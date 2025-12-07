Cómo funciona el sistema electoral de Extremadura y por qué será clave en los comicios del 21 de diciembre

Elecciones Extremadura 2025: Irene de Miguel (Podemos), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP), Óscar Fernández (Vox) (Montaje Infobae)

Las elecciones autonómicas que se celebrarán en Extremadura el próximo 21 de diciembre estarán determinadas, como en cada convocatoria, por un sistema electoral que convierte cada voto en una pieza decisiva del reparto final de los 65 escaños de la Asamblea de Extremadura. Lejos de ser un simple recuento aritmético, la combinación de la barrera mínima del 5%, la división en circunscripciones provinciales y la aplicación del método D’Hondt configura un modelo que penaliza la fragmentación extrema y amplifica las diferencias entre partidos.

Los extremeños elegirán a sus representantes a través de listas cerradas y bloqueadas en dos circunscripciones: Badajoz y Cáceres. En función de su población, a la primera le corresponden 36 diputados, mientras que la segunda elige 29, hasta completar los 65 asientos del Parlamento autonómico. La mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños, un umbral que condiciona de manera directa la estabilidad del futuro Gobierno regional.

La primera criba: el 5% de los votos válidos

Antes incluso de que entren en juego los cálculos del reparto, los partidos deben superar un requisito esencial: alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos, en los que se incluyen también los votos en blanco. Esta barrera es uno de los elementos más decisivos del sistema, ya que deja fuera del reparto a todas aquellas candidaturas que no logran ese mínimo, aunque hayan conseguido miles de apoyos.

Este umbral actúa como un primer filtro que limita el acceso a la representación parlamentaria, especialmente para las formaciones pequeñas o de implantación irregular entre provincias. En la práctica, significa que no basta con sumar votos: es imprescindible concentrarlos de forma suficiente como para no quedar excluido del tablero político desde el primer momento del escrutinio.

Una vez superado ese listón, comienza el reparto real de los escaños mediante el método D’Hondt, una fórmula de división sucesiva que transforma los votos en diputados. El procedimiento consiste en dividir el número de votos obtenidos por cada partido entre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, construyendo una tabla de cocientes. Los escaños se asignan a los valores más altos hasta completar el número de diputados que corresponden a cada provincia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (Europa Press)

Este sistema no garantiza una proporcionalidad exacta entre votos y representación, sino que beneficia ligeramente a las candidaturas más votadas, especialmente en circunscripciones con menor número de escaños, como ocurre en Cáceres. De ahí que diferencias relativamente pequeñas en el apoyo electoral puedan traducirse en ventajas parlamentarias relevantes.

Dos provincias, dos repartos independientes

Aunque el resultado final se mide en clave autonómica, la realidad es que los escaños se reparten por separado en cada provincia, lo que convierte las elecciones extremeñas en dos contiendas simultáneas. En Badajoz, al haber 36 diputados en juego, la proporcionalidad es algo mayor y el acceso de partidos medianos resulta más viable. En Cáceres, con 29 escaños, el reparto es más exigente y los efectos correctores del método D’Hondt se acentúan.

Esto implica que una misma candidatura puede lograr representación en una provincia y quedarse fuera en la otra, aun con porcentajes similares de voto. También explica por qué el último escaño de cada circunscripción suele decidirse por márgenes muy estrechos, de apenas unos cientos de papeletas, lo que prolonga la tensión hasta el cierre definitivo del escrutinio.

El número exacto de votos necesario para obtener el primer diputado, o para conseguir uno más, no se puede anticipar con precisión, ya que depende de factores como la participación, el volumen de voto en blanco y la distribución del apoyo entre los diferentes partidos. Cada proceso electoral redibuja esos umbrales efectivos.

Censo, participación y voto joven

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el censo electoral de Extremadura supera los 890.000 electores, incluyendo a los residentes en España y a los extremeños inscritos en el extranjero. En ese total se integran también decenas de miles de votantes que acudirán por primera vez a las urnas tras haber alcanzado la mayoría de edad desde la última convocatoria.

La participación volverá a ser una de las variables determinantes del resultado. Un incremento de la afluencia a las urnas eleva el número absoluto de votos necesario para superar el 5% y altera también los cocientes que se utilizan en el reparto de escaños. Del mismo modo, un volumen alto de voto en blanco endurece, de facto, las condiciones de acceso para las formaciones más pequeñas.

Un sistema que condiciona la gobernabilidad

El sistema electoral extremeño no solo define cuántos diputados obtiene cada partido, sino que incide directamente en la gobernabilidad de la comunidad. La necesidad de alcanzar los 33 escaños para gobernar en solitario convierte cada asiento en una pieza clave, especialmente en contextos de fragmentación del voto.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

La entrada o salida de un solo diputado puede decidir si un partido gobierna en solitario o necesita alianzas, si un bloque ideológico suma mayoría o si se impone la vía de los pactos. Por eso, el umbral del 5% y el método D’Hondt tienen un efecto político que va mucho más allá del reparto matemático de los escaños.

El próximo 21 de diciembre, cuando se abran las urnas en toda la región, ese mecanismo volverá a activarse, papeleta a papeleta, para decidir la composición de la Asamblea, el equilibrio de fuerzas entre los partidos y la aritmética parlamentaria de la próxima legislatura en Extremadura.