España

Italia presenta su nuevo programa de las Fuerzas Armadas: una inversión de 12.000 millones de euros para tanques, cazas o un portaviones

El Gobierno de Meloni busca fomentar también el desarrollo de su industria

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Meloni en el aniversario de
Meloni en el aniversario de las Fuerzas Armadas de Italia en 2024 (Ministero della Difesa)

Italia ha dado a conocer sus planes de defensa de los próximos dos años. El gobierno de Meloni ha presentado el Documento Programático Plurianual para la Defensa 2025-2027, que recoge un aumento de la inversión y la modernización de sus Fuerzas Armadas. Responde al acuerdo de la OTAN de subir el porcentaje del PIB dedicado a la defensa.

Según el documento, la nueva estrategia prevé reforzar áreas clave como el desarrollo de tanques, aviones de combate y un nuevo portaviones, con el objetivo de adaptar los recursos militares a los desafíos de seguridad europeos y globales. El desembolso público en defensa va a beneficiarse de un gran crecimiento, con una inyección de más de 12.000 millones de euros.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Cazas, carros de combate o el portaviones

Dentro de la inversión que llevará a cabo Italia, existen proyectos de renovación o modernización y planes de compra o producción de nuevos recursos. Además, se dividen en los distintos ejércitos, buscando mejorar por tierra, mar y aire. Dentro de estos proyectos, destaca la apuesta por distintas colaboraciones internacionales.

Uno de los puntos destacados es la recuperación y actualización de los proyectos de carros de combate, destacando la evolución y el sostenimiento del blindado “Centauro II”, el compromiso con el futuro carro europeo MGCS y el crecimiento de los tanques Ariete modernizados a la nueva versión “C2”.

El Programa de Apoyo al Desarrollo para la Aviación financia helicópteros NH-90, CH-47, AH-129 y el nuevo AH-249A, que suma 1.350 millones de euros. Además, la Fuerza Aérea incorporará 24 cazas Eurofigther Typhoon, lo que supone un gran crecimiento en la capacidad aérea militar. También realizarán una nueva compra de F-35, manteniendo su apuesta por este avión de combate que, de momento, España descarta.

La Marina incorpora seis aviones M3A, dos fragatas FREMM EVO y cinco F-35B adicionales. No obstante, su proyecto más destacado es el portaviones. “La adquisición y gradual integración en la Armada del nuevo portaviones multifunción representa una prioridad para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades de proyección”, asegura el documento. Este buque permitirá el uso y despliegue de los F-35.

La primera Ministra italiana, Meloni,
La primera Ministra italiana, Meloni, con el ministro de Defensa y cargos militares (Ministero della Difesa)

Inversión en defensa e impulso a la industria

Este documento presentado por Italia busca alinearse con las prioridades de la OTAN y la Unión Europea (UE), marcando como objetivo fortalecer la integración con otros países aliados. El texto expone que, además de modernizar el armamento nacional, también se busca mejorar la posición italiana de cara a intervenciones más allá de sus fronteras en la defensa de Europa.

La hoja de ruta detalla que la industria italiana de defensa recibirá incentivos para impulsar la innovación, incluido el desarrollo de tecnologías emergentes como inteligencia artificial aplicadas al entorno militar. El apoyo institucional abarca programas de formación avanzada y cooperación en tareas de rescate y ciberdefensa.

El Gobierno define en el documento que “la evolución tecnológica es indispensable para mantener la competitividad internacional y la autonomía estratégica”. De esta forma, junto a la inversión en sus Fuerzas Armadas, Italia busca desarrollar sus empresas y las ideas comerciales junto a otros países, buscando consolidar su industria.

Temas Relacionados

ItaliaFuerzas ArmadasOTANUnión EuropeaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Crema de setas y puerro, la receta ligera y rica en fibra que la nutricionista Laura Jorge recomienda para una cena de otoño

Además de beneficiar a nuestra salud nutricional, estas preparaciones nos permiten aprovechar los alimentos de temporada en su mejor versión

Crema de setas y puerro,

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

La Unión Europea implanta una normativa que elimina las esperas y las comisiones en los envíos de dinero entre los países miembros

La nueva regla de los

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

El líder del Ejecutivo recuerda que su gobierno rechaza desde el principio el resultado electoral en las pasadas elecciones en Venezuela y confía en que la situación en el país “se normalice” y haya “un proceso de democracia profundo”

Sánchez evita felicitar a María

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez evita felicitar a María

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20