España

Una mujer y su hijo se quedan encerrados en una juguetería después del cierre: un cuarto de hora en el paraíso de un niño

El incidente ha sido accidental y se ha producido en el municipio catalán de Terrassa, a media tarde

Guardar
El cagatió es uno de
El cagatió es uno de los protagonistas del mercado de Navidad de Santa Lucía (Adobe/Carmen Romero)

No son pocas las historias de cine que comienzan con un encierro en un museo, unos grandes almacenes o una juguetería. Desde Noche en el museo (Shawn Levy, 2006) a Me enamoré de un maniquí (Michael Gottlieb, 1987), pasando por Destinos opuestos (Bryan Gordon, 1991), el cine crea situaciones anómalas e inimaginables en la realidad, pero que, en ocasiones, pueden cobrar vida. Este es el caso de una mujer y su hijo que se han quedado encerrados en una juguetería de Terrassa, en Catalunya.

Según ha relatado el Diari de Terrassa, la familia han quedado accidentalmente encerrados este viernes en una tienda de juguetes situada en la calle de la Font Vella. El incidente se ha producido cuando los empleados del establecimiento han bajado las persianas y apagado las luces sin percatarse de que todavía había clientes en el interior. La situación ha generado sorpresa entre los viandantes y ha requerido la intervención de los servicios de emergencia para sacar a la madre y a su hijo.

La madre, al darse cuenta de que no podía salir, ha contactado con el teléfono de emergencias 112 alrededor de las 14 horas. Poco después, a las 14.11 horas, los Bomberos de Terrassa han llegado al lugar y han encontrado a la familia en calma, aunque atrapada tras la persiana metálica, tal y como ha detallado el medio catalán. Antes de que los bomberos tuvieran que intervenir para forzar la entrada, uno de los trabajadores de la tienda ha sido localizado y se ha desplazado hasta el comercio. Hacia las 14.20 horas, el empleado ha reabierto el establecimiento y ha liberado a la madre y al niño, que han salido ilesos y sin que se haya producido ningún incidente, según ha recogido el Diari de Terrassa.

La industria del juguete se renueva

La industria juguetera española atraviesa una etapa compleja, según recogió este mismo diario el año pasado por las mismas fechas, marcada por el cierre de cadenas emblemáticas como Imaginarium y Poly Juguetes y un descenso en la facturación durante 2023. Entre las principales dificultades se encuentran la baja natalidad, el auge de los juegos online y la fuerte competencia de grandes almacenes asiáticos. A pesar de estos desafíos, el sector apuesta por la reinvención, centrándose en nuevos nichos como el de los “kidults”, adultos aficionados a los juguetes, que ya representan una cuarta parte del negocio.

La estacionalidad de las ventas y el cambio en los hábitos de consumo infantil agravan la situación. Más del 60% de las ventas se concentran en la Navidad y Reyes, mientras disminuyen los nacimientos y los niños abandonan los juguetes antes debido al acceso temprano a dispositivos electrónicos. El sector se enfrenta además a la dificultad de cambiar la percepción del juguete como un bien solo lúdico, destacando su valor educativo para fomentar compras durante todo el año.

Otro de los retos principales es la entrada de falsificaciones, especialmente a través de plataformas digitales asiáticas. Estas copias, muchas veces inseguras, afectan la facturación legal hasta un 14% y suponen riesgos para la seguridad infantil. Frente a estas amenazas, la industria apuesta por la innovación en juegos tradicionales y en productos tecnológicos, manteniendo la confianza de que el sector tiene futuro pese al entorno adverso.

Temas Relacionados

JuguetesSucesosCataluñaRescatesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El Hormiguero’ cierra noviembre arrasando: datos, hitos y las estrellas que llegan esta semana

El programa presentado por Pablo Motos estrena semana con una gran novedad: la llegada de una nueva comentarista a su mesa de tertulia

Infobae

Avance del capítulo 3 de ‘Ena’: la reina descubre que Alfonso XIII tiene una hija con su amante y le pide que no apoye la dictadura

Con el estallido del desastre de Annual, Primo de Rivera tendrá el camino libre para instaurar su régimen en el episodio que La 1 emitirá el próximo lunes 8 de diciembre

Avance del capítulo 3 de

La Aemet prevé un tiempo “sin frío intenso” y con lluvias “fuertes y persistentes” por la llegada de frentes al oeste de España

La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte de España, aunque habrá un cambio de tiempo a mitad de semana

La Aemet prevé un tiempo

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 diciembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la

La hija de un difunto va a los tribunales para que le permitan recurrir la desheredación de su padre y logra que la justicia reabra el juicio contra su tío

La Audiencia Provincial de Barcelona anula un auto que cerraba el proceso por “acciones personalísimas”

La hija de un difunto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el intento

La Justicia frena el intento de una mujer de desheredar a sus padres: alegó maltrato y abandono, pero no es una de las excepciones previstas en la ley

Uno de cada cuatro jóvenes de hasta 24 años votaría a Vox

El Gobierno está más unido por lo que tiene enfrente que por lo que tiene en común: Marruecos, vivienda y Junts no bastan para una crisis

Los 63 Ayuntamientos que quieren dinero por tener presos: “Es un agravio comparativo que un vecino pague su IBI y una prisión esté exenta”

¿Los cuerpos de seguridad deben informar sobre la nacionalidad de los detenidos? El debate entre alimentar prejuicios o ayudar a las estadísticas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 diciembre

La hija de un difunto va a los tribunales para que le permitan recurrir la desheredación de su padre y logra que la justicia reabra el juicio contra su tío

Precio del oro en España hoy lunes 8 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El precio de la gasolina este 8 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Cabo Verde, el rival de

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo