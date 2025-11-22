España

El mayor miedo de entrar en quirófano es pensar que “te puedes morir ahí”, según un cirujano: “El riesgo en España es una de cada 500.000 intervenciones”

La seguridad del paciente es una prioridad, y uno de los métodos que ha demostrado ser más efectivo en reducir riesgos es la anestesia local con sedación

Guardar
A medida que se avanza
A medida que se avanza en edad, es esencial realizar una evaluación exhaustiva antes de cualquier intervención quirúrgica. (Composición fotográfica/Canva)

El riesgo inherente a cualquier intervención quirúrgica es un tema que siempre genera preocupación en pacientes y profesionales de la salud. A pesar de que la probabilidad de complicaciones graves es extremadamente baja, no se puede negar que siempre existe un margen de riesgo, algo similar a cruzar la calle, según explica Dr. Miguel Saldaña, cirujano, en un reciente vídeo suyo en la red social TikTok.

“Es un riesgo pequeño, pero siempre hay riesgo”, explica el especialista, quien señala que, a pesar de los avances en medicina y cirugía, no existe un procedimiento que sea 100% seguro. “La vida es un camino hacia la muerte. Lo que buscamos es que eso no ocurra nunca en el quirófano, pero no podemos garantizar la seguridad total”, afirma, subrayando que, aunque la tecnología y las técnicas mejoran constantemente, el riesgo cero es una utopía en el ámbito médico.

En España, la tasa de complicaciones graves en intervenciones quirúrgicas es de aproximadamente una de cada 500.000 operaciones. Sin embargo, los profesionales no bajan la guardia y, como destaca el cirujano, “cada noche rogamos para que no sea nuestra paciente” la que experimente alguna complicación.

La seguridad del paciente como la prioridad

La seguridad del paciente es una prioridad, y uno de los métodos que ha demostrado ser más efectivo en reducir riesgos es la anestesia local con sedación, cuando se realiza correctamente. Esta técnica, aplicada con frecuencia en intervenciones quirúrgicas menores, disminuye considerablemente los riesgos al evitar la necesidad de anestesia general. “La clave es que el paciente esté bien vigilado por un anestesista y entrenadores. Si se hace de manera correcta, los riesgos se reducen considerablemente,” asegura el especialista.

A pesar de los avances, los médicos insisten en que los pacientes deben ser siempre conscientes de que el riesgo nunca es cero, y aunque los medios y las tecnologías disponibles han avanzado significativamente, el trabajo de los profesionales sigue siendo esencial para garantizar la mayor seguridad posible durante cualquier procedimiento quirúrgico.

¿Cómo prepararse para la intervención?

A medida que se avanza en edad y, especialmente, teniendo en cuenta el estado general de salud del paciente, es esencial realizar una evaluación antes de cualquier intervención quirúrgica. En algunos casos, es necesario adoptar medidas para mejorar la salud del paciente antes de proceder con la cirugía, sin importar la complejidad o la naturaleza de la misma.

Esta es la conclusión de un estudio científico publicado el año pasado que se centró en el análisis del impacto de las intervenciones quirúrgicas en más de un millón de pacientes mayores de 65 años.

Los resultados no son sorprendentes: un peor estado de salud (mayor fragilidad) antes de la operación multiplica el riesgo de mortalidad al mes y al año de la intervención. Ese incremento en las cifras de mortalidad es independiente del tipo de intervención. Es decir, los pacientes más frágiles tienen más riesgo de morir al mes o al año de una operación, sea esta una cirugía de corazón a vida o muerte o un tratamiento quirúrgico mucho menos grave.

Jordi Amblàs Profesor de la Universidad de Vic y miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha comentado en una entrevista con La Vanguardia que considera “impensable” someter a una persona mayor a una intervención quirúrgica sin haber valorado los riesgos.

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.

“El índice de fragilidad se obtiene a través de un cuestionario de unas 20 preguntas que se pasa en cinco minutos y donde vas identificando si una persona tiene o no problemas en distintas dimensiones. Este cuestionario te permite saber si una persona es el 10% frágil, el 30% frágil o el 60% frágil, algo que es imprescindible a la hora de tomar decisiones individualizadas”, explica durante la entrevista.

Hace referencia a la puesta en marcha de un programa pensado para mejorar la capacidad funcional del paciente antes de la cirugía a través de aspectos como el ejercicio físico, la nutrición o la reducción del componente de ansiedad y frustración: “Igual que un atleta se prepara para hacer una maratón, una persona frágil puede prepararse para enfrentar una operación”, explica el experto.

Temas Relacionados

CirujanoQuirófanoPacienteIntervenciónEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre las vacaciones: “No pueden empezar un viernes”

El letrado aclara que los días de descanso anuales son treinta naturales y, por tanto, el sábado y el domingo se cuentan dentro de ese total

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre

La Justicia decreta prisión comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Encarnita Polo

El hombre de 66 años no pudo declarar ante el juez porque fue ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles tras la agresión

La Justicia decreta prisión comunicada

Zapatero manda un mensaje de tranquilidad a los seguidores de Pedro Sánchez y alaba su trabajo: “Está decidido para ir a las elecciones y ganar”

Hace una semana conversaron en un “café largo” en el que abordaron asuntos mediáticos

Zapatero manda un mensaje de

España bajo cero: la Aemet activa la alerta naranja por heladas, nieve y viento

La llegada de una masa de aire ártico ha desplomado los termómetros de la península

España bajo cero: la Aemet

El gasto en luces de Navidad en las ciudades españolas: ¿cuánto valen los paisajes más espectaculares este año?

Desde la instalación hasta el mantenimiento, cada año el gasto crece, reflejando no solo el entusiasmo por la festividad, sino también el impacto económico de una de las tradiciones más queridas del invierno

El gasto en luces de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero manda un mensaje de

Zapatero manda un mensaje de tranquilidad a los seguidores de Pedro Sánchez y alaba su trabajo: “Está decidido para ir a las elecciones y ganar”

La Guardia Civil detiene a un hombre de 61 años por el asesinato de su expareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza: el conflicto familiar no justifica perder derechos hereditarios

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre

Juanma Lorente, abogado laborista, sobre las vacaciones: “No pueden empezar un viernes”

El gasto en luces de Navidad en las ciudades españolas: ¿cuánto valen los paisajes más espectaculares este año?

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los juicios por acoso laboral: “Las grabaciones son sumamente importantes y perfectamente válidas”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 noviembre

Luis Granda, experto en fiscalidad: “Es muy goloso para muchas familias pagar las comidas de los sábados con la tarjeta del trabajo”

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”