Historia, lujo y drama: el Dom Pérignon de la boda real entre Carlos III y Lady Di será subastado

La subasta en Dinamarca de una botella exclusiva de Dom Pérignon Vintage 1961 revive la historia de la boda de Carlos y Diana - (REUTERS/Stringer)

Una botella exclusiva de Dom Pérignon Vintage 1961, producida para la histórica boda de Carlos III y Lady Diana Spencer, será subastada el 11 de diciembre en la sala de ventas Lyngby de Bruun Rasmussen, situada a las afueras de Copenhague.

Se trata de un magnum especialmente elaborado para la ceremonia real celebrada el 29 de julio de 1981, conocido como “la boda del siglo”, y su valor estimado oscila entre 67.000 y 80.000 euros, según el catálogo oficial. La pieza representa una oportunidad irrepetible para aficionados a la historia, la realeza y el coleccionismo vinícola.

El magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 se produjo en cantidades extremadamente limitadas, reservado únicamente para las festividades oficiales y para un selecto grupo de invitados del enlace real. La etiqueta conmemorativa certifica tanto su origen como la conexión directa con uno de los eventos más emblemáticos del siglo XX.

El magnum de Dom Pérignon, elaborado para la boda real de 1981, tiene un valor estimado de hasta 80.000 euros - (Bruun Rasmussen)

Según Bruun Rasmussen, el champán fue “degollado” en 1981 y conserva su integridad como testimonio tangible de aquella celebración que atrajo la atención internacional y fue seguida en directo por más de 750 millones de espectadores en todo el mundo y ante 3.500 invitados en la Catedral de San Pablo de Londres.

“La cosecha 1961 es una de las más codiciadas de Dom Pérignon. Esta edición especial es de extrema rareza y su aparición en el mercado constituye un acontecimiento excepcional, tanto para coleccionistas de vino como para entusiastas de recuerdos de la realeza”, explicó Thomas Rosendahl, jefe del departamento de vinos de Bruun Rasmussen, en declaraciones citadas por ArtNews.

El experto destacó que este magnum destaca no solo por su exclusividad vinícola, sino también por ser un símbolo de un episodio inolvidable de la cultura contemporánea: la unión y posterior ruptura de la pareja real británica más observada del siglo XX.

La botella, reservada solo para invitados selectos, cuenta con una etiqueta conmemorativa que certifica su origen en la boda del siglo - (Photo by various sources / AFP)

La fascinación por este lote se explica también por la historia que rodeó a Carlos y Diana. La boda, celebrada en 1981, marcó a la realeza británica y fue ampliamente considerada como el último gran cuento de hadas del siglo pasado. Sin embargo, la realidad tras el esplendor fue distinta.

El matrimonio, que comenzó entre flashes y ovaciones, terminó 15 años después en medio de revelaciones públicas, infidelidades y profundas crisis personales. En 1996, tras cuatro años separados y numerosas controversias difundidas en la prensa, Diana de Gales y el entonces príncipe oficializaron el divorcio, despidiéndose definitivamente de la imagen de pareja ideal bajo la mirada atenta de todo el mundo.

El detonante del escándalo incluyó largas disputas, así como la presencia constante de Camilla Parker-Bowles, a quien Diana se refirió, en una entrevista en 1995, como “la otra” en su matrimonio. La presión mediática y las circunstancias personales empujaron incluso a la reina Isabel II a recomendar en 1995 la disolución del vínculo para preservar la imagen pública de la monarquía.

La edición especial de Dom Pérignon 1961 es una de las más codiciadas por coleccionistas de vino y aficionados a la realeza - (REUTERS)

A lo largo de los años, la vida privada de la pareja fue centro de atención mediática, desde la aparición de biografías autorizadas hasta grabaciones en las que Lady Di relataba su dolor y las luchas personales enfrentadas dentro del matrimonio.

La repercusión de la historia de Carlos y Diana no terminó con el divorcio. Lady Di falleció trágicamente en París en agosto de 1997, apenas un año después de la separación formal, en un accidente automovilístico que paralizó al mundo y la consolidó como “la Reina de los Corazones”. Mientras tanto, Carlos, tras años de reconstrucción mediática, oficializó su relación con Camilla al casarse en 2005.

Bruun Rasmussen, fundada en 1948, se convirtió en una de las casas de subastas líderes en Europa, con una oferta que supera anualmente los 75.000 lotes entre arte, antigüedades, joyas, relojes, libros, monedas, sellos y vinos. Desde 2022, forma parte de la red internacional Bonhams, ampliando así su alcance global y su red de especialistas.

El interés por la subasta del magnum es elevado, con coleccionistas de vinos excepcionales y fanáticos de la monarquía británica a la expectativa. La combinación de la exclusividad del Dom Pérignon Vintage 1961 y su vínculo directo con la epopeya de Carlos y Diana lo transforma en un lote único en el mercado internacional. Con esta puja, no solo se adquiere una botella de un champán excepcional, sino un fragmento irrepetible de la historia cultural y social contemporánea, marcado tanto por la esperanza de un cuento de hadas real como por el drama que sacudió los cimientos de la monarquía británica.