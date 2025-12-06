España

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

La Roja se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay los días 14, 21 y 26 de junio con motivo de la Copa del Mundo en Estados Unidos

Guardar
El NRG Stadium, en Houston,
El NRG Stadium, en Houston, una de las sedes de Estados Unidos donde se disputará el Mundial 2026. / Copa del Mundo

La afición de La Roja empieza la cuenta atrás para el Mundial 2026. En poco más de seis meses, el 11 de junio del próximo verano, dará comienzo la competición de fútbol masculino. Por primera vez, las sedes estarán repartidas entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. A raíz del sorteo de este viernes 5 de diciembre, se han conocido los grupos en los que se dividirán las selecciones de fútbol. En el caso español, los rivales en la fase de grupos serán Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. No obstante, hasta la tarde del sábado 6 de diciembre, la FIFA no confirmará el cronograma definitivo con las ubicaciones exactas para cada selección.

Los jugadores de Luis de la Fuente deberán disputar el inicio de su carrera en la competición futbolera en Estados Unidos. En este caso, visitarán el Hard Rock Stadium, bautizado como The Miami Stadium para el Mundial 2026; el NRG Stadium en Houston y el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Pese a que se conocen las fechas en las que jugarán contra sus contrincantes del grupo H, la selección española desconoce, por ahora, en qué localizaciones se jugará cada partido.

Cómo llegar a Miami: 900 euros de vuelo y 280 por habitación y noche

Una de las posibles localizaciones en las que los aficionados de La Roja podrán ver a sus jugadores es Miami. El estadio, The Miami Stadium, ha sido bautizado así para el Mundial 2026, aunque su nombre original es Hard Rock Stadium. Tiene un aforo para 65.000 personas y el espacio fue inaugurado en 1987. Las dos únicas ciudades españolas que cuentan con vuelos directos a la ciudad de Florida son Madrid y Barcelona, pese a que también cuentan con vuelos más económicos con escalas.

FILE PHOTO: General view of
FILE PHOTO: General view of the 12 stadiums set to host the 2025 Club World Cup Aug 9, 2024; Miami Gardens, Florida, USA; a general view of the stadium before a preseason game between the Atlanta Falcons and Miami Dolphins at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/File Photo

No obstante, el coste de los vuelos de ida y vuelta entre Miami y Madrid es de cerca de 900 euros si es directo, lo que implica unas 9 horas de viaje; y cerca de 800 euros si se decide volar con escalas, aunque la duración asciende a 12 horas, aproximadamente. El aeropuerto de destino recomendado es el International Airport, a unos 27 kilómetros del estadio donde se disputarán los partidos. Al coste del vuelo, cabe añadirle el precio de desplazarse dentro de la ciudad, ya sea en transporte público o privado.

Si se decide viajar desde otras partes de España, como puede ser Barcelona, los precios de los vuelos directos superan los 1.000 euros, aunque los que cuentan con escala salen más económicos. Es decir, se encuentran entre los 600 y 700 euros ida y vuelta. Eso sí, con 12 horas de viaje. Sin embargo, dependerá también del día en que se vuele, ya que viajar un sábado 13 de junio sale por poco más de 200 euros, mientras que la vuelta un martes 23 sale por 700 euros, aproximadamente.

En lo que se refiere a una noche de hotel en la ciudad del estado de Florida, los precios oscilan entre los 280 y los 480 euros por noche e individuo en función de las reseñas. No obstante, pueden encontrarse hospedajes por encima de las 3,7 estrellas por 280 euros.

Cómo llegar a Houston: Madrid como única salida

La ciudad texana de Houston es otra de las sedes estadounidenses en las que se jugará el Mundial 2026. El NRG Stadium tiene una capacidad para abarcar a 72.000 personas y fue construido al inicio de los 2000. No obstante, a diferente de Miami, desde España solo se puede volar a Houston desde Madrid. Esta es la única manera de acceder de forma directa y a través del Aeropuerto Intercontinental George Bush. Hay distintas compañías que ofrecen vuelos entre ambas ciudades, aunque todas entre los 600 y 700 euros. En el caso de Lufthansa, no superan los 700 euros, como sí ocurre con Air France o United Airlines. Cabe recordar que dependerá de los días de la semana y la antelación de los billetes comprados.

En lo que se refiere a los hoteles, Houston es la ciudad de las tres cuyos hospedajes son más económicos. En el caso de buscar algún alojamiento con 2 estrellas y a unos 2 kilómetros del estado, las habitaciones rondan los 50 euros por noche y huésped. Mientras que si las opciones buscadas son de tres estrellas, el precio asciende hasta los 90 euros.

Atlanta, no tan cara como Miami, pero más que Houston

Por su parte, el estadio de Atlanta que acogerá a jugadores de todo el globo es el Mercedes-Benz Stadium, con capacidad para 75.000 personas e inaugurado en 2017. La capital y ciudad más poblada del estado de Georgia también le ocurre como a Houston, que solo fleta aviones desde España si es desde el Aeropuerto Madrid-Barajas. El destino es, inevitablemente, el Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson, ATL.

Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, aboga por el Bernabéu para final del Mundial 2030, con Valencia y Vigo como sedes.

En el caso de Atlanta, de igual manera que Houston, los vuelos entre Madrid y la estadounidense ronda entre 600 y 700 euros, aproximadamente. Sin embargo, los precios se habrían incrementado notablemente a lo largo de este 2025, tal y como se comprueba en los portales de compra de billetes. En lo que se refiere al hospedaje, los hoteles consultados superan los 190 euros en todos los casos. Sobre todo, aquellos que se encuentran cerca del estadio donde se disputarán los partidos. El más caro encontrado es el Signia by Hilton, muy próximo al estadio, cuyas habitaciones superan los 300 euros.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección EspañolaSelección española Mundial 2026Donald TrumpMiamiHoustonEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Abrió como un bar de bocadillos y ahora recibe una estrella Michelin: así es el restaurante del chef Rubén Coronas en una aldea del Pirineo

Rubén Coronas y Cristina Romero, él tras los fogones y ella al frente de la sala, dan vida a este restaurante familiar que se esconde bajo una preciosa bóveda de piedra de 1593

Abrió como un bar de

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

Ángel Alonso Bernal ha saltado al foco mediático tras sus desafortunadas palabras contra las diputadas de Más Madrid. A sus 51 años lleva trabajando para el PP o para Administraciones populares desde 2000

El diputado de Ayuso al

Juan Carlos I confiesa en sus memorias que no le gusta que le digan ‘emérito’: “Conservo de por vida el título honorífico de Rey”

El padre de Felipe VI ha mostrado su lado más personal en su libro ‘Reconciliación’, publicado en España el pasado 3 de diciembre

Juan Carlos I confiesa en

Carne de pato para los faraones, lechugas para los campesinos: así era la dieta en el Antiguo Egipto

La alimentación de los egipcios era muy variada, especialmente para la élite que tenía acceso a todo tipo de productos

Carne de pato para los

Europa se blinda contra la ‘flota fantasma’ de Rusia: Reino Unido y Noruega desplegarán buques de guerra contra los submarinos del Kremlin

13 barcos patrullarán zonas sensibles como las instalaciones de gas y energía o los cables y tuberías submarinas

Europa se blinda contra la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El diputado de Ayuso al

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

De mayorías absolutas a pactos rotos: cuatro décadas de gobiernos autonómicos que explican unas elecciones decisivas en Extremadura

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

Los cruces del Mundial 2026:

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022