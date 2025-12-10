Detenido un médico y ex culturista “muy famoso” en internet por liderar una red de tráfico de medicamentos y dopantes

Medicamentos ilegales pertenecientes a una red criminal liderada por un médico endocrinólogo. (Mossos d'Esquadra)

Los Mossos d’Esquadra han desmantelado una red criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de medicamentos ilegales y sustancias dopantes, liderada por un médico endocrinólogo de reconocido prestigio en el ámbito de las redes sociales. Según ha informado el cuerpo policial catalán, la operación ha culminado con la detención de nueve personas, entre ellas el citado facultativo, y la intervención de una importante cantidad de dinero en efectivo, medicamentos y bienes de alto valor.

En una rueda de prensa este miércoles, el sargento Santi López ha explicado que la investigación se remonta a enero de 2025, cuando el cuerpo recibió una información que permitió identificar una organización “con una estructura sólida y ramificada”, que operaba bajo la apariencia de prestar servicios médicos profesionales. Los implicados enviaban medicamentos ilícitos tanto a nivel estatal como internacional, utilizando servicios de paquetería y exigiendo el pago previo. El grupo disponía de una compleja red societaria y financiera en el extranjero, lo que dificultaba el rastreo de los beneficios obtenidos y permitía eludir los controles fiscales.

Durante la explotación de la operación, llevada a cabo el 26 de noviembre, los Mossos d’Esquadra realizaron 13 registros e inspecciones en domicilios y empresas vinculadas a los principales investigados, localizados en municipios como Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Salou y Vallirana.

En estos registros se han incautado cerca de 250.000 euros en efectivo, 40.000 comprimidos, 2.500 viales de hormona del crecimiento y más de 500 pastillas destinadas a la mejora de la condición sexual. Además, se han requisado relojes de alta gama y cartas coleccionables de elevado valor económico, presuntamente relacionados con el blanqueo de capitales.

La hormona del crecimiento, el producto estrella

El principal investigado es un médico endocrinólogo y ex-culturista. Esta persona realizaba la consulta tanto a nivel presencial como a nivel virtual y ofrecía en sus servicios, además del asesoramiento legal, médico, la posibilidad de adquirir estas sustancias del mercado negro, entre los que destaca la hormona del crecimiento, considerada el producto estrella de la organización por su elevado coste y rentabilidad.

También se requisaron cartas coleccionables de un conocido juego y de alto valor económico. (Mossos d'Esquadra)

Esta sustancia, indicada en el ámbito médico para tratar el enanismo y determinados trastornos genéticos, se utilizaba en el mundo del culturismo para aumentar la fuerza y la masa muscular, reducir la grasa corporal y potenciar el efecto de los esteroides. Los medicamentos intervenidos procedían de laboratorios denominados “UNDER”, plataformas ilegales que simulan ser laboratorios reales y que distribuían los productos camuflados como cosméticos desde los países bálticos.

Según los Mossos d’Esquadra, el facultativo desobedecía de forma flagrante el Código Deontológico Médico, recomendando la adquisición de medicamentos falsos a través de contactos de confianza dentro de la organización, pese a que la prescripción no estaba permitida en las condiciones alegadas por los pacientes, lo que inducía a efectos secundarios irreversibles.

La terapia de reemplazo de la testosterona (TRT) está indicada para hombres con niveles bajos de esta hormona y puede administrarse mediante inyecciones, gel o parches transdérmicos para mejorar síntomas como la fatiga, la disminución de la masa muscular o el bajo deseo sexual. Sin embargo, este tratamiento puede provocar efectos adversos como alteraciones del colesterol, retención de líquidos, aumento del riesgo de problemas cardiovasculares o niveles elevados de hematocrito.

Blanqueo de capitales y uso de criptoactivos

Según los Mossos, la organización habría blanqueado los beneficios procedentes del tráfico ilegal de medicamentos mediante la creación de sociedades en el extranjero, la gestión de cuentas corrientes vinculadas a estas entidades y la adquisición de vehículos de alta gama e inmuebles. Parte de las ganancias se canalizaba también a través de la compra de criptoactivos.

En el transcurso de la operación, los agentes intervinieron más de 300.000 euros en cuentas corrientes, 250.000 euros en efectivo y más de 1.300 euros en criptoactivos. Asimismo, se ha procedido al bloqueo de diversos bienes inmuebles y muebles cuyo valor supera el millón de euros. Los Mossos d’Esquadra han destacado que la organización habría logrado generar un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros.

Peligros asociados al consumo de medicamentos ilegales

La doctora, Núria Vila Rasa, jefa clínica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Bellvitge ha subrayado la peligrosidad que implica la adquisición de medicamentos fuera de los canales legales, como farmacias o centros hospitalarios, debido a la ausencia de controles de calidad en su fabricación y distribución.

Esta falta de garantías, ha advertido, puede derivar en graves riesgos para la salud, ya que los productos pueden estar adulterados, contener dosis incorrectas, estar caducados o presentar impurezas, incluso con la presencia de otros principios activos no declarados. El consumo de anabolizantes, como los esteroides androgénicos, conlleva efectos secundarios graves tanto a corto como a largo plazo, afectando a la salud física y psicológica. Entre las consecuencias se encuentran problemas cardíacos, aumento del colesterol, riesgo de infarto e ictus, alteraciones hepáticas, hormonales y sexuales, infertilidad, atrofia testicular, alopecia, irritabilidad, agresividad, cambios de humor, síntomas depresivos y dependencia.

En el caso de las mujeres, el uso de esteroides androgénicos puede provocar una masculinización irreversible, manifestada en el tono de voz, el aumento del vello corporal, la alopecia androgénica, la amenorrea y la hipertrofia clitoriana. Además, el consumo de estos productos se asocia a alteraciones conductuales que van desde comportamientos violentos hasta un mayor riesgo de depresión, ansiedad y suicidio.