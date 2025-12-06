Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

El NRG Stadium, en Houston, una de las sedes de Estados Unidos donde se disputará el Mundial 2026. / Copa del Mundo

La afición de La Roja empieza la cuenta atrás para el Mundial 2026. En poco más de seis meses, el 11 de junio del próximo verano, dará comienzo la competición de fútbol masculino. Por primera vez, las sedes estarán repartidas entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. A raíz del sorteo de este viernes 5 de diciembre, se han conocido los grupos en los que se dividirán las selecciones de fútbol. En el caso español, los rivales en la fase de grupos serán Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. No obstante, hasta la tarde del sábado 6 de diciembre, la FIFA no confirmará el cronograma definitivo con las ubicaciones exactas para cada selección.

Los jugadores de Luis de la Fuente deberán disputar el inicio de su carrera en la competición futbolera en Estados Unidos. En este caso, visitarán el Hard Rock Stadium, bautizado como The Miami Stadium para el Mundial 2026; el NRG Stadium en Houston y el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Pese a que se conocen las fechas en las que jugarán contra sus contrincantes del grupo H, la selección española desconoce, por ahora, en qué localizaciones se jugará cada partido.

Cómo llegar a Miami: 900 euros de vuelo y 280 por habitación y noche

Una de las posibles localizaciones en las que los aficionados de La Roja podrán ver a sus jugadores es Miami. El estadio, The Miami Stadium, ha sido bautizado así para el Mundial 2026, aunque su nombre original es Hard Rock Stadium. Tiene un aforo para 65.000 personas y el espacio fue inaugurado en 1987. Las dos únicas ciudades españolas que cuentan con vuelos directos a la ciudad de Florida son Madrid y Barcelona, pese a que también cuentan con vuelos más económicos con escalas.

FILE PHOTO: General view of the 12 stadiums set to host the 2025 Club World Cup Aug 9, 2024; Miami Gardens, Florida, USA; a general view of the stadium before a preseason game between the Atlanta Falcons and Miami Dolphins at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/File Photo

No obstante, el coste de los vuelos de ida y vuelta entre Miami y Madrid es de cerca de 900 euros si es directo, lo que implica unas 9 horas de viaje; y cerca de 800 euros si se decide volar con escalas, aunque la duración asciende a 12 horas, aproximadamente. El aeropuerto de destino recomendado es el International Airport, a unos 27 kilómetros del estadio donde se disputarán los partidos. Al coste del vuelo, cabe añadirle el precio de desplazarse dentro de la ciudad, ya sea en transporte público o privado.

Si se decide viajar desde otras partes de España, como puede ser Barcelona, los precios de los vuelos directos superan los 1.000 euros, aunque los que cuentan con escala salen más económicos. Es decir, se encuentran entre los 600 y 700 euros ida y vuelta. Eso sí, con 12 horas de viaje. Sin embargo, dependerá también del día en que se vuele, ya que viajar un sábado 13 de junio sale por poco más de 200 euros, mientras que la vuelta un martes 23 sale por 700 euros, aproximadamente.

En lo que se refiere a una noche de hotel en la ciudad del estado de Florida, los precios oscilan entre los 280 y los 480 euros por noche e individuo en función de las reseñas. No obstante, pueden encontrarse hospedajes por encima de las 3,7 estrellas por 280 euros.

Cómo llegar a Houston: Madrid como única salida

La ciudad texana de Houston es otra de las sedes estadounidenses en las que se jugará el Mundial 2026. El NRG Stadium tiene una capacidad para abarcar a 72.000 personas y fue construido al inicio de los 2000. No obstante, a diferente de Miami, desde España solo se puede volar a Houston desde Madrid. Esta es la única manera de acceder de forma directa y a través del Aeropuerto Intercontinental George Bush. Hay distintas compañías que ofrecen vuelos entre ambas ciudades, aunque todas entre los 600 y 700 euros. En el caso de Lufthansa, no superan los 700 euros, como sí ocurre con Air France o United Airlines. Cabe recordar que dependerá de los días de la semana y la antelación de los billetes comprados.

En lo que se refiere a los hoteles, Houston es la ciudad de las tres cuyos hospedajes son más económicos. En el caso de buscar algún alojamiento con 2 estrellas y a unos 2 kilómetros del estado, las habitaciones rondan los 50 euros por noche y huésped. Mientras que si las opciones buscadas son de tres estrellas, el precio asciende hasta los 90 euros.

Atlanta, no tan cara como Miami, pero más que Houston

Por su parte, el estadio de Atlanta que acogerá a jugadores de todo el globo es el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 75.000 personas e inaugurado en 2017. La capital y ciudad más poblada del estado de Georgia también le ocurre como a Houston, que solo fleta aviones desde España si es desde el Aeropuerto Madrid-Barajas. El destino es, inevitablemente, el Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson, ATL.

En el caso de Atlanta, de igual manera que Houston, los vuelos entre Madrid y la estadounidense ronda entre 600 y 700 euros, aproximadamente. Sin embargo, los precios se habrían incrementado notablemente a lo largo de este 2025, tal y como se comprueba en los portales de compra de billetes. En lo que se refiere al hospedaje, los hoteles consultados superan los 190 euros en todos los casos. Sobre todo, aquellos que se encuentran cerca del estadio donde se disputarán los partidos. El más caro encontrado es el Signia by Hilton, muy próximo al estadio, cuyas habitaciones superan los 300 euros.