Cataluña (14,5 millones) y Madrid (12,6 millones) son las que más tienen que perder, pues a ellas iba destinado el mayor presupuesto.

Infobae España ha contactado con las consejerías de sanidad para conocer las medidas implantadas para priorizar la contratación de enfermeras especialistas en la atención primaria. A la fecha de publicación de este artículo, solo cuatro han dado respuesta a la petición:

Comunidad de Madrid : en la capital, la integración de la enfermera especialista “está en marcha”, según indican fuentes de la Consejería de Sanidad. En el mes de junio, se publicó el listado provisional de enfermeras que se van a integrar a la sanidad madrileña y este mes de diciembre debe publicarse el definitivo. Se prevé que las primeras profesionales se incorporen el 1 de febrero de 2026.

Andalucía : la Consejería de Sanidad asegura que la comunidad “apuesta por el desarrollo de las especialidades de Enfermería”. En ese sentido, indican que “los centros de salud del Servicio Andaluz de Salud tienen incorporadas las categorías profesionales estatuarias de Enfermero/a Especialista”, entre ellas la de Familiar y Comunitaria. Además, se está desarrollando una oferta de empleo público con 846 plazas de enfermera especialista.

Cataluña : El Departament de Salut se ha comprometido a que de este 2025 en adelante todas las contrataciones de enfermería se llevarán a cabo teniendo en cuenta la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (IFiC).

Aragón: El Servicio Aragonés de Salud ha celebrado recientemente su primer concurso-oposición para la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, en el que se adjudicaron 101 plazas. Adicionalmente, se han transformado 97 plazas generalistas en plazas de especialista.