Una mujer y su hijo se quedan encerrados en una juguetería después del cierre: un cuarto de hora en el paraíso de un niño

No son pocas las historias de cine que comienzan con un encierro en un museo, unos grandes almacenes o una juguetería. Desde Noche en el museo (Shawn Levy, 2006) a Me enamoré de un maniquí (Michael Gottlieb, 1987), pasando por Destinos opuestos (Bryan Gordon, 1991), el cine crea situaciones anómalas e inimaginables en la realidad, pero que, en ocasiones, pueden cobrar vida. Este es el caso de una mujer y su hijo que se han quedado encerrados en una juguetería de Terrassa, en Catalunya.

Según ha relatado el Diari de Terrassa, la familia han quedado accidentalmente encerrados este viernes en una tienda de juguetes situada en la calle de la Font Vella. El incidente se ha producido cuando los empleados del establecimiento han bajado las persianas y apagado las luces sin percatarse de que todavía había clientes en el interior. La situación ha generado sorpresa entre los viandantes y ha requerido la intervención de los servicios de emergencia para sacar a la madre y a su hijo.

La madre, al darse cuenta de que no podía salir, ha contactado con el teléfono de emergencias 112 alrededor de las 14 horas. Poco después, a las 14.11 horas, los Bomberos de Terrassa han llegado al lugar y han encontrado a la familia en calma, aunque atrapada tras la persiana metálica, tal y como ha detallado el medio catalán. Antes de que los bomberos tuvieran que intervenir para forzar la entrada, uno de los trabajadores de la tienda ha sido localizado y se ha desplazado hasta el comercio. Hacia las 14.20 horas, el empleado ha reabierto el establecimiento y ha liberado a la madre y al niño, que han salido ilesos y sin que se haya producido ningún incidente, según ha recogido el Diari de Terrassa.

La industria del juguete se renueva

La industria juguetera española atraviesa una etapa compleja, según recogió este mismo diario el año pasado por las mismas fechas, marcada por el cierre de cadenas emblemáticas como Imaginarium y Poly Juguetes y un descenso en la facturación durante 2023. Entre las principales dificultades se encuentran la baja natalidad, el auge de los juegos online y la fuerte competencia de grandes almacenes asiáticos. A pesar de estos desafíos, el sector apuesta por la reinvención, centrándose en nuevos nichos como el de los “kidults”, adultos aficionados a los juguetes, que ya representan una cuarta parte del negocio.

La estacionalidad de las ventas y el cambio en los hábitos de consumo infantil agravan la situación. Más del 60% de las ventas se concentran en la Navidad y Reyes, mientras disminuyen los nacimientos y los niños abandonan los juguetes antes debido al acceso temprano a dispositivos electrónicos. El sector se enfrenta además a la dificultad de cambiar la percepción del juguete como un bien solo lúdico, destacando su valor educativo para fomentar compras durante todo el año.

Otro de los retos principales es la entrada de falsificaciones, especialmente a través de plataformas digitales asiáticas. Estas copias, muchas veces inseguras, afectan la facturación legal hasta un 14% y suponen riesgos para la seguridad infantil. Frente a estas amenazas, la industria apuesta por la innovación en juegos tradicionales y en productos tecnológicos, manteniendo la confianza de que el sector tiene futuro pese al entorno adverso.