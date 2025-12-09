España

El químico de las resonancias magnéticas con contraste que puede ser peligroso para pacientes con enfermedad renal

Las formulaciones más recientes de contraste con gadolinio suelen ser seguras incluso para pacientes con enfermedad renal

Guardar
Una máquina de resonancia magnética
Una máquina de resonancia magnética (AP Foto/Keith Srakocic, Archivo)

La seguridad de las resonancias magnéticas en las personas con enfermedad renal ha sido objeto de análisis en los últimos años, especialmente respecto al gadolinio, un químico que mejora la visibilidad de tejidos y vasos sanguíneos gracias a sus propiedades paramagnéticas. Este elemento ayuda a detectar enfermedades como los tumores u otras patologías y se administra mediante una inyección en una vena del brazo o la mano.

Sin embargo, mientras que las resonancias magnéticas realizadas sin contraste no presentan riesgos específicos para quienes padecen problemas renales, la situación cambia cuando se emplean sustancias de contraste. Tradicionalmente, estos compuestos han incluido gadolinio como elemento químico principal. No obstante, la seguridad de este producto varía según su antigüedad.

Los profesionales de la Clínica Mayo expresan que las formulaciones más recientes de contraste con gadolinio suelen ser seguras incluso para pacientes con enfermedad renal, incluidos aquellos que reciben diálisis. Por el contrario, las versiones más antiguas de estos contrastes pueden resultar peligrosas para personas con insuficiencia renal crónica moderada o avanzada.

Riesgos asociados a los contrastes antiguos

El uso de sustancias de contraste con gadolinio de generaciones anteriores se ha vinculado a un mayor riesgo de desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica, una enfermedad poco frecuente pero grave. Esta patología se caracteriza por el engrosamiento de la piel, los órganos y otros tejidos, y en casos extremos puede llegar a causar la muerte. El reconocimiento de este riesgo ha impulsado el desarrollo de contrastes más seguros, aunque los expertos recuerdan que el peligro, aunque reducido, no ha desaparecido por completo.

Antes de someterse a una resonancia magnética, es fundamental que el equipo médico conozca el estado de la función renal del paciente. Los análisis de sangre permiten evaluar la capacidad de los riñones para filtrar desechos, lo que ayuda a determinar el riesgo de sufrir fibrosis sistémica nefrogénica. En el caso de pacientes en diálisis, los profesionales sanitarios pueden recomendar la realización de una sesión de diálisis tras la prueba, con el objetivo de eliminar el gadolinio del organismo y reducir así el riesgo de daño renal.

En situaciones en las que sea imprescindible utilizar un contraste antiguo con gadolinio, la Clínica Mayo indica que el equipo médico podría sugerir la realización de diálisis diaria durante tres días consecutivos después de la resonancia magnética. Esta medida busca minimizar la probabilidad de desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica. En cualquier caso, se recomienda consultar con el equipo de nefrología para determinar el protocolo más adecuado en función de las circunstancias individuales.

Bayer presentó Finerenona, una nueva terapia para tratar la ERC y proteger el corazón, efectos típicos y más complejos del avance de la DT2. Cuáles son sus indicaciones de uso.

Resonancias magnéticas con contraste

El descubrimiento de los riesgos asociados a los contrastes antiguos ha motivado la creación de nuevas formulaciones con un perfil de seguridad mejorado. No obstante, aunque el riesgo actual es bajo, no se puede descartar por completo. Por este motivo, la comunicación entre el paciente y el equipo médico resulta esencial para garantizar la seguridad durante la realización de una resonancia magnética con contraste.

Todo ello radica en la necesidad de informar al personal sanitario sobre cualquier problema renal antes de someterse a una resonancia magnética, así como la conveniencia de realizar pruebas de función renal previas. De este modo, se puede adaptar el procedimiento a las necesidades de cada paciente y reducir al mínimo los posibles riesgos asociados al uso de gadolinio.

Temas Relacionados

Resonancia magnéticaEnfermedad renalEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Guillo Rist, undécimo expulsado de ‘Operación Triunfo 2025′: “Llegar a la final era hacer una gala más, pero yo ya me siento ganador”

El concursante se ha quedado a las puertas de la final de ‘OT 2025′ y, una vez fuera del concurso, ha hablado con la prensa sobre sus sensaciones

Guillo Rist, undécimo expulsado de

España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

Debe aún 11.900 millones de euros de los 41.300 millones recibidos tras el rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y superará este año la devolución del 80% del total

España está cerca de saldar

Emiliano Grillo, dermatólogo: “Estos cinco hábitos que parecen inofensivos están destruyendo tu colágeno”

Tener una piel sana y firme está al alcance de la mayoría

Emiliano Grillo, dermatólogo: “Estos cinco

Restaurantes con menú navideño en Madrid en 2025: ofertas desde 25 euros y propuestas de chefs con estrellas Michelin

Para celebrar en familia, entre amigos o para cenas de empresa, estos restaurantes ubicados la capital ofrecen opciones especiales para disfrutar de la buena cocina estas Navidades

Restaurantes con menú navideño en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de Catarroja vuelve

La jueza de Catarroja vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocerse unos mensajes que intercambió con Pradas el día de la DANA

Ayuso critica que se utilice su figura para “debilitar y eclipsar” a Feijóo e insiste que su sitio está en Madrid

Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los cuatro centros públicos gestionados por el Grupo Quirón en Madrid

Las 10 claves de la sentencia al Fiscal General: de su “responsabilidad” en la filtración a la falta de pruebas que defienden las juezas

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

España está cerca de saldar su deuda con los ‘hombres de negro’: ha devuelto el 75% del préstamo para rescatar a los bancos

Aviso para autónomos: Hacienda controlará los cobros con Bizum a partir de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La guerra comercial declarada por Trump ya golpea a España: una de cada cuatro empresas sufre sus consecuencias

DEPORTES

Fernando Alonso prueba las nuevas

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”