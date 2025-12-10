Diez niños han nacido con el esperma de un donante portador de un gen cancerígeno: se habrían concebido 197 fuera de España

Un portador de gen cancerígeno es el ha donado esperma para el nacimiento de 197 niños (Canva)

Diez niños en España han nacido tras ser concebidos con esperma de un donante portador de una mutación genética grave. El material biológico fue vendido por el Banco Europeo de Esperma (ESB) de Dinamarca y, posteriormente, utilizado en 35 tratamientos -diez de familias españolas y 25 de mujeres que viajaron desde el exterior para el tratamiento- en el territorio español. Aunque solo una decena de nacimientos ocurrieron en el país. Según han confirmado algunas fuentes a RTVE, las clínicas de inseminación implicadas en estos casos habrían informado a las familias potencialmente afectadas.

La investigación que ha destapado este suceso ha estado liderada por la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y publicada este miércoles, 10 de diciembre. Con ella se ha descubierto que esta venta internacional del donante, identificado como ‘7069’ o ‘Kjeld’, es un estudiante universitario en Copenhague, que realizó las donaciones en 2005 tras pasar los controles médicos vigentes. De esta manera, entre 2006 y 2023 sus gametos fueron comercializados a 67 clínicas de fertilidad de 14 países europeos. Esto permitió que nacieran al menos 197 bebés.

A pesar de que existen numerosas leyes en Europa que limitan el número de nacimientos por donante, no existe una internacional que lo regule. El caso de ‘Kjeld’ fue descubierto en 2023 cuando uno de los laboratorios descubrió una “nueva y potencialmente mortal alteración genética”, según explicaba Ann-Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank. Concretamente, el hombre padecía una patología derivada de la mutación TP53, que denomina síndrome de Li Fraumeni. Esta enfermedad puede provocar que la persona implicada “desarrolle diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida”, algo que puede heredarse.

Tres niños dan positivo al mismo gen

Tal y como ha podido confirmar Edwige Kasper, investigadora de la Universidad de Rouen, en una entrevista con la televisión pública danesa DR, “tenemos niños que ya han desarrollado dos tipos de cáncer y algunos de ellos ya han muerto a una edad muy temprana”. La experta ha pedido a los organismos y laboratorios implicados que localicen a todos los vástagos de ‘Kjeld’, con el fin de hacerles un seguimiento médico.

Tras conocer los diez casos españoles, ya se ha comenzado diferentes análisis. Tres de estos niños han dado positivo en la mutación portadora, mientras que otro se encuentra enfermo. Además, el hombre ha dejado más niños en Países Bajos, donde se han concebido 49 bebés hasta 2013. En ese momento se restringió su material biológico, debido a una nueva ley que recomendaba limitar las inseminaciones de un mismo esperma a 25 las mujeres. Aunque, la investigación de ESB ha detectado a otras 50 mujeres fuera del país que usaron su esperma.

Un límite de seis descendientes por donante

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que el esperma del donante llegó oficialmente a tres centros españoles, después de que un cuarto desmintiera su implicación, según la información de EFE. Durante el proceso de notificación, las autoridades españolas aclararon que, aunque los tratamientos alcanzaron una cifra total de 35 en el país, finalmente 10 salieron adelante. Algo que sobrepasa el límite legal español de la Ley de Reproducción Asistida de 2006 de seis descendientes por donante.

Según han explicado desde el ministerio, su amplia distribución de muestras se debe al desconocimiento de los resultados de los tratamientos una vez exportado el semen; un hecho que habría dificultado el control del número exacto de nacimientos. Por el momento, los laboratorios y organismos de salud manejan una coordinación activa para dar un seguimiento a los 197 menores en Europa.

Asimismo, con los datos de la investigación, se ha podido comprobar que hasta 2015 no existían mecanismos de trazabilidad y supervisión que habrían detectado este gen. De hecho, en 2014, la Unión Europea introdujo la directiva 2024/23/CE para reforzar los estándares de calidad y seguridad en la donación y distribución de células y tejidos humanos.