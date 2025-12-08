España

Un terremoto de magnitud 4 sacude la provincia vasca de Álava sin heridos

El seísmo ha tenido lugar en Iruña Oka y ha afectado a otras localidades, aunque solo se reportan daños materiales en el municipio de Euskadi

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Un sismógrafo
FOTO DE ARCHIVO. Un sismógrafo en funcionamiento durante una exhibición, en Santa Ana, California, Estados Unidos. 18 de octubre de 2018. REUTERS/Mike Blake

Un terremoto de magnitud 4 ha sacudido en la madrugada de este lunes la localidad de Iruña Oka, en Álava (Euskadi), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo, que se ha producido a las 00:10 horas, ha tenido su epicentro al noroeste del municipio y se ha registrado a una profundidad de 0 kilómetros, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el IGN a la Agencia EFE. El temblor también se ha sentido con claridad en la capital alavesa, Vitoria, situada a 21 kilómetros del epicentro.

El Instituto Geográfico Nacional ha precisado que, además de en Vitoria, el terremoto se ha percibido en otros puntos de la provincia, aunque con menor intensidad. No obstante, El Correo añade una decena de localidades del territorio en los que se ha sentido el seísmo, además de en Burgos y La Rioja. Mientras que en Iruña Oka, epicentro del temblor, ha sido especialmente notable y se ha producido una réplica posterior, lo que ha incrementado la inquietud entre la población. Sin embargo, el Gobierno vasco señala, según recoge el diario de Euskadi, que “no se esperan más réplicas”, además de confirmar que no hay heridos.

El medio digital Noticias de Álava matiza que las localidades afectadas de la provincia vasca son Amurrio, Legutio, Labastida, Junguitu, Elburgo, Apodaka, Murgia, Gopegi, Dulantzi, Zambrana, Lopidana, Bernedo, Trebiño u Oion. Este mismo diario afirma que, con menor intensidad, el terremoto se ha sentido en localidades como Miranda de Ebro, Haro, Logroño, Pancorbo, Nájera, Arnedo o Santo Domingo de la Calzada.

Mapa que localiza el epicentro
Mapa que localiza el epicentro del terremoto en Álava y señala algunos de los puntos donde ha podido sentirse el seísmo. / Elaboración propia

El alcalde del municipio de Iruña Oka, Miguel Ángel Montes, ha recorrido personalmente los cinco pueblos o concejos que integran la localidad, con el fin de comprobar que no se han producido daños materiales ni personales. El primer edil ha subrayado que es la primera vez que se produce un fenómeno de estas características en la localidad.

Reacciones y testimonios tras el seísmo: 174 llamadas a Emergencias

El propio regidor de Iruña Oka ha descrito la experiencia como un “susto muy, muy grande”, y ha detallado que se han sentido “dos golpes muy fuertes, como dos explosiones”, hasta el punto de que “la mesa en la que estaba trabajando se ha movido entera”, según ha explicado en declaraciones a la Agencia EFE. Montes ha añadido que “lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas”, y que muchos vecinos, tras despertarse por el temblor, se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para informarse sobre lo ocurrido.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este jueves 27 de febrero un terremoto de magnitud 4,1 con epicentro en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y que ha sido sentido en cerca de 200 de municipios de cuatro provincias, Sevilla, Huelva, Córdoba y Badajoz sin que haya constancia de daños.

En la red social X, antigua Twitter, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha señalado que sobre las dos de la madrugada, se habían recibido 174 llamadas de Emergencia solicitando información, aunque no se han reportado daños materiales ni personales. El servicio de Emergencia de Euskadi, el 112, ha informado a través de la misma red social que en la comunidad autónoma tampoco se han producido daños a personas o viviendas. Por ello, solicitan a la ciudadanía que mantenga la calma y que siga la información a través de canales oficiales.

Temas Relacionados

TerremotoPaís VascoSismoTerremotosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix España

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Top de películas imprescindibles para

K-pop en iTunes: las 10 canciones más adictivas en España

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

K-pop en iTunes: las 10

Comprueba los resultados ganadores del Quíntuple Plus del 7 de diciembre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Comprueba los resultados ganadores del

Comprobar Quinigol: resultados del 7 de diciembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Comprobar Quinigol: resultados del 7

Sánchez destituye a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa

El presidente del Gobierno ha cesado este sábado al que fue número dos de Paco Salazar, acusado de acoso sexual, y el Consejo de Ministros lo ratificará el próximo martes

Sánchez destituye a Antonio Hernández,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma para el

La nueva norma para el carnet de conducir que será obligatoria dentro de 4 años: estas son las principales novedades que afectarán a los conductores

Un mecánico opina sobre comprar coches eléctricos: “Te recomiendo pensártelo dos veces”

Un hombre apuñala al integrante de una orquesta y se atrinchera en su casa durante más de veinte horas: la Guardia Civil lo halla muerto en el interior

La jueza decreta prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

Un hombre consigue una indemnización de 40.158 euros tras haber perdido el testículo derecho por un diagnóstico erróneo

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 7 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juanma Lorente, abogado: “Te pueden despedir por ir demasiado al baño durante tu jornada laboral”

El 80% del crecimiento económico registrado en España entre 2019 y 2025 se debe a la población extranjera, según el Banco Central Europeo

Madrid renueva las tarifas de taxi en 2026: aumento del 2,4% y ajustes según destino y horario

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Lando Norris se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

El mentor de las hermanas Williams se rinde ante Carlos Alcaraz: “Es el mejor jugador que a su edad haya jugado al tenis”

Juan Roig promete un millón de euros a quien bata el récord en la Maratón de Valencia: ni Korir ni Jepkosgei (ganadores de la carrera) han podido hacerlo

Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”