Cómo funcionan las ‘Uvas Michelin’, la nueva distinción de la guía que quiere ayudarnos a escoger los mejores vinos

Esta nueva distinción comenzará a entregarse a partir de 2026, cuando la guía introducirá la Uva Michelin en dos regiones de alta relevancia: Burdeos y Borgoña

Icono de las Uvas Michelin, premios al sector vitivinícola (Michelin)

Desde Ribera del Duero al Priorat, pasando por las Rías Baixas, Rueda, Toro o Jerez. España cuenta con excelentes zonas vitivinícolas y, por consiguiente, con excelentes vinos de toda clase. Lo avalan los expertos en el mundo bodeguero, también las grandes guías dedicadas a este universo. Y, ahora, lo hará también la prestigiosa Guía Michelin.

Desde hace 125 años, la guía francesa reconoce los lugares y los talentos que encarnan la excelencia en gastronomía y hotelería, con las Estrellas Michelin creadas en 1926 y las Llaves lanzadas en 2024. A estas dos calificaciones se suma ahora una tercera, las Uvas Michelin, dedicadas a premiar a bodegas de diferentes regiones del mundo.

Michelin ya llevaba tiempo destacando las cartas de vinos de los mejores restaurantes del planeta, y también a los sumilleres, en particular a través del pictograma “vino” creado en 2004 para distinguir maridajes de alta calidad. En 2019 se incorporó el Premio Michelin de Sumillería para reconocer a los profesionales cuyo talento permite mejorar la experiencia de los comensales gracias a una selección del vino y un servicio ejemplares.

Sumiller en un restaurante de alta cocina (Adobe Stock)

Esta nueva distinción, destinada a reconocer la excelencia en el mundo del vino, comenzará a entregarse a partir de 2026, cuando la guía introducirá la Uva Michelin en dos regiones de alta relevancia: Burdeos y Borgoña. De este modo, ambos territorios franceses abrirán la nómina de bodegas reconocidas bajo este innovador sistema, una iniciativa que busca subrayar tanto la herencia histórica de Burdeos como el marcado carácter familiar y la tradición de Borgoña.

Cómo funcionan las Uvas Michelin

La propuesta de Michelin va más allá de premiar solo a los vinos, orientándose a distinguir a los profesionales y entidades responsables del desarrollo de las bodegas. Según asegura el director internacional de la Guía, Gwendal Poullennec, el objetivo es destacar a aquellos “que, en todo el mundo, dan forma con talento y exigencia a las bodegas de hoy y de mañana”.

Cada bodega podrá recibir una, dos o tres Uvas Michelin, en función de su desempeño frente a cinco criterios universales aplicados de manera homogénea y transparente. Más concretamente, la mayor distinción, las Tres Uvas, quedará reservada para aquellos productores cuyas elaboraciones sean consideradas excepcionales y fiables cada año sin importar la añada.

En cuanto a las Dos Uvas, distinguirán a bodegas sobresalientes dentro del contexto de su propia región, valorando tanto su calidad como su regularidad. Por su parte, las Una Uva identificarán vinos de gran calidad que reflejan carácter y estilo en las mejores cosechas, mientras que la mención de Productor Recomendado se otorgará a elaboradores constantes que garantizan la calidad en su catálogo.

La evaluación de las bodegas se fundamentará en cinco aspectos esenciales: la calidad de la agronomía (con especial atención al suelo y cuidado de las viñas), el dominio técnico en la vinificación, la expresión de la identidad y la cultura del vino, el equilibrio entre los componentes organolépticos y la constancia a lo largo de distintas añadas, incluso en años adversos.

Para garantizar independencia y rigor, las selecciones estarán a cargo de inspectores profesionales del propio grupo Michelin. Este equipo estará conformado por sumilleres, críticos y expertos en producción vitivinícola, todos con experiencia acreditada, quienes formularán sus recomendaciones de forma colegiada. La Guía precisa que los futuros inspectores serán escogidos tanto por sus cualificaciones técnicas, como por la capacidad de evaluar viñedos globales con objetividad.

