Un terremoto de magnitud 4 sacude la provincia vasca de Álava sin heridos

Un terremoto de magnitud 4 ha sacudido en la madrugada de este lunes la localidad de Iruña Oka, en Álava (Euskadi), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo, que se ha producido a las 00:10 horas, ha tenido su epicentro al noroeste del municipio y se ha registrado a una profundidad de 0 kilómetros, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el IGN a la Agencia EFE. El temblor también se ha sentido con claridad en la capital alavesa, Vitoria, situada a 21 kilómetros del epicentro.

El Instituto Geográfico Nacional ha precisado que, además de en Vitoria, el terremoto se ha percibido en otros puntos de la provincia, aunque con menor intensidad. No obstante, El Correo añade una decena de localidades del territorio en los que se ha sentido el seísmo, además de en Burgos y La Rioja. Mientras que en Iruña Oka, epicentro del temblor, ha sido especialmente notable y se ha producido una réplica posterior, lo que ha incrementado la inquietud entre la población. Sin embargo, el Gobierno vasco señala, según recoge el diario de Euskadi, que “no se esperan más réplicas”, además de confirmar que no hay heridos.

El medio digital Noticias de Álava matiza que las localidades afectadas de la provincia vasca son Amurrio, Legutio, Labastida, Junguitu, Elburgo, Apodaka, Murgia, Gopegi, Dulantzi, Zambrana, Lopidana, Bernedo, Trebiño u Oion. Este mismo diario afirma que, con menor intensidad, el terremoto se ha sentido en localidades como Miranda de Ebro, Haro, Logroño, Pancorbo, Nájera, Arnedo o Santo Domingo de la Calzada.

Mapa que localiza el epicentro del terremoto en Álava y señala algunos de los puntos donde ha podido sentirse el seísmo. / Elaboración propia

El alcalde del municipio de Iruña Oka, Miguel Ángel Montes, ha recorrido personalmente los cinco pueblos o concejos que integran la localidad, con el fin de comprobar que no se han producido daños materiales ni personales. El primer edil ha subrayado que es la primera vez que se produce un fenómeno de estas características en la localidad.

Reacciones y testimonios tras el seísmo: 174 llamadas a Emergencias

El propio regidor de Iruña Oka ha descrito la experiencia como un “susto muy, muy grande”, y ha detallado que se han sentido “dos golpes muy fuertes, como dos explosiones”, hasta el punto de que “la mesa en la que estaba trabajando se ha movido entera”, según ha explicado en declaraciones a la Agencia EFE. Montes ha añadido que “lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas”, y que muchos vecinos, tras despertarse por el temblor, se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para informarse sobre lo ocurrido.

En la red social X, antigua Twitter, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha señalado que sobre las dos de la madrugada, se habían recibido 174 llamadas de Emergencia solicitando información, aunque no se han reportado daños materiales ni personales. El servicio de Emergencia de Euskadi, el 112, ha informado a través de la misma red social que en la comunidad autónoma tampoco se han producido daños a personas o viviendas. Por ello, solicitan a la ciudadanía que mantenga la calma y que siga la información a través de canales oficiales.