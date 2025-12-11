Un hombre se contagia de la rabia tras un trasplante de riñón: el donante fue arañado por una mofeta antes de quedar en coma

Un hombre dona un riñón después de ser arañado por una mofeta (Canva)

Un hombre de Michigan contrajo la rabia tras el trasplante de un riñón izquierdo. Esta situación ha llamado la atención de especialistas del el Departamento de Salud local y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) al ser un escenario bastante inusual. Al parecer, el paciente comenzó a mostrar signos de la enfermedad cinco semanas después de la cirugía en un hospital de Ohio.

Las primeras señales que se detectaron fueron temblores, debilidad en las extremidades inferiores, incontinencia urinaria y confusión. Según la información de Live Science, poco después fue hospitalizado debido a fiebre, problemas para tragar y un temor irracional al agua (hidrofobia). Además, requirió asistencia respiratoria durante su internación.

Debido a la evolución tan rápida de los síntomas, los médicos del centro clínico avisaron al Departamento de Salud del Estado y a los CDC, quienes confirmaron la presencia de ARN de rabia y anticuerpos contra el virus, al obtener los resultados de una biopsia practicada sobre el riñón. Una semana después de su ingreso hospitalario, el hombre falleció al no existir una cura.

El primer caso de Michigan en 15 años tras una pelea con una mofeta

Tal y como detalla la revista científica, una vez detectada la rabia no existe ningún tratamiento eficaz para su cura. A lo largo de la historia, solo se han registrado a 30 personas que hayan sobrevivido a esta enfermedad, pero las autoridades sanitarias no han encontrado hasta ahora ninguna vía para “replicar el resultado con fiabilidad”.

De esta manera, la rabia se considera casi siempre mortal tras la aparición de síntomas, aunque existe un tratamiento preventivo eficaz en personas que sospechan haber estado expuestas, como vacunas y anticuerpos, si se administra antes de que el virus cause infección.

Por su parte, el caso del paciente de Michigan fallecido llama especialmente la atención al ser el primer caso detectado en el estado en 15 años. Además, durante la investigación del motivo de su contagio, los científicos descartaron la idea de que el hombre hubiese tenido un contacto con animales infectados. Por lo que, en ese momento, el foco se puso hacia el método del trasplante y su donante como posible origen.

La investigación llegó hasta el estado Idaho, donde vivía la familia del donante. Ante la noticia de lo sucedido, les relataron un episodio singular que tuvo lugar semanas antes a su muerte: “A finales de octubre de 2024, una mofeta se acercó al donante mientras este sostenía a un gatito en una dependencia de su propiedad rural”, según señala el informe. “Durante el encuentro, que dejó inconsciente a la mofeta, el donante sufrió un rasguño en la espinilla que sangró, pero no creyó haber sido mordido. Según la familia, el donante atribuyó el comportamiento de la mofeta a una agresión depredadora hacia el gatito”, recogen.

No obstante, cinco semanas después de ese incidente, el donante comenzó a mostrar síntomas, tales como confusión, dificultad al tragar, alucinaciones y rigidez de cuello. En poco tiempo perdió la conciencia, fue reanimado y finalmente hospitalizado, aunque no logró recuperarse y fue diagnosticado con muerte cerebral. Los médicos, sin conocimiento inicial del episodio con el animal, relacionaron la sintomatología con patologías crónicas antes de considerar la rabia.

“Este fue el cuarto caso de rabia transmitida por trasplante reportado en Estados Unidos desde 1978″, tal y como indica el informa. Sin embargo, “el riesgo de cualquier infección transmitida por trasplante, incluida la rabia, es bajo” y muy improbable. Además de que los hospitales mantienen protocolos estrictos para reducir el riesgo de trasplantes de órganos infectados.