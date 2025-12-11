España

Sale a subasta la exclusiva botella de Dom Pérignon de la boda de Lady Di y el príncipe Carlos: costará entre 67.000 y 80.000 euros

Se trata de una botella magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 que fue servida en la boda real de 1981

El príncipe Carlos y Diana
El príncipe Carlos y Diana de Gales en una imagen de archivo. (Photo by Anwar Hussein/WireImage)

La historia de la realeza suele guardar tesoros inesperados, y pocos tan chispeantes como el que acaba de salir a la luz en Dinamarca: una botella magnum de Dom Pérignon Vintage 1961, la misma champaña que corrió por las copas en la boda de Diana Spencer y el entonces príncipe Carlos el 29 de julio de 1981. Esta botella, una de solo doce creadas especialmente para aquel histórico enlace, será subastada el 11 de diciembre por la casa Bruun Rasmussen en Kongens Lyngby, a las afueras de Copenhague.

El valor de la botella va mucho más allá de su marca, que de por sí es exclusiva, pues la pieza lleva grabada una dedicatoria que conmemora la boda real. Además, fue embotellada con uvas del año del nacimiento de Diana, 1961, según detalló Thomas Rosendahl Andersen, responsable de vinos en Bruun Rasmussen, a la agencia AFP.

Botella Dom Pérignon Vintage 1961
Botella Dom Pérignon Vintage 1961 de la boda de Carlos y Diana. (Instagram @bruunrasmussen)

“Solo existen doce magnums disponibles, y esta es una de ellas”, remarcó el experto, justificando la expectativa de alcanzar una cifra asombrosa: la subasta estima un precio entre 67.000 y 80.000 euros.

Andersen aseguró que, pese a que han pasado décadas de ese ‘sí, quiero’, el contenido de la histórica botella conserva aún toda su vitalidad. “Está perfectamente bebible”, dijo, y explicó que la casa de subastas realiza minuciosos controles antes de cerrar la puja: estudio del color, chequeo contra la luz y análisis para confirmar que se mantiene cristalino y apetecible, sin rastro de que esté pasado o malo.

Detalle de la botella Dom
Detalle de la botella Dom Pérignon Vintage 1961 de la boda de Carlos y Diana. (Instagram @bruunrasmussen)

Además, el valor de esta botella es doble. Por un lado, por tratarse de un magnum histórico, lo cual podría seducir a los paladares más exquisitos, y por otro por formar parte de la historia de la casa real británica. Especialmente a aquellos que tienen en alta estima la figura de Lady Di.

La pasión por Diana de Gales 28 años después de su trágica muerte

Los objetos personales de la princesa, cuyo legado sigue creciendo casi treinta años después de su trágica desaparición, suelen alcanzar cifras escandalosas en subastas. Sucedió incluso con una porción de tarta de su boda, adjudicada en 2021 por 2.600 euros. La magnum ahora disponible proviene de un coleccionista anónimo que la adquirió previamente en Londres.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

No es la primera vez que una botella de la boda se pone a la venta. En 2004, una subasta se canceló por falta de pujadores, ya que nadie estaba dispuesto a pagar 2.030 dólares por una Moët & Chandon. Además, la empresa licorera advertía que lo ideal era beber el espumoso en los dos o tres años posteriores a la ceremonia. El récord hasta ahora pertenecía a una venta de 2008, cuando otra magnum de esta añada se adjudicó por unos 10.300 euros. La expectativa este diciembre es que, por primera vez, las burbujas de Diana y Carlos alcance un nuevo tope en las pujas y no se quede sellada.

