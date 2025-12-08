España

Tarifa de la luz en España este martes

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz
Este es el precio de la energía eléctrica en España para este martes 9 de diciembre, así como las tarifas más altas y más bajas del día, de acuerdo con los datos actualizados del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 9 de diciembre

Precio medio: 63.6 euros por megavatio hora

Precio más alto: 131.65 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 10.21 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
A lo largo de este martes 9 de diciembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 55.68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 47.17 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 43.71 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.98 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 36.61 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 42.12 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 61.85 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 84.42 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.48 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.7 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 10.21 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 11.25 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 11.45 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 20.32 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.95 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 77.21 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 97.71 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.32 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 121.66 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 131.65 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 120.66 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 103.34 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.73 euros por megavatio hora.

