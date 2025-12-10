Más de 200 millones de niños “atrapados en emergencias de las que no son responsables” necesitarán asistencia humanitaria en 2026

Más de 200 millones de niños necesitarán ayuda humanitaria en 2026. (Reuters)

La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lanzado un llamamiento urgente ante la previsión de que más de 200 millones de niños en 133 países y territorios necesitarán asistencia humanitaria en 2026. Así lo ha destacado el informe Acción humanitaria para la Infancia 2026, presentado este miércoles en Madrid.

En total, se requieren 7.660 millones de dólares (6.584 millones de euros) para proporcionar ayuda vital a 117 millones de personas, entre ellas 73 millones de menores, incluidos 37 millones de niñas y 9,1 millones con discapacidad. “Las necesidades humanitarias están alcanzando un nivel extremo”, ha advertido la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en un comunicado compartido por la comunicación.

El llamamiento para 2026 representa una reducción del 22% respecto a 2025, cuando se solicitaban 9.900 millones de dólares (8.509 millones de euros) para llegar a 172 millones de personas, incluidos 109 millones de niños. A pesar del recorte, UNICEF ha alertado de que la brecha entre las necesidades y los recursos disponibles continúa creciendo.

“La crisis mundial de financiación no significa que haya menos necesidad, significa que la brecha entre lo que las niñas y los niños sufren y los recursos disponibles es cada vez mayor”, ha subrayado Russell.

Según el informe, el aumento y la cronificación de los conflictos, los desastres climáticos, el hambre y la vulneración del derecho internacional humanitario han llevado a la infancia a situaciones de extrema vulnerabilidad. “Sus vidas están marcadas por fuerzas que escapan a su control como la violencia, el hambre, las crisis climáticas y el colapso de los servicios esenciales”, ha afirmado la directora.

Decisiones imposibles “como priorizar un niño sobre otro”

La reducción de fondos ya ha obligado a UNICEF a tomar decisiones difíciles. En 2025, el déficit de financiación del 72% en programas de nutrición obligó a recortar intervenciones en 20 países prioritarios. En educación, un déficit de 745 millones de dólares dejó a millones de niños en riesgo de perder el acceso a la enseñanza. “Los equipos sobre el terreno están tomando decisiones imposibles, como priorizar a unos niños sobre otros o reducir servicios de los que depende su supervivencia”, ha lamentado Russell.

José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, insistió en la necesidad del compromiso continuo del sector privado y las administraciones públicas: “Es indispensable que el sector privado y las administraciones públicas sigan comprometidas porque el sistema humanitario se encuentra sometido a mucho estrés debido a un incremento de las necesidades y una disminución de los recursos”.

Prioridad del gasto y regiones más afectadas

Del total solicitado para 2026:

40% irá a agua , saneamiento, higiene y nutrición.

16% a educación .

14% a sanidad .

12% a protección de la infancia.

Las mayores necesidades de financiación se concentran en:

Sudán : 828 millones de euros.

Afganistán : 816 millones de euros.

Palestina: 580 millones de euros.

Oriente Medio y Norte de África requieren 2.999 millones de dólares, seguidos por África central y oriental (1.241 millones) y el sudeste asiático (1.128 millones), con Afganistán y Bangladesh como zonas prioritarias.

Crisis “superpuestas” y adaptación de la acción humanitaria

Por su parte, Inés Lezama, coordinadora global de emergencias de UNICEF, ha advertido que las crisis se superponen, aumentando la vulnerabilidad de la infancia: “Las necesidades han aumentado, pero no solo en cifras de millones de niños, sino también en severidad. Estamos en crisis solapadas una tras otra, que van haciendo que la vulnerabilidad de los niños y las niñas y el riesgo sea aún más grave”.

Para dar respuesta a la caída de aportaciones y restricciones de la ayuda, UNICEF ha optado por priorizar las intervenciones que salvan vidas, reforzar las alianzas con los gobiernos e invertir en preparación y actuación anticipatoria. “Si no actuamos ahora, millones de niños y niñas seguirán pagando el precio más alto, atrapados en emergencias de las que no son responsables”, concluyó la organización.