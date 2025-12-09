España

Muere un hombre por el virus de la rabia tras recibir un trasplante de riñón que estaba infectado

El donante de órganos, natural de Idaho (Estados Unidos), se había contagiado del virus por el arañazo de una mofeta semanas antes de fallecer

Guardar
Sala de quirófano (AdobeStock)
Sala de quirófano (AdobeStock)

Un hombre ha muerto de rabia tras recibir un trasplante de riñón en Michigan (Estados Unidos), pese a no haber estado en contacto con la enfermedad. Ante la singularidad del asunto, los Centros de Control de las Enfermedades y Prevención (CDC) iniciaron una investigación y descubrieron que el órgano trasplantado estaba infectado por el virus de la rabia. Es la cuarta vez que ocurre en Estados Unidos desde 1978.

En enero de 2025, cinco semanas después de la intervención, el paciente comenzó a mostrar síntomas propios de la rabia, hasta que falleció. La investigación de los CDC rastrearon al donante hasta dar con un hombre de Idaho que había sido encontrado inconsciente tras un presunto paro cardiaco. Este hombre era donante de órganos y se le extirpó el corazón, los pulmones, el riñón izquierdo y las córneas.

Las muestras de saliva, piel y otros fluidos fueron las que revelaron la presencia de ARN del virus de la rabia. Sin embargo, puesto que el receptor del órgano no tenía antecedentes de exposición a animales, la investigación volvió al donante. Se descubrió que, a finales de octubres, una mofeta le había arañado.

A pesar de que una muestra de suero dio negativo en la prueba de anticuerpos antirrábicos, una biopsia de su riñón dio positivo en la prueba del ARN del virus de la rabia. De esta manera, se confirmó que el origen de la infección se hallaba en el donante.

Tras una semana hospitalizado, el hombre de Michigan murió. Las córneas ya habían sido injertadas en otro paciente, por lo que el equipo médico las extrajo inmediatamente, además de prescribir al receptor un tratamiento altamente efectivo de profilaxis post exposición o PEP (anticuerpos humanos contra la rabia más una vacuna administrada antes de que aparezcan los síntomas). El corazón y los pulmones se reservaron para un centro de investigación de Maryland.

En total, las autoridades sanitarias estimaron que 357 personas habían estado en posible contacto tanto con el donante como con el receptor. Entre ellas, se recomendó a 46 que recibieran la PEP.

Los perros callejeros son los grandes transmisores de la rabia

La rabia se transmite por la mordedura, los arañazos o la saliva de cualquier animal infectado. Sin embargo, los perros son los responsables del 99 % de los casos de rabia en humanos. El 40 % de las muertes que provoca son en niños menores de 15 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No tiene cura y, si el virus llega al sistema nervioso, su desenlace es siempre mortal.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Este patógeno provoca síntomas que, en principio, pueden confundirse con los de una gripe. Estos incluyen fiebre, náuseas, vómitos, ansiedad, confusión, dificultad para tragar, salivación excesiva, insomnio, pérdida de la función muscular y alucinaciones, según recoge MedlinePlus.

Hasta la fecha se han documentado menos de 50 personas en todo el mundo que hayan sobrevivido a la infección de la rabia. Las medidas disponibles actualmente son ineficaces, puesto que los médicos rara vez consiguen mantener con vida a los pacientes.

La forma más eficaz de prevenir la rabia es mediante la vacunación de los animales, especialmente los perros, los gatos y los hurones. Mantener al día el calendario de vacunación de los animales domésticos reduce significativamente el riesgo de transmisión. El sacrificio de los perros vagabundos no es una forma eficaz de combatir la rabia.

Temas Relacionados

RabiaVirusDonación de órganosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Detenido un hombre de 46 años tras el asesinato de su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d’Esquadra lo investigan como un caso de violencia de género

Detenido un hombre de 46

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

Esta reforma convierte “una estación pública en un acceso preferente a un negocio privado”, según Más Madrid

La oposición denuncia los 82

Valentín Naranjo, experto en calidad del aire: “Cuando hay moho y poca ventilación, los niños roncan más, duermen peor y están más cansados”

Pequeñas acciones, como ventilar, revisar la humedad o detectar signos de condensación, pueden marcar una diferencia importante en el descanso y la salud de los más pequeños

Valentín Naranjo, experto en calidad

Bertín Osborne sale en defensa de Gabriela Guillén en medio de la polémica por la paternidad de su hijo en común: “Ni interesada ni pesetera”

El presentador de televisión ha desmentido las informaciones que se han difundido y que dejan en una mala posición a la madre de su octavo hijo

Bertín Osborne sale en defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”